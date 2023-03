F4 B SF. Orzinuovi vince la battaglia contro Vigevano e va in finale

La Finale di Coppa Italia LNP di Serie B 2023 sarà una questione tra Real Sebastiani Rieti e Agribertocchi Orzinuovi, probabilmente le migliori squadre in assoluto dell’attuale Serie B. La squadra di Marco Calvani sfrutta la profondità del suo organico, trova nell’arco dei 40′ tanti spunti dai suoi protagonisti per arginare e battere Vigevano che nel finale si arrende dopo aver lottato su ogni centimetro del campo.

Difese attente e basso punteggio sin dalle prime battute. Vigevano si affida subito al tiro da fuori e realizza le uniche tre triple del primo quarto nei primi 4′ e mezzo di partita. Orzi non trova buone percentuali da oltre l’arco (0/6 al 10′) e insegue. I giallobu conducono 13-4 dopo 8′ con Calvani che coinvolge Trapani e Leonzio dalla panchina. Parziale di 7-2 per Orzi negli ultimi scampoli di primo quarto e squadre sul 15-11 per Vigevano alla fine del primo quarto.

Intensità in aumento nel secondo periodo. Orzinuovi ha un ottimo impatto di Alessandrini e raggiunge la parità a quota 18 dopo poco più di un minuto. Trapani e l’under pesarese firmano il primo vantaggio dell’Agribertocchi (20-21) in una partita dove le due squadre sgomitano senza tregua su ogni pallone. D’Alessandro segna il 27-23 da tre punti, Orzi risponde con un Trapani effervescente per il 27-28 che diventa 28-30 alla pausa lunga con il 2/2 di Leonzio.

Il terzo quarto è dell’Orzinuovi che vive sugli acuti di Alessandrini e Leonzio per portarsi avanti 45-54 al 30′. Il primo arriva a quota 20 con 10 punti di fila. Il bomber abruzzese, dopo la risposta di Vigevano che era arrivata sul 43 pari, segna 9 punti nella parte finale del terzo quarto con Orzi in decollo.

Nell’ultimo periodo l’inerzia rimane nelle mani di Orzinuovi che va in doppia cifra di vantaggio con la tripla di Leonzio per il 47-58. Vigevano si affida a Benites limitato dai falli e riduce fino al -4 (55-59) dando l’impressione di poter riaprire il tutto. Benites fallisce l’occasione di riavvcinare ulteriormente i suoi e a -4’30” dalla fine esce per falli. Vigevano si scolla e Orzinuovi riprende fiducia. Ponziani domina sotto i tabelloni e la squadra di Calvani si riporta avanti di nove lunghezze (55-64) 2′ e mezzo dalla fine. Vigevano forza le conclusioni da fuori e vede svanire così i sogni di finale. Ponziani a 15″ dalla fine chiude i discorsi con l’Agribertocchi vincente e in finale (62-67).

Vigevano: D’Alessandro 14, Peroni 14, Broglia 12, Rossi 10

Orzinuovi: Alessandrini 20, Leonzio 18, Trapani 13