Final Four Supercoppa LNP 2023 Old Wild West – Tutto sulle semifinali in Serie B Nazionale

In programma la Final Four della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West per la Serie B Nazionale, al PalaTerme di Montecatini Terme. Sabato 23 settembre in campo per le semifinali: Faenza-Ruvo e NPC Rieti-Pielle Livorno. Domenica 24 la finale.

SEMIFINALI – Sabato 23 settembre

Ore 14:00 – Blacks Faenza-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Ore 18:30 – NPC Rieti-Caffè Toscano Pielle Livorno

FINALE – Domenica 24 settembre

Ore 16:30 – Finale Serie B Nazionale

TUTTO SULLA SUPERCOPPA LNP 2023 OLD WILD WEST

Al seguente link tutte le informazioni sulla Supercoppa LNP 2023 Old Wild West (calendari, formula, classifiche, biglietteria, accrediti media, ospitalità):

https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2023-old-wild-west

SUPERCOPPA LNP SERIE B, LA STORIA

Anno Sede Vincitrice Finalista Risultato Mvp 2020 Cento Vaporart Bernareggio Frata Nardò 91-76 Laudoni (Bernareggio) 2021 Lignano Sabbiadoro Raggisolaris Faenza Gesteco Cividale 75-56 Poggi

(Faenza) 2022 Forlì Agribertocchi Orzinuovi Liofilchem Roseto 70-68 Trapani (Orzinuovi)

LE SEMIFINALI

BLACKS FAENZA – TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: sabato 23 settembre, 14.00

Arbitri: Castellano, Purrone

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://t.ly/7DQGI

QUI FAENZA

Luigi Garelli (allenatore) – “Onoreremo al meglio la Final Four, che abbiamo conquistato vincendo tre partite contro avversarie di valore. Affrontiamo una squadra e una società come Ruvo di Puglia che stimiamo molto e sono certo che sarà una bella partita, nonostante arrivi in un momento particolare della stagione dove solitamente ci si prepara per il campionato. Ci siamo incontrati tante volte negli ultimi mesi e sono sempre state gare dure ma molto leali, e sarà così anche questa volta. Faremo quindi del nostro meglio, pur non essendo ancora nella migliore condizione. Stiamo lavorando per inserire i nuovi arrivati e per trovare i migliori automatismi: giocare contro simili avversarie sarà fondamentale per la nostra crescita, in vista di un campionato che sarà ancora più impegnativo del solito”.

Marco Petrucci (giocatore, capitano) – “Siamo orgogliosi di esserci qualificati alla Final Four, perché uno dei nostri obiettivi della stagione è essere competitivi in tutte le manifestazioni, a cominciare proprio dalla Supercoppa. Sarà un bel banco di prova perché affronteremo una squadra forte come Ruvo di Puglia che ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, creando un roster di grande livello che punta alla promozione. Per l’ennesima volta incroceremo i pugliesi e sarà come sempre una partita molto combattuta da giocare al massimo e con grande concentrazione per tutti i 40 minuti. Anche Npc Rieti e Pielle Livorno sono buone squadre e sono certo che sarà una emozionante Final Four”.

Note – I Blacks non avranno a disposizione Andrea Pastore, alle prese con la riabilitazione per guarire dall’infortunio alla mano occorsogli al termine della scorsa stagione. Il playmaker non ha giocato nessuna partita nella preseason. Faenza e Ruvo di Puglia si sono incontrate ben 8 volte negli ultimi 16 mesi, con il bilancio che vede i Blacks avanti 7-1. 7 gare sono andate in scena nei playoff (3-1 per Faenza nel maggio 2022 nei quarti, ripetutasi 3-0 l’anno successivo in semifinale) e una nei quarti di Coppa Italia a gennaio, gara vinta dai Blacks in terra pugliese. I Raggisolaris sono una delle tre Società ad aver vinto la Supercoppa di Serie B. Il trofeo è stato alzato nel 2021: di quella squadra sono rimasti Poggi, Siberna, Vico e capitan Petrucci.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dei Raggisolaris ci saranno aggiornamenti in tempo reale della partita e interviste a fine gara.

QUI RUVO DI PUGLIA

Federico Campanella (capo allenatore) – “È un raggiungimento di un traguardo che non era prefissato. Aver centrato la Final Four di Montecatini di Supercoppa ci fa grande piacere e porta tanto onore a tutta la città. Noi abbiamo la sensazione di andare lì per una verifica del nostro lavoro fatto fin qui. Vogliamo sapere a che punto siamo ed è molto stimolante poter competere con le migliori quattro della serie B Nazionale. Voglio vedere come riusciremo ad approcciare e vivere gare di questo aspetto dal dentro o fuori. Siamo incerottati e mi dispiace molto. Mi sarebbe piaciuto avere la squadra al completo, ma penso solo a chi c’è, a chi si è meritato questo traguardo. C’è un trofeo in ballo e abbiamo fame di vincere. Dobbiamo dimostrare alla nostra gente di che pasta siamo fatti, pronti a lottare su tutti i palloni per la Società e per Ruvo”.

Mario Ghersetti (giocatore, capitano) – “Siamo carichi e felici per l’obiettivo raggiunto e di essere tra le prime quattro squadre di B Nazionale a giocarsi la Supercoppa LNP. Siamo orgogliosi e abbiamo sensazioni positive. Ci dispiace per chi non ci sarà ma proveremo in tutte le maniere a rimpiazzare tutti al meglio. Affronteremo Faenza che è una squadra forte e non ha cambiato nulla. Gioca a memoria, perché ormai si conoscono da tempo. Le squadre forti si costruiscono così, con la costanza”.

Note – Assenti Andrea Traini e Darryl Josh Jackson per motivi precauzionali.

Media – La gara sarà in diretta in streaming su LNP Pass per gli abbonati al servizio. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram della Pall. Ruvo di Puglia.

NPC RIETI – CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: sabato 23 settembre, 18.30

Arbitri: Gai, Mariotti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://t.ly/GnIvV

QUI NPC RIETI

Francesco Ponticiello (allenatore) – “Affrontiamo una Pielle Livorno che ha dimostrato già nei turni precedenti di Supercoppa di essere una compagine che si prepara a svolgere un ruolo importante in stagione. Si affronteranno due squadre che hanno evidenti similitudini, fisicità su tutti e due i lati del campo, intensità difensiva, contropiede e circolazione di palla. Ma anche differenze strutturali, altrettanto evidenti. Affronteremo la semifinale con grande motivazione e voglia di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di avvicinamento al campionato”.

Pietro Agostini (giocatore) – “Siamo molto carichi per questa opportunità che ci siamo meritati sul campo. Andiamo ad affrontare squadre costruite molto bene, vere e proprie corazzate, ma non sarà questo a tirarci indietro. Andiamo con leggerezza, ma allo stesso tempo con voglia, tenacia e determinazione, per dimostrare che ci siamo meritati questo posto. Siamo gli ‘underdogs’, ma questo sicuramente non ci fa paura e lasceremo tutto nel campo. Faremo in modo di rappresentare al meglio la nostra maglia e Rieti, con il nostro motto delle ‘3C’. Forza NPC Rieti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI PIELLE LIVORNO

Marco Cardani (allenatore) – “Mi aspetto una competizione equilibrata, alla Final Four sono arrivate le quattro squadre ad oggi più in forma, con due sicure corazzate del calibro di Faenza e Ruvo, oltre alla sorpresa – non tanto per me – Rieti. La NPC vanta tanti giocatori importanti nel quintetto e altrettante scommesse vinte dalla panchina. Un roster, guidato da un allenatore espertissimo e bravissimo a sfruttare la dimensione bidimensionale dei propri lunghi; Agostini, ex Libertas Livorno, sta segnando con grande continuità, mentre Da Campo può giocare sia da 1 che da 4. Noi stiamo bene, abbiamo vinto tre partite in tre modi diversi e quindi andiamo a Montecatini con umiltà e fiducia. Ma fare un pronostico, per quanto sopra, risulta davvero difficile”.

Note – L’appetito vien mangiando: la Caffè Toscano Pielle Livorno si appresta a giocarsi le proprie chance alla Final Four di Supercoppa, in programma nel weekend a Montecatini, con entusiasmo e voglia di continuare a stupire, ma anche con la consapevolezza che al gala sono rimaste le migliori quattro formazioni di questa primissima fetta di stagione. Tra queste la NPC Rieti, squadra neoretrocessa dalla A2, che i ragazzi di coach Marco Cardani affronteranno in semifinale (palla a due sabato 23 alle ore 18.30).

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

