Enrico Gobbato firma per la Pallacanestro Viola

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Enrico Gobbato – scrive la nota del Club.

L’ala piccola triestina classe 1998, 193 cm per 85 kg di peso, è il terzo under ad approdare alla corte di Coach Bolignano. Gobbato, cestista dalle spiccate doti fisiche ed atletiche è un buon finalizzatore che sfrutta bene la facilità di penetrazione risultando al tempo stesso un valido difensore ed un giocatore duttile in grado di ricoprire tutti i ruoli dal 2 al 4.

Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Trieste, vanta diverse partite disputate in A2 proprio con la maglia triestina e dopo un’esperienza a Valsesia nella stagione 2017-18, nello scorso campionato ha giocato con i compagni Genovese e Fall nel Giulianova.

“Sono veramente entusiasta di aver firmato a Reggio Calabria, non solo per la credibilità del progetto ma anche per la piazza storica e calorosa che troverò in riva allo Stretto. Ringrazio coach Bolignano per la chiamata, devo dire che fin da subito è stato molto convincente, avendo giocato in passato a Valsesia ho avuto modo di conoscere la sua preparazione e sono felicissimo che a distanza di anni mi abbia richiamato a far parte della sua squadra.

Un motivo in più per il quale ho scelto Reggio è stata la conoscenza di due prossimi compagni di squadra alla Viola, Genovese e Fall, con i quali ho giocato la scorsa stagione a Giulianova. Sono davvero molto carico e non vedo l’ora di ritornare in campo.”