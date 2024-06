Finali Playoff Serie B – La preview delle gare 2 di finale

CALENDARIO

Martedì 4 giugno sono in programma le gare 2 delle Finali Playoff di Serie B Nazionale: Fabo Herons Montecatini-Del Fes Avellino, nel Tabellone 1, sull’1-0 per i toscani, e Liofilchem Roseto-Akern Libertas Livorno, nel Tabellone 2, con gli abruzzesi in vantaggio 1-0. Entrambe le serie sono al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le due vincitrici saranno promosse in Serie A2.

TABELLONE 1 – Martedì 4 giugno, ore 21.00

Montecatini Terme: Fabo Herons-Del Fes Avellino (Serie: 1-0 Herons Montecatini)

TABELLONE 2 – Martedì 4 giugno, ore 20.45

Roseto degli Abruzzi: Liofilchem-Akern Libertas Livorno (Serie: 1-0 Roseto)

TUTTO SUI PLAYOFF DI SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024

Ai seguenti link tutte le informazioni sui due Tabelloni dei Playoff di Serie B Nazionale Old Wild West (tabellone, formula, calendari):

TABELLONE 1 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_a_poff

TABELLONE 2 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_b_poff

LE PARTITE

TABELLONE 1

FABO HERONS MONTECATINI – DEL FES AVELLINO

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: martedì 4 giugno, 21.00

Arbitri: Settepanella, Barbieri

Serie: 1-0 Herons Montecatini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3utwc27x

QUI HERONS MONTECATINI

Federico Barsotti (allenatore) – “Non dobbiamo cadere nelle trappole tecniche dei nostri avversari. Metteremo a posto un paio di cose. Noi possiamo fare molto meglio, occorre sfruttare le nostre qualità, pur considerando che davanti c’è un avversario di livello altissimo. Con il popolo rossoblù che ci prende per mano non abbiamo paura di niente”.

Josè Alberto Benites (giocatore) – “Vogliamo regalare altre gioie a Montecatini, che ci ha accolto con una cornice di pubblico incredibile, la gente ci ha dato veramente una bella spinta. Pensiamo ad una gara alla volta, Avellino ha dimostrato di essersi meritata la finale, ci ha messo in difficoltà con qualità sia tecniche che corali”.

Note – Si punta al recupero di Giorgio Sgobba, fermo da 10 giorni per una distorsione al ginocchio, qualche minuto potrebbe tornare a farlo e sarebbe un’arma tattica importante. Dopo il record di spettatori in gara 1 (2400 presenti) sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, rigorosamente in bianco come impone il dress code dei tifosi termali nelle finali.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass per gli abbonati (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in tempo reale della gara attraverso i canali social ufficiali di Herons Basket Montecatini (Instagram e Facebook). Radiocronaca diretta streaming sul sito pistoiasport.it.

QUI DEL FES AVELLINO

Alessandro Crotti (allenatore) – “In gara 1 abbiamo peccato nei dettagli, abbiamo fatto una buona partita, ma nel momento più importante ci siamo scollati. Rimbalzo perso, fallo non speso. Montecatini è stata più brava nei momenti decisivi. In attacco avremmo dovuto avere maggiore pazienza. La prima gara di questa serie ci è servita per imparare ad essere più cinici. Nel corso della serie ci sarà tanto tatticismo, vedremo già da gara 2 cosa potrà cambiare”.

Aleksa Nikolic (giocatore) – “In gara 1 abbiamo giocato sicuramente un’ottima partita e come ha sottolineato il coach, nel finale avremmo dovuto fare meglio. Impariamo dai nostri errori per poter essere maggiormente attenti nel corso di questa serie, iniziando dalla gara di domani sera (martedì, ndr). Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari contro un avversario molto forte”.

Note – Da testare le condizioni di Miha Vasl, uscito dolorante ad una caviglia sul finire di gara 1.

Media – La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Del Fes Avellino.

TABELLONE 2

LIOFILCHEM ROSETO – AKERN LIBERTAS LIVORNO

Dove: PalaMaggetti, Roseto degli Abruzzi (Te)

Quando: martedì 4 giugno, 20.45

Arbitri: Castellano, Rizzi

Serie: 1-0 Roseto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2xzucj5p

QUI ROSETO

Franco Gramenzi (allenatore) – “Il primo punto è fatto, non è niente ma sicuramente i secondi 20 minuti di gara 1 danno fiducia, abbiamo limitato gli errori commessi nei primi due quarti, soprattutto sui tanti rimbalzi offensivi concessi. La Libertas Livorno è una squadra esperta, fisica, roster forte e che concede veramente poco: la nostra forza è il gruppo, non ci sono gerarchie e sicuramente non ci affidiamo ad una sola persona. Mancano ora le ultime 2 gare, noi ci siamo e proveremo ovviamente ad andare fino in fondo”.

Dimitri Klyuchnyk (giocatore) – “Ripartiamo dall’ottimo secondo tempo giocato in gara 1, negli ultimi 10 minuti è cresciuta tanto la nostra intensità, aiutati anche da un’atmosfera pazzesca del PalaMaggetti. In vista di gara 2 bisogna migliorare sicuramente la situazione legata alle palle perse e soprattutto ai troppi secondi tiri concessi a loro”.

Note – Indisponibile Andrea Petracca, per il resto tutto il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi.

Media – Gara in diretta ed esclusiva su LNP Pass, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “Pallacanestro Roseto”.

QUI LIBERTAS LIVORNO

Marco Andreazza (allenatore) – “Ovviamente c’è il rammarico per aver buttato al vento gara 1. Tuttavia questo rammarico non deve assolutamente sfociare in frustrazione, ma in consapevolezza che – sistemando un paio di dettagli – non partiamo battuti. Anzi. In gara 2 vogliamo fare una grande partita. Serviranno maggiore lucidità e personalità”.

Tommaso Fantoni (giocatore) – “In gara 1 abbiamo giocato per tre quarti di partita in maniera intelligente e diligente ed in questo modo abbiamo anche accumulato vantaggi consistenti. Martedì sera dobbiamo riuscire ad alzare la qualità anche nell’ultimo quarto. Solo facendo così si può vincere a Roseto e pareggiare la serie”.

Note – I tifosi della Libertas al seguito della squadra saranno circa 100. Ex di turno: Jacopo Lucarelli, a Roseto nella stagione 2020/21.

Media – La partita di martedì verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.45 su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Libertas Livorno 1947.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

