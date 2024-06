Finali Playoff Serie B – La preview delle gare 4 di finale

CALENDARIO

Domenica 9 giugno sono in programma le gare 4 delle Finali Playoff di Serie B Nazionale: Del Fes Avellino-Fabo Herons Montecatini, nel Tabellone 1, sul 2-1 per i toscani, e Akern Libertas Livorno-Liofilchem Roseto, nel Tabellone 2, sul 2-1 per Roseto. Entrambe le serie sono al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le due vincitrici sono promosse in Serie A2.

TABELLONE 1 – Domenica 9 giugno, ore 18.00

Avellino: Del Fes-Fabo Herons Montecatini (Serie: 1-2 Herons Montecatini)

TABELLONE 2 – Domenica 9 giugno, ore 20.30

Livorno: Akern Libertas-Liofilchem Roseto (Serie: 1-2 Roseto)

TUTTO SUI PLAYOFF DI SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024

Ai seguenti link tutte le informazioni sui due Tabelloni dei Playoff di Serie B Nazionale Old Wild West (tabellone, formula, calendari):

TABELLONE 1 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_a_poff

TABELLONE 2 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_b_poff

LE PARTITE

TABELLONE 1

DEL FES AVELLINO – FABO HERONS MONTECATINI

Dove: Pala Del Mauro, Avellino

Quando: domenica 9 giugno, 18.00

Arbitri: Gai, Castellano

Serie: 1-2 Herons Montecatini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3thy8hnz

QUI DEL FES AVELLINO

Alessandro Crotti (allenatore) – “In gara 3 abbiamo dato il bentornato a Vasl, anche gli altri hanno partecipato, ma le statistiche sono eloquenti. Venerdì abbiamo tirato 15/24 ai liberi, sappiamo che gli Herons hanno una fisicità pazzesca, come dimostrato in maniera evidente in gara 2. Noi abbiamo fatto uno step in più per pareggiare intensità ed agonismo. Sicuramente dovremo riuscire a riprodurre la stessa partita e giocare la loro pallacanestro. A noi il fisico non manca, ma dobbiamo provarci. Qualche peccato di gioventù l’abbiamo commesso nella terza gara, stavamo vedendo lo striscione del traguardo, ma l’importante era vincere ed arrivare a gara 4”.

Note – Previsto un nuovo record di spettatori al Pala Del Mauro, dopo le 2.300 presenze di gara 3.

Media – La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Del Fes Avellino.

QUI HERONS MONTECATINI

Alessio Marchini (vice allenatore) – “Siamo ad una vittoria dalla Serie A2 e dobbiamo avere una difesa più solida. Negli ultimi 15 minuti di gara 3 abbiamo subito troppo difensivamente. Dobbiamo sicuramente cambiare questo aspetto ed essere più disciplinati”.

Marco Giancarli (giocatore) – “Sapevamo che non venivamo ad Avellino a festeggiare, ma che sarebbe stata una battaglia sportiva e così è stato. Loro hanno messo in campo un’altra energia in gara 3, ci riproviamo in gara 4. Ricarichiamo le batterie e saremo pronti”.

Note – Diversi giocatori affaticati in casa Herons, come è normale che sia, ma nessun particolare problema, neppure per Antonio Lorenzetti, che ha rimediato una distorsione alla caviglia in partita. Saranno tutti regolarmente disponibili. A Montecatini sarà allestito un maxi schermo al PalaTerme, per consentire ai tifosi che non possono scendere in Irpinia di seguire i rossoblù.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass per gli abbonati (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in tempo reale della gara attraverso i canali social ufficiali di Herons Basket Montecatini (Instagram e Facebook). Radiocronaca diretta streaming sul sito pistoiasport.it con due inviati al seguito.

TABELLONE 2

AKERN LIBERTAS LIVORNO – LIOFILCHEM ROSETO

Dove: PalaMacchia, Livorno

Quando: domenica 9 giugno, 20.30

Arbitri: Agnese, Luchi

Serie: 1-2 Roseto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4n86wby5

QUI LIBERTAS LIVORNO

Marco Andreazza (allenatore) – “Dobbiamo approcciare gara 4 con un piglio diverso, giocando con più coraggio, senza paure e timori reverenziali. Venerdì, giocando una bruttissima partita, siamo riusciti con la forza dei nervi a tenere Roseto a 62 ed a recuperare un passivo importante di 11 punti, che con punteggi così bassi sono un Everest. Dovremo avere maggiore fluidità in attacco, pensare leggermente meno e avere prestazioni migliori dai giocatori. Solo così possiamo pensare di portare Roseto a gara 5”.

Andrea Bargnesi (giocatore) – “Siamo consapevoli di avere giocato una gara 3 insufficiente sotto tanti punti di vista, ma ancora nulla è perduto. Sapevamo che sarebbe stata una serie lunga, abbiamo già dimostrato di saper reagire insieme a partite di questo tipo”.

Note – Ex di turno Jacopo Lucarelli, a Roseto nel 2020/21. Indisponibile Diego Terenzi: per lui stagione finita, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Media – La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.30 su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Libertas Livorno 1947.

QUI ROSETO

Franco Gramenzi (allenatore) – “In gara 3 abbiamo fatto la prestazione giusta per vincere, con un grandissimo equilibrio difensivo; in attacco abbiamo avuto delle pause, ma era importante vincere. Chi è sceso in campo ha dato tutto, sono orgoglioso dei miei giocatori. Ora andiamo avanti, a questo punto ne manca una. L’avversario è sempre lo stesso, è molto forte e lo rispettiamo; sappiamo che per vincere la partita che ci manca, occorrerà dare fondo a tutte le energie che ci sono rimaste. In una serie playoff le cose cambiano da un giorno all’altro; ogni gara fa storia a sé, l’unica cosa certa è che c’è una squadra che deve vincere. Sì, ora abbiamo un vantaggio, ma questo può portare delle volte anche ad un rilassamento; occorrerà essere sempre concentrati, pronti a giocarsi tutte le opportunità”.

Note – Indisponibile Andrea Petracca, per il resto tutto il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi.

Media – Gara in diretta ed esclusiva streaming su LNP Pass, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “Pallacanestro Roseto”.

