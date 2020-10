Dal 17 Ottobre al 6 Novembre sospesi i campionati dilettantistici e giovanili femminili e maschili in Lombardia

In ottemperanza all’ordinanza numero 620 di Regione Lombardia, che ha sospeso “tutte le gare, le competizioni e le altre attività, compresi gli allenamenti, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale sia a livello agonistico che di base, dalle associazioni o società dilettantistiche” al punto 1.3 del provvedimento che entrerà in vigore sabato 17 ottobre e avrà durata fino al 6 novembre, il Comitato Regionale Lombardo della FIP comunica la sospensione di tutta l’attività agonistica di tutte le categorie dilettantistiche regionali senior e giovanili maschili e femminili compreso il Minibasket, sia per quanto riguarda gli allenamenti che le partite già calendarizzate fino al termine dell’ordinanza. Seguiranno comunicazioni sulle attività successive, in funzione dei provvedimenti delle autorità regionali e nazionali relativamente all’emergenza Coronavirus.

Il provvedimento non riguarda A1 e A2 Femminile e A2 e B Maschile, campionati dilettantistici ma a carattere nazionale che proseguiranno al momento senza blocchi.

