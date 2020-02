CoronaVirus, la FIP Lombardia e Veneto sospendono tutti i campionati regionali e giovanili

I comitati regionali FIP di Lombardia e Veneto hanno deciso di sospendere tutte le gare regionali e giovanili a causa del rischio contagio di CoronaVirus. Lo stop durerà fino al 26 febbraio compreso, in attesa di nuova comunicazione. Per quanto riguarda il comitato regionale Veneto, sono sospese anche le gare regionali in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia gestite dal comitato veneto.

Per ora solo quattro gare di Serie B sono state rinviate, come riporta una nota della LNP:

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, a seguito delle comunicazioni ricevute dal Settore Agonistico FIP in applicazione a quanto disposto dalle Autorità competenti, risultano al momento annullate le seguenti partite previste in calendario nel weekend.

– GILBERTINA SORESINA – BASKET MESTRE (Serie B, Girone B)

– PALLACANESTRO CREMA – PALLACANESTRO VICENZA (Serie B, Girone B)

– JUVI CREMONA – NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO (Serie B, Girone B)

– PALLACANESTRO PIACENTINA – AURORA BASKET JESI (Serie B, Girone C)

Di seguito la comunicazione del CR Veneto:

“Il Comitato Regionale Veneto, visto l’evolversi della situazione legata al Coronavirus che ha colpito alcune zone della nostra Regione, comunica che, a scopo precauzionale, viene determinata la sospensione di tutte le attività e le gare dei campionati regionali e provinciali senior, maschili e femminili, oltre a tutte le gare e attività relative ai campionati giovanili regionali, eccellenze comprese, per le giornate del 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2020. Le partite saranno recuperate a data da destinarsi. Sarà premura di questo Comitato tenere aggiornate tutte le Società e i relativi tesserati di eventuali ulteriori decisioni in merito.

Roberto Nardi

Presidente Comitato Regionale Veneto

Federazione Italiana Pallacanestro”

La FIP Lombardia fa giocare le partite di oggi ma da domani 23 febbraio a mercoledì 26 compresi ha deciso di sospendere ogni gara:

“Il Comitato Regionale Lombardia, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in determinate aree della Regione e data la difficoltà di gestire singolarmente le numerose richieste di sospensione gare con la presente comunica che:

• da domenica 23 febbraio compresa – a scopo precauzionale – viene determinata la sospensione di tutte le gare dei campionati regionali di qualsiasi categoria – seniores e giovanili – fino a mercoledì 26 febbraio p.v.

• le partite saranno recuperate in data da destinarsi

Sarà premura del Comitato di tenere aggiornate le società e i tesserati relativamente ai prossimi sviluppi e decisioni.”