“Diretta Channel Serie B” – Le dirette della 17^ giornata su LNP Channel

Per la 17^ giornata di Serie B Old Wild West, seconda di ritorno, saranno tre le gare di Serie B trasmesse con “Diretta Channel” Serie B, il progetto alla terza stagione che prevede dirette in chiaro delle partite di Serie B Old Wild West sul canale YouTube LNP Channel.

Anche quest’anno le partite del terzo campionato nazionale sono offerte su LNP Channel con un criterio di rotazione tra i club aderenti al progetto. Confermata la trasmissione in via sperimentale di alcune partite in diretta per ogni giornata di campionato, prodotte direttamente dai club ospitanti. LNP fornisce consulenza tecnica alle Società e mette in rete le singole produzioni, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno di autoproduzione dei Club, ed al tempo stesso creando per gli appassionati del campionato cadetto un luogo di ritrovo dove poter seguire le vicende del torneo.

Ecco le tre dirette della 17^ giornata di Serie B Old Wild West 2019-20 che verranno trasmesse su LNP Channel domenica 19 gennaio:

GIRONE A – Blukart Etrusca San Miniato-Olimpo Basket Alba – Domenica 19 gennaio ore 18:00

GIRONE B – Tramarossa Vicenza-Coelsanus Robur et Fides Varese – Domenica 19 gennaio ore 18:00

GIRONE C – Giulianova Basket 85-Tramec Cento – Domenica 19 gennaio ore 18:00

