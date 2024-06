Fidenza batte Cecina e conquista la promozione in B Nazionale

Il clima è degno dell’importanza della partita e con un Palapratizzoli in fiamme la Fulgor parte con il piede giusto, mettendo da subito la testa avanti, ma Cecina rimane agganciata. Nel secondo quarto proviamo a scappare e allunghiamo anche sul +15. Dopo l’intervallo la difesa Fulgor continua a lavorare bene e manteniamo il vantaggio sulla gara. L’ultimo quarto, da buona finale promozione, si carica di aggressività e fisicità, ma amministriamo il vantaggio…SIAMO IN SERIE B NAZIONALE!!!

FULGOR FIDENZA – CECINA 81 72 (18-13; 38-26; 59-45)



Foppiani Fulgor Fidenza: Galli 8, Miaschi 3, Cortese 2, Restelli 10, Di Cola, Ramponi 2, Usai, Valdo 21, Bellini 13, Ranieri 10, Doumbia 2, Markovic 10. All. Bizzozi vice Marallo e Arnetoli.

Cecina: Milojevic 8, Mazzantini 4, Longo 1, Bruci 3, Carlotti 2, Bruni 5, Pistillo 5, Turini 19, Pistolesi 11, Pedroni 14. All. Da Prato vice Corbinelli e Paoli.

Arbitri: Forconi di Faenza (RA) e Cotugno di Udine.

UFF.STAMPA FULGOR FIDENZA