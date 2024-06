Finali Playoff Serie B Nazionale Old Wild West – Tutto sulle gare 5 

CALENDARIO

Mercoledì 12 giugno sono in programma le decisive gare 5 delle Finali Playoff di Serie B Nazionale: Fabo Herons Montecatini-Del Fes Avellino, nel Tabellone 1, e Liofilchem Roseto-Akern Libertas Livorno, nel Tabellone 2. Entrambe le serie, al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa, sono in parità sul 2-2. Le due vincitrici di gara 5 saranno promosse in Serie A2.

TABELLONE 1 – Mercoledì 12 giugno, ore 21.00

Montecatini Terme: Fabo Herons-Del Fes Avellino (Serie: 2-2)

TABELLONE 2 – Mercoledì 12 giugno, ore 20.45

Roseto degli Abruzzi: Liofilchem-Akern Libertas Livorno (Serie: 2-2)

TUTTO SUI PLAYOFF DI SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024

Ai seguenti link tutte le informazioni sui due Tabelloni dei Playoff di Serie B Nazionale Old Wild West (tabellone, formula, calendari):

TABELLONE 1 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_a_poff

TABELLONE 2 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2024/ita3_b_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE B NAZIONALE IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie B Nazionale Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, che si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

TABELLONE 1

FABO HERONS MONTECATINI ­- DEL FES AVELLINO

Dove: PalaTerme, Montecatini Terme (Pt)

Quando: mercoledì 12 giugno, 21.00

Arbitri: Agnese, Rezzoagli

Serie: 2-2

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2p82whvs

QUI HERONS MONTECATINI

Federico Barsotti (allenatore) – “Grazie al percorso fatto in stagione ci siamo guadagnati una finale, peraltro in un PalaTerme stracolmo. Siamo stati talmente bravi che nonostante due sconfitte all’ultimo tiro abbiamo ancora la chance di conquistare questo traguardo davanti al nostro pubblico. Sarà determinante l’energia che verrà messa in campo, soprattutto mentale. Siamo sereni, le nostre ultime due gare sono state comunque di sostanza”.

Nicola Natali (giocatore) – “Siamo arrivati alla fine di questo fantastico viaggio e abbiamo la fortuna di poterlo vivere davanti al nostro pubblico, nella nostra casa. Non sarà per niente facile, Avellino ha dimostrato per l’ennesima volta di essere una squadra molto forte, compatta e dalle tante risorse, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e daremo tutto quello che abbiamo in corpo, per noi stessi e per tutta la famiglia rossoblù”.

Note – Gran lavoro per lo staff medico e sanitario per rimettere tutti in piedi, ma non ci sono elementi in dubbio, anche perché nessuno vuol saltare questo appuntamento. Ai tifosi viene rinnovato l’invito di vestire in bianco, con una polo o una t-shirt, per creare un effetto cromatico uniforme. Sarà ospite la nazionale femminile Under 20 allenata da Giuseppe Piazza, in cui spicca la stellina Matilde Villa, prossima allo sbarco nella Wnba.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass per gli abbonati (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in tempo reale della gara attraverso i canali social ufficiali di Herons Basket Montecatini (Instagram e Facebook). Radiocronaca diretta streaming sul sito pistoiasport.it. L’emittente toscana TVL (canale 14 del digitale terrestre), farà collegamenti diretti al termine della gara con interviste ai protagonisti.

QUI DEL FES AVELLINO

Alessandro Crotti (allenatore) – “In gara 4 il pubblico è stato uno spettacolo e lo ringraziamo per il supporto che ci ha dato. Adesso arriviamo a giocarci gara 5 e per come ci siamo arrivati è un grande risultato e di questo devo ringraziare la pazienza che ha avuto la Società in questi mesi. A questo punto ci piacerebbe andare avanti, sappiamo di affrontare un avversario molto forte ed in questi pochi giorni proveremo a fare ulteriori adeguamenti”.

Note – Previsto un numeroso gruppo di tifosi al seguito della squadra. La Società, grazie agli sponsor, ha messo a disposizione due pullman gratuiti per la trasferta, già sold out. È in fase di organizzazione anche il terzo.

Media – La partita di mercoledì verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Del Fes Avellino.

TABELLONE 2

LIOFILCHEM ROSETO – AKERN LIBERTAS LIVORNO

Dove: PalaMaggetti, Roseto degli Abruzzi (Te)

Quando: mercoledì 12 giugno, 20.45

Arbitri: Gai, Castellano

Serie: 2-2

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/53cxud7p

QUI ROSETO

Marco Verrigni (direttore sportivo) – “Una finale bellissima e giustissima tra due piazze storiche con due tifoserie importanti: chi avrà più risorse alla fine potrà spuntarla. Roseto è viva, anzi vivissima, mi aspetto soprattutto un ambiente pazzesco, con i nostri tifosi che fino ad ora sono stati favolosi. Per l’ultima gara aggiungiamo Visintin, ci potrà dare una mano in termini di energie e fisicità”.

Franco Gramenzi (allenatore) – “Torniamo a Roseto dopo essere riusciti ad espugnare il PalaMacchia in gara 3: in gara 4 loro sono stati più aggressivi, eravamo un pochino stanchi e non in perfette condizioni. Dopo la seconda partita era fondamentale tornare qui, ora in gara 5 può succedere di tutto e sono convinto che noi daremo tutto in campo”.

Note – Esordio per il neo arrivato Matteo Visintin: il playmaker classe 2004, 188 centimetri, ha appena terminato l’impegno con l’Umana Chiusi nella fase Salvezza di Serie A2. Indisponibile Andrea Petracca, per il resto tutto il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi. Ci sarà il sold-out al PalaMaggetti.

Media – Gara in diretta ed esclusiva su LNP Pass, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “Pallacanestro Roseto”.

QUI LIBERTAS LIVORNO

Marco Andreazza (allenatore) – “Non servirà la partita perfetta perché non potremo farla, ma servirà la partita mentale perfetta. Sappiamo che quando abbiamo vinto a Roseto in gara 2 e vinto gara 4 in casa l’approccio psicologico è stato molto diverso rispetto alle sconfitte. Abbiamo cercato di correre, di imporre il nostro ritmo. Abbiamo commesso errori – che ci saranno -, ma la personalità con cui abbiamo giocato ha fatto sì che questi errori passassero in secondo piano. Servirà lo stesso coinvolgimento generale dei giocatori di gara 4. Dovremo correre non solo in contropiede. Facendo cose semplici e difendendo come sappiamo fare, noi possiamo vincere”.

Andrea Saccaggi (giocatore) – “Siamo ancora vivi. Gara 4 ci ha permesso di resettare la delusione di gara 3 e ha rinnovato le nostre certezze. Sarà una gara tesa, nervosa. Ci si gioca tutto il lavoro di una stagione in 40 minuti. E questo è il bello e brutto dello sport. Dovremo congelare il loro talento, limitare le folate in contropiede, perché potrebbero mettere in partita il pubblico ancora di più. Proveremo a controllare la partita e non farli accendere mai e cercheremo di pungere nei minuti finali, come abbiamo fatto in gara 2”.

Note – Ex di turno Jacopo Lucarelli, a Roseto nel 2020/21. Lo stesso Lucarelli è indisponibile per l’infortunio occorsogli in gara 4. Fuori causa anche Diego Terenzi: per lui stagione finita a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Da Livorno partiranno 400 tifosi alla volta di Roseto.

Media – La partita di mercoledì verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.45 su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Libertas Livorno 1947.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

