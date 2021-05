Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under 21 del mese per aprile 2021, in Serie B.

Il riconoscimento giunge alla sua quarta stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under.

Ecco il prescelto per aprile 2021.

UNDER 21 ADIDAS SERIE B – APRILE 2021

EUGENIO ROTA (Gesteco Cividale del Friuli)

Positivo mese di aprile per Rota, playmaker classe ’99 di 178 centimetri. Per lui medie di 14.6 punti, 5.2 rimbalzi e 4.4 assist nelle cinque gare disputate, con il 56% da 2 ed il 60% da 3. L’esterno veneto, originario di Portogruaro, è alla prima stagione in Serie B con la maglia della neonata Società di Cividale; cresciuto nel settore giovanile di Treviso Basket, ha avuto precedenti esperienze alla Sangiorgese (Serie B) e all’Assigeco Piacenza (Serie A2), nella passata stagione. Nel 2018 ha vinto il titolo italiano Under 20 con la maglia della De’ Longhi Treviso, venendo eletto nel quintetto ideale delle Finali.

Rota sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di scarpe adidas.

