Final Four Coppa Italia Serie B 2023 – Tutto sulle semifinali di sabato

IL PROGRAMMA

Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato alla Società Pallacanestro Cantù l’organizzazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West.

La Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West di Serie B, riservata alle migliori squadre del girone di andata, poi qualificatesi attraverso i quarti di finale, si svolge nei giorni di sabato 11 marzo, per le semifinali, e domenica 12 marzo, per le finali. Ospitata dalla E-Work Arena di Busto Arsizio (4500 posti).

SEMIFINALI – Sabato 11 marzo

13.00 – VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti-Blacks Faenza

15.15 – Elachem Vigevano-Agribertocchi Orzinuovi

FINALE – Domenica 12 marzo

16.00 – Finale Coppa Italia Serie B Old Wild West 2023

TUTTO SULLA COPPA ITALIA LNP 2023 OLD WILD WEST

Al seguente link tutte le informazioni sulla Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West (calendari, news, formule, Travel Kit): https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/final-four-coppa-italia-2023

COPPA ITALIA LNP 202 3 OLD WILD WEST, LA COPERTURA TELEVISIVA SU LNP PASS E MS CHANNEL

La Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West avrà una copertura integrale delle gare su tutte le piattaforme partner di LNP, streaming e satellite, in diretta e on-demand. Per un’offerta complessiva di circa 15 ore di live dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, ospitate dalla proposta di LNP PASS (in streaming, per abbonati) e dai palinsesti di MS Channel (via satellite, canale 814 Sky, pay, e in chiaro su Tivusat). La finale di Serie B di domenica 12 sarà proposta in chiaro anche sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial (https://www.twitch.tv/italbasketofficial). La Final Four di Serie B sarà raccontata attraverso le telecronache di Giovanni Poggi ed il commento tecnico di Paolo Lepore, bordocampo ed interviste di Enrico Bonzanini.

LE SEMIFINALI

VI.DA.SI. REAL SEBASTIANI RIETI – BLACKS FAENZA

Dove: E-Work Arena, Busto Arsizio (Va)

Quando: sabato 11 marzo, 13.00

Arbitri: Vastarella, Melai

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3T1yYIA

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Sandro Dell’Agnello (allenatore) – “Ci stiamo allenando bene e il nostro cammino ci dà molta fiducia in quello che facciamo giornalmente in allenamento. Faenza è un’antagonista di grande valore, come lo sono le altre partecipanti a questa Final Four. La considero una squadra esperta e di grande potenziale offensivo, difficile individuare qualche loro punto debole”.

Alessandro Piazza (giocatore, capitano) – “Arriviamo bene all’evento, perché fino ad adesso, a parte il ko di Fabriano, abbiamo sempre vinto e siamo consci dei nostri mezzi. La Coppa Italia è una cosa a sé stante e conta molto come uno ci arriva, ma ti porti comunque dietro quanto di buono fatto finora. Direi che siamo pronti per questa sfida, Faenza sicuramente è la squadra che in classifica è la più vicina a noi, con giocatori di categoria, avversario molto temibile, all’andata è stata una battaglia vinta proprio allo scadere. Come noi hanno punti di forza e punti deboli e starà a noi disinnescare le loro bocche di fuoco. La Coppa Italia l’ho giocata già sei volte, ma non l’ho mai vinta: che sia la volta buona?”.

Note – Per l’occasione la Real Sebastiani Rieti si presenterà alla Final Four di Busto Arsizio con un Title sponsor inedito, la VI.DA.SI., che ha scelto di accompagnare la formazione reatina per la due giorni di Coppa Italia.

Media – La semifinale in programma sabato 11 marzo alle ore 13 all’E-Work Arena di Busto Arsizio sarà visibile in streaming su LNP Pass per gli abbonati e sulle frequenze di MS Channel (via satellite, canale 814 Sky, pay, e Tivusat, in chiaro). La Società aggiornerà in tempo reale i propri canali social, come di consueto, con post Facebook e Instagram, nonché sulla app ufficiale, un quarto dopo l’altro.

QUI FAENZA

Luigi Garelli (allenatore) – “Arriviamo alla semifinale pronti, motivati e orgogliosi di partecipare ad un evento così importante. Ci aspetta una gara difficile e basta pensare che la Real Sebastiani ha perso una sola partita in tutto il campionato per rendersi conto del suo valore. Ha un roster profondo, fisico, esperto e con tantissime varianti tattiche e addirittura ad ogni partita deve lasciare due senior in tribuna, avendone nove da ruotare. Dovremo mettere grande intensità per tutti i 40 minuti e non avere sbavature difensive, giocando una gara ancora migliore di quella disputata lo scorso dicembre in casa nostra, dove perdemmo all’ultimo secondo”.

Marco Petrucci (giocatore, capitano) – “Sarà una partita molto stimolante, non solo perché è una semifinale di Coppa Italia: in campionato, nella gara di andata, abbiamo perso in casa di due punti allo scadere e in tutti noi c’è grande voglia di rivalsa. Rieti si è rinforzata negli ultimi mesi con nuovi giocatori e per affrontarla al meglio dovremo essere costanti e sempre concentrati. Contro simili avversarie basta un calo di tensione per essere puniti. Una grande spinta ce la daranno i tifosi, che saranno presenti numerosi come in tutte le nostre trasferte”.

Note – I Blacks saranno privi di Lorenzo Molinaro, operatosi alla schiena a febbraio e atteso in campo a metà aprile, e cercheranno di recuperare Francesco Morciano, infortunatosi al ginocchio destro a metà gennaio durante la gara giocata a Fabriano.

Media – La partita di sabato verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com). Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, dei Raggisolaris Faenza.

ELACHEM VIGEVANO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: E-Work Arena, Busto Arsizio (Va)

Quando: sabato 11 marzo, 15.15

Arbitri: Berger, Gai

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3JtyA2H

QUI VIGEVANO

Paolo Piazza (allenatore) – “Arriviamo a questo impegno con la massima concentrazione e preparandoci al meglio per affrontare una grande squadra come Orzinuovi. Lavoreremo duramente in settimana per farci trovare pronti a questa battaglia, convinti che il nostro pubblico ci darà un grande sostegno per affrontarla”.

Alberto Benites (giocatore) – “Essere tra le quattro squadre della categoria a partecipare a questa manifestazione è sicuramente motivo di orgoglio per noi. Dimostra l’ottimo lavoro svolto nella prima parte di campionato. Cercheremo di vivere questa esperienza con grande entusiasmo e sarà una bella occasione per confrontarci contro i migliori degli altri gironi. Giocheremo per i nostri tifosi e per il nostro ambiente, ma soprattutto per noi stessi. Ci divertiremo”.

Note – In occasione della Final Four 2023, sono state realizzate delle speciali magliette che verranno indossate dai nostri tifosi. Vi sarà certamente ci sarà una grande partecipazione, vista anche la vicinanza della location della manifestazione con Vigevano. Ci sarà un fresco ex giocatore vigevanese, Alessandro Procacci, ora tra le file di Orzinuovi.

Media – La partita di sabato verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 15.00 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com). Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Elachem Vigevano 1955.

QUI ORZINUOVI

Marco Calvani (capo allenatore) – “Contro Vigevano ci attende una partita difficile. Sia per noi che per loro, la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia è avvenuta alla chiusura del girone di andata. Tuttavia questo non certifica che la squadra, alla ripresa della seconda parte della stagione, sia ancora tra le prime due posizioni della classifica, ma siccome entrambe ci siamo mantenute alla testa dei rispettivi gironi, significa che i contenuti delle due formazioni sono di un livello importante. Sarà una partita interessante, caratterizzata da una buona cornice di pubblico”.

Giovanni Gasparin (giocatore, guardia e capitano) – “È chiaro che in manifestazioni come la Final Four di Coppa Italia, tutte le partite sono toste e senza una squadra favorita. Noi siamo reduci dall’esperienza di settembre in Supercoppa, che ci ha aiutato ad acquisire maggiore consapevolezza, ma si tratta comunque di gare secche, dove bisogna prestare la massima attenzione ai dettagli e mettere in campo tutto quanto si ha a disposizione. Voglio lanciare un appello ai nostri tifosi: sappiamo che vi siete organizzati e sarete in tanti a Busto Arsizio. Rinnovo l’invito a tutti nel seguirci, abbiamo bisogno del vostro sostegno”.

Note – L’Agribertocchi Orzinuovi torna a giocare la Final Four di Coppa Italia LNP di Serie B, dopo l’amara edizione del 2017 con sede a Bologna, quando il sodalizio orceano venne sconfitto in finale con il punteggio di 58-60 dalla Generazione Vincente Cuore Napoli. La truppa di coach Marco Calvani, dopo la vittoria casalinga in campionato nel derby contro Bergamo, che è valsa la vetta solitaria del girone, affronta la Elachem Vigevano. Diversi gli ex della gara. Michele Peroni e Giorgio Broglia hanno indossato la canotta di Orzinuovi, rispettivamente nella stagione 2018/19 e in quella 2014/15, entrambi in Serie B, mentre Alessandro Procacci ha guidato la cabina di regìa della formazione ducale durante lo scorso campionato, sfiorando la promozione in Serie A2. È un incrocio emotivo particolare anche per Alessandro Muzio, direttore sportivo di Orzinuovi, che ha difeso i colori di Vigevano per un biennio (dal 1999 al 2001). In occasione della Final Four l’Agribertocchi Orzinuovi indosserà una canotta celebrativa e sarà sostenuta da una carovana di 300 tifosi ed appassionati biancoblu.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com) e su MS Channel. Aggiornamenti in tempo reale della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie B finalisti della Coppa Italia