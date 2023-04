Dal 16 al 18 giugno Ferrara sede della Poule Promozione di Serie B Old Wild West

By

Lega Nazionale Pallacanestro ufficializza la città di Ferrara quale sede ospitante della Poule Promozione del campionato di Serie B Old Wild West. L’evento si svolgerà nei giorni di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno e vi parteciperanno le quattro formazioni vincitrici della finale playoff dei rispettivi tabelloni. La formula prevede un girone all’italiana, con la disputa di due gare al giorno, nei tre giorni: al termine, le prime due classificate saranno promosse alla Serie A2 2023-2024.Le gare si svolgeranno alla Bondi Arena (3500 posti).

LNP ringrazia per il fondamentale contributo il Comune di Ferrara e le Società locali, che hanno garantito il massimo supporto per l’organizzazione della competizione.

Bologna 28 aprile 2023