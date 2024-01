Final Four Coppa Italia Serie B Nazionale 2024: le ipotesi di parità in vista dell’ultimo turno di andata

In vista delle gare della 17^ giornata di Serie B Nazionale, ultima di andata, di domenica 7 gennaio, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda la situazione relativa alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia (16-17 marzo, a Roma, Palazzetto dello Sport).

Si qualificano per l’evento le migliori due squadre di ogni girone al termine della fase di andata.

GIRONE A

– Caffè Toscano Pielle Livorno (24 punti) – Se vince il derby cittadino con la Libertas è qualificata alla Final Four da prima, anche se finisse a pari punti con gli Herons Montecatini, avendo lo scontro diretto favorevole. In caso di sconfitta, si qualifica solo in caso di contemporaneo ko degli Herons e della Gema Montecatini. Sarebbe eliminata in un arrivo a tre a 24 con le due squadre di Montecatini.

– FABO Herons Montecatini (24) – In caso di vittoria domenica prossima a Crema è qualificata in ogni caso alla Final Four; il suo piazzamento sarebbe determinato dall’esito del derby di Livorno. Sarebbe prima, in caso di vittoria della Libertas, o seconda, nell’eventualità di vittoria della Pielle. Se perdesse a Crema, potrebbe comunque qualificarsi solo nel caso di vittoria della Pielle nel derby; così sarebbe infatti 2-0 nell’avulsa a tre con Libertas e Gema, qualificandosi anche nel caso di un arrivo a due con la sola Akern. In caso di sconfitta a Crema, e di contemporanea vittoria della Libertas, è eliminata.

– Akern Libertas Livorno (24) – In caso di successo nel derby esterno con la Pielle è qualificata; da prima, in caso di contemporaneo ko degli Herons, o da seconda, se Montecatini vincesse a Crema. In caso di sconfitta è eliminata in tutti i casi.

– Gema Montecatini (22) – L’unica speranza di qualificazione è legata alla vittoria nel match interno con Desio, e contemporanea sconfitta sia della Pielle che degli Herons. In quel caso vanterebbe la miglior classifica avulsa con le altre due squadre coinvolte, qualificandosi da seconda. In tutti gli altri casi è eliminata.

GIRONE B

– Tecnoswitch Ruvo di Puglia (28 punti) – Già qualificata, con il primo posto nel girone. Affronterà in semifinale la seconda del girone A.

– Liofilchem Roseto (24) – Si qualifica, da seconda, in caso di vittoria nel match casalingo contro Vicenza; ha infatti scontro diretto favorevole con San Vendemiano, nell’eventualità di una parità. In caso di sconfitta potrebbe comunque qualificarsi, nell’ipotesi di contemporaneo ko di San Vendemiano a Fabriano; in questo caso sarebbe ammessa sia in un arrivo a due con la sola Rucker, che in una parità a tre che comprenda anche San Severo.

– Rucker San Vendemiano (24) – Si qualifica unicamente in caso di propria vittoria esterna sul campo di Fabriano, e conseguente ko interno di Roseto con Vicenza. In tutti gli altri casi è eliminata.

– Già eliminata l’Allianz Pazienza San Severo (22); anche in caso di arrivo a tre con Roseto e San Vendemiano, non avrebbe chances di chiudere l’andata al secondo posto.

Qui il link con la formula della Coppa Italia Old Wild West 2024 di Serie B Nazionale: https://www.legapallacanestro.com/serie-b-nazionale-20232024-formula-e-date-della-stagione-0

