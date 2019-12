Final Eight Coppa Italia Serie B 2020: la situazione alla vigilia dell’ultimo turno. Già 5 le squadre qualificate

Alla vigilia dell’ultima giornata di andata di Serie B Old Wild West, in calendario domenica 5 gennaio 2020 (gare in contemporanea alle ore 18.00), ecco la situazione nei quattro gironi ai fini della qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia. Ad accedere saranno le prime due di ogni girone.

GIRONE A

Già qualificate Paffoni Omegna (24 punti) e Blukart Etrusca San Miniato (22). Il primo posto sarà deciso proprio dallo scontro diretto del 5 gennaio, in casa della Paffoni. Eliminata l’All Food Enic Firenze, terza a 20, che ha lo scontro diretto a sfavore con San Miniato (sconfitta esterna 67-68).

GIRONE B

Già qualificata la Vaporart Bernareggio (24 punti), sicura del primo posto avendo vinto i confronti diretti con le due squadre a 22, Rucker Sanve San Vendemiano e Antenore Energia Padova. Le due venete si contenderanno il secondo posto nell’ultima di andata: Rucker in casa con Varese, Antenore Energia in trasferta a Crema. In caso di parità, lo scontro diretto premia San Vendemiano, vittoriosa in casa per 66-64.

GIRONE C

La Ristopro Fabriano (24 punti) già qualificata per la Final Eight, ma con posizione da definire. A 22 c’è la Tramec Cento che, in caso di parità, sarebbe prima per aver vinto lo scontro diretto sul campo di Fabriano (68-76). A loro volta i biancorossi di coach Mecacci non sono ancora qualificati, avendo perso lo scontro diretto con la Bakery Piacenza (66-62) che insegue a 20 punti. Il turno del 5 gennaio prevede Senigallia-Fabriano, Sutor Montegranaro-Cento e Bakery Piacenza-Ancona.

GIRONE D

La Citysightseeing Palestrina (26 punti) è sicura del primo posto, a +4 sulle inseguitrici. A 22 c’è il duo composto da Bawer Matera e Virtus Arechi Salerno, con i lucani vittoriosi nello scontro diretto (79-71). L’ultimo turno vede la Bawer ospitare la capolista Palestrina; e Salerno in casa con Corato. Ha ancora residue chances di agganciare il secondo posto, e conseguente qualificazione, anche la Frata Nardò, quarta a 20 ed impegnata in trasferta a Pozzuoli nell’ultima di andata. In caso di arrivo a tre con Matera e Salerno, tutte le squadre avrebbero una vittoria a testa nella classifica avulsa, ed i pugliesi sarebbero secondi grazie al miglior quoziente canestri (1.008, contro 1.007 di Salerno e 0.985 di Matera).

LA FORMULA

La Final Eight di Coppa Italia Serie B 2020 si disputa dal 6 all’8 marzo.

Quarti di finale venerdì 6 con i seguenti accoppiamenti: 1^ girone A-2^ girone C; 1^ girone C-2^ girone A; Vaporart Bernareggio (1^ girone B)-2^ girone D; Citysightseeing Palestrina (1^ girone D)-2^ girone B.

Sabato 7 le semifinali: vincente 1^ A-2^ C contro vincente 1^ C-2^ A; vincente Bernareggio-2^ girone D contro vincente Palestrina-2^ girone B.

Domenica 8 marzo la finale.

La sede di svolgimento dell’evento sarà resa noto da LNP una volta valutate le candidature pervenute.

FONTE: Area Comunicazione LNP