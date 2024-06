Finali Playoff Serie B – La presentazione delle gare 1 di domenica

CALENDARIO

Domenica 2 giugno si giocano le gare 1 delle Finali Playoff di Serie B Nazionale: Fabo Herons Montecatini-Del Fes Avellino, nel Tabellone 1, e Liofilchem Roseto-Akern Libertas Livorno, nel Tabellone 2. Entrambe le serie sono al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le due vincitrici saranno promosse in Serie A2.

TABELLONE 1 – Domenica 2 giugno, ore 18.00

Montecatini Terme: Fabo Herons-Del Fes Avellino

TABELLONE 2 – Domenica 2 giugno, ore 20.30

Roseto degli Abruzzi: Liofilchem-Akern Libertas Livorno

TUTTO SUI PLAYOFF DI SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024

Ai seguenti link tutte le informazioni sui due Tabelloni dei Playoff di Serie B Nazionale Old Wild West (tabellone, formula, calendari):

TABELLONE 1 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_a_poff

TABELLONE 2 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_b_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE B NAZIONALE IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie B Nazionale Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, che si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

TABELLONE 1

FABO HERONS MONTECATINI – DEL FES AVELLINO

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: domenica 2 giugno, 18.00

Arbitri: Rezzoagli, Tognazzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3k5c8nw8

QUI HERONS MONTECATINI

Federico Barsotti (allenatore) – “È veramente una gioia immensa essere arrivati in finale, con Ruvo abbiamo sempre creduto di poterla ribaltare. Godiamoci queste giornate. Penso spesso a dove siamo partiti, neppure 3 anni fa, e ritengo questo già un traguardo incredibile e meritatissimo. Ma questo gruppo, questa Società, non sanno cosa sia l’appagamento. Vogliamo regalare altre soddisfazioni alla gente di Montecatini, che sta impazzendo per gli Herons”.

Gianluca Carpanzano (giocatore) – “Con Avellino sarà dura, è molto cresciuta la loro squadra, giochiamo in casa, spero nella spinta del pubblico, gli acciacchi e la stanchezza spariranno come inizia la gara. Ho atteso il mio momento dopo mesi complicati, ho aspettato che la partita venisse da me. Merito di compagni, staff e Società, che hanno saputo attendermi. Ci mancano 3 vittorie per festeggiare e le vogliamo a qualsiasi costo”.

Note – Morale alle stelle dopo aver ribaltato la serie con la corazzata Ruvo di Puglia, che era andata sul 2-0. Resta in dubbio Giorgio Sgobba (distorsione al ginocchio), Matej Radunic non è al meglio, ma è già stato utilizzato in gara 5 a Ruvo dopo essersi bloccato con la schiena; dovrebbe esserci, anche se non al top, Daniele Dell’Uomo, che ha rimediato mercoledì una distorsione alla caviglia. Prevendita a gonfie vele, segreteria presa d’assalto, tagliandi disponibili anche sulla piattaforma ticketmaster.it. Ai tifosi è stato chiesto di indossare una t-shirt bianca, per creare effetto cromatico uniforme.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass per gli abbonati (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in tempo reale della gara attraverso i canali social ufficiali di Herons Basket Montecatini (Instagram e Facebook). Radiocronaca diretta streaming sul sito pistoiasport.it.

QUI DEL FES AVELLINO

Salvatore Formato (vice allenatore) – “Siamo orgogliosi di poter disputare questa finale playoff, lo facciamo con grande entusiasmo e per me è un onore poter rappresentare la mia città a questo appuntamento. Siamo reduci da una serie impegnativa, giocata contro una delle migliori formazioni del torneo di Serie B, la Pielle Livorno ed adesso affrontiamo gli Herons Montecatini che, in stagione regolare ed in questi playoff, hanno dimostrato di essere avversari intensi ed ambiziosi. Dovremo continuare a giocare con un’alta intensità difensiva, provando a mettere in difficoltà gli avversari”.

Giovanni Carenza (giocatore) – “Siamo arrivati a giocarci questa finale playoff inaspettatamente, perché di sicuro ad inizio di questa postseason nessuno si aspettava di poter vedere Avellino in finale. Siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro e per due volte abbiamo ribaltato il fattore campo, dimostrando di essere una squadra matura, che è salita di livello partita dopo partita. A questo punto tutto può accadere, saranno partite intense, decise da episodi, bisognerà restare concentrati e superare i momenti di difficoltà”.

Note – Previsto un buon numero di tifosi al seguito della formazione avellinese, che per la prima volta nella storia disputa una finale per l’accesso alla Serie A2.

Media – La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della DelFes Avellino.

TABELLONE 2

LIOFILCHEM ROSETO – AKERN LIBERTAS LIVORNO

Dove: PalaMaggetti, Roseto degli Abruzzi (Te)

Quando: domenica 2 giugno, 20.30

Arbitri: Fiore, Giovagnini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4znn2xmb

QUI ROSETO

Marco Verrigni (direttore sportivo) – “Arriviamo all’ultimo atto di una stagione lunga, che ci ha regalato tante emozioni: affrontiamo un team esperto, un gruppo collaudato e che fa della difesa il punto chiave. Noi ci siamo preparati bene, siamo andati sopra anche a situazioni complicate: abbiamo dalla parte nostra il fattore campo, cosa non da poco in questo momento, un pubblico che ci ha trascinati durante l’anno e che ha allacciato un rapporto di vero amore verso la squadra e sono convintissimo che domenica ci sarà tanta gente sugli spalti”.

Marco Santiangeli (giocatore) – “Mi aspetto sicuramente una partita molto intensa, la Libertas Livorno è una squadra fisica, difendono forte, sono giocatori esperti: dovremmo fare una gara molto attenta sotto tutti i punti di vista, contando anche in un PalaMaggetti che dia una grossa mano, come ha fatto fino ad ora”.

Note – Indisponibile Andrea Petracca, per il resto tutto il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi.

Media – Gara in diretta ed esclusiva streaming su LNP Pass, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “Pallacanestro Roseto”.

QUI LIBERTAS LIVORNO

Marco Andreazza (allenatore) – “Essere in finale è motivo di orgoglio, anche perché quest’anno abbiamo avuto tantissime difficoltà oggettive (infortuni, partenza ad handicap, forza delle avversarie). Queste difficoltà, però hanno forgiato il gruppo. Vogliamo provarci, anche se Roseto è fortissima e ha un allenatore vincente come Gramenzi, che stimo molto. Nutriamo rispetto, ma non soggezione per la Liofilchem, che ha molte soluzioni tecnico-tattiche e che si è compattata, dopo l’infortunio del suo capitano Petracca. Noi dovremo dare il massimo, per provare a vincere questa finale e coronare il sogno della A2”.

Luca Tozzi (giocatore) – “Siamo carichi ed entusiasti, perché arrivare in finale in questa Serie B Nazionale di così alto livello, è un gran traguardo. La stagione regolare ed i playoff (contro le big Faenza e Jesi) ci hanno dato autostima. Roseto si è meritata il primo posto, perché ha avuto costanza di rendimento. È ben costruita ed è quadrata, perché ognuno sa che cosa fare in campo e lo fa bene. Sono trascinati dal loro leader Mantzaris, che è giocatore da altre categorie. Sul piano personale sono emozionato ed entusiasta all’idea di giocare questa serie di finale”.

Note – I tifosi della Libertas al seguito della squadra saranno circa 200. Nessun ex. In dubbio Francesco Fratto, che si è infortunato al tallone al terzo minuto di gara 2 di semifinale contro Jesi e che ha saltato anche gara 3. Indisponibile Diego Terenzi: per lui stagione finita, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Media – La partita di sabato verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.20 su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Libertas Livorno 1947.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB FINALISTI DI SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST