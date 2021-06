CALENDARIO

Mercoledì 23 giugno si giocano le decisive gare 5 delle finali playoff di Serie B Old Wild West nei quattro tabelloni. Dopo le prime quattro partite tutte le serie, al meglio delle 5 gare, sono in parità sul 2-2: le vincenti delle ultime sfide saranno promosse in Serie A2 per la prossima stagione.

TABELLONE 1 – Mercoledì 23 giugno, ore 19.00

Chiusi: Umana San Giobbe-Moncada Energy Group Agrigento (Serie: 2-2)

TABELLONE 2 – Mercoledì 23 giugno, ore 20.45

Piacenza: Bakery-Opus Libertas Livorno 1947 (Serie: 2-2)

TABELLONE 3 – Mercoledì 23 giugno, ore 20.30

Cerreto d’Esi: Ristopro Fabriano-UEB Gesteco Cividale (Serie: 2-2)

TABELLONE 4 – Mercoledì 23 giugno, ore 20.30

Nardò: Frata-Liofilchem Roseto (Serie: 2-2)

TUTTO SUI PLAYOFF DI SERIE B OLD WILD WEST 2021

Ai seguenti link tutte le informazioni sui quattro Tabelloni dei Playoff di Serie B Old Wild West (tabellone, formula, calendari):

TABELLONE 1 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2021/ita3_a_poff

TABELLONE 2 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2021/ita3_b_poff

TABELLONE 3 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2021/ita3_c_poff

TABELLONE 4 -> https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2021/ita3_d_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP!

Come usufruire dello sconto:

1 – Scarica l’app Old Wild West o vai sul sito oldwildwest.it

2 – Controlla i ristoranti più vicini a te

3 – Ordina i tuoi piatti preferiti per il take away

4 – Inserisci lo sconto LNP15 (offerta valida fino al 30/06/2021)

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE B IN DIRETTA SU LNP PASS

I playoff di Serie B Old Wild West sono proposti integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

GARA 5 PALL. PIACENTINA-LIBERTAS LIVORNO IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della stagione di Serie B Old Wild West 2020-2021. L’accordo consente agli appassionati del torneo di Serie B di seguire le dirette del campionato in chiaro, sulla piattaforma Digitale Terrestre MS Sport (visibile sulle seguenti frequenze regionali: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185, Campania LCN 610), sul bouquet satellitare Sky, al canale 814 e sulla piattaforma satellitare Tivusat (canale 54), che ospitano la programmazione di MS Channel. Alla base dell’accordo, il desiderio di valorizzare il fondamentale lavoro dei Club nello sviluppo delle produzioni televisive: la selezione delle gare da proporre sui canali Mediasport Group viene effettuata valutando non solo il valore tecnico della gara, ma anche la qualità offerta dai Club a livello di riprese e di commento, analizzata nel corso della stagione. Le gare sono proposte in diretta per abbonati anche sulla piattaforma LNP Pass. Mercoledì 23 giugno in diretta su MS Sport e MS Channel la decisiva gara 5 di finale nel Tabellone 2 tra Bakery Piacenza e Opus Libertas Livorno 1947, dal PalaFranzanti di Piacenza, con inizio alle ore 20.45. La serie, al meglio delle 5 gare, è in parità sul 2-2 dopo le prime quattro sfide.

LE PARTITE

TABELLONE 1

UMANA SAN GIOBBE CHIUSI – MONCADA ENERGY GROUP AGRIGENTO

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: mercoledì 23 giugno, 19.00

Arbitri: Ugolini, Gallo

Serie: 2-2

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3qiqZc3

QUI CHIUSI

Giovanni Battista Bassi (allenatore) – “Gara 4 è stata una partita straordinaria per applicazione, voglia, determinazione e concentrazione. Era fondamentale essere perfetti a livello difensivo e lo siamo stati. Adesso dobbiamo goderci questa gara 5 senza enfatizzarla troppo. Non serve ricordare dell’importanza della partita di mercoledì, ma la affronteremo con serenità e con la consapevolezza dei nostri mezzi, sapendo che abbiamo dei limiti ma che ci piace superarli”.

Marco Cortellessa (team manager) – “Questa serie ha dimostrato che non ci sono favoriti e che non c’è fattore campo che tenga in quanto ribaltato già due volte da entrambe le squadre. Gara 5 sarà una finale a tutti gli effetti, nella quale sia noi che Agrigento ci giocheremo tutta una stagione. Credo che la possibilità di giocare questa partita nel nostro palazzetto sia meritata per tutto quello che abbiamo passato in questa stagione”.

Note – Nessuna nota.

Media – La partita tra Umana San Giobbe Chiusi e Moncada Energy Group Agrigento sarà trasmessa in diretta su LNP Pass. Tutti gli aggiornamenti sui canali social della San Giobbe Chiusi e sul sito della Società.

QUI AGRIGENTO

Michele Catalani (allenatore) – “Siamo rammaricati e arrabbiati. In gara 4 abbiamo concesso troppe seconde occasioni a Chiusi. Loro hanno fisico e riescono ad opporsi sempre, ci hanno trovati troppo teneri e questo gli ha permesso – nella prima parte di gara – a racimolare punti importanti. Gara 5? Si affronta come l’ultima partita dell’anno. Loro sono lunghissimi, hanno tanta qualità, ma noi dobbiamo essere incisivi. Non dobbiamo fargli prendere ritmo. Cercheremo di utilizzare tutte le gocce di energia che abbiamo a disposizione per affrontare al meglio la prossima sfida. Dovevamo muovere meglio il pallone, occorre giocare molto più insieme e di squadra”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita sarà raccontata sulle pagine ufficiali della Fortitudo Agrigento.

TABELLONE 2

BAKERY PIACENZA – OPUS LIBERTAS LIVORNO 1947

Dove: PalaFranzanti, Piacenza

Quando: mercoledì 23 giugno, 20.45

Arbitri: Lucotti, Di Martino

Serie: 2-2

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky e canale 54 piattaforma Tivusat)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gWOkeO

QUI PALL. PIACENTINA

Federico Campanella (allenatore) – “C’è poco da dire, è una gara 5 e questo racchiude in sé moltissimi significati, noi l’affronteremo con serenità e determinazione mettendo in campo la nostra pallacanestro”.

Edoardo Pedroni (giocatore) – “Il clima è quello di una gara 5, dobbiamo mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti e seguire il nostro piano partita, dobbiamo giocare come sappiamo fare e come abbiamo fatto durante tutta la stagione. Come ha detto coach Campanella affronteremo la partita con serenità e determinazione. Siamo pronti, è tutta la stagione che ci prepariamo per questo momento. L’ultimo capitolo si chiuderà nella nostra città, nel nostro palazzetto, davanti ai nostri tifosi che sono sempre stati il nostro sesto uomo in campo. Avremo bisogno del sostegno di tutti”.

Note – Nessuna nota.

Media – La partita tra Bakery Piacenza e Opus Libertas Livorno 1947 sarà trasmessa in diretta su MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky e canale 54 piattaforma Tivusat) ed in streaming su LNP Pass. Tutti gli aggiornamenti sui canali di comunicazione della Società (sito: www.bakerybasket.it, Facebook: https://www.facebook.com/pallpiacentina, Instagram: https://www.instagram.com/pallapiacentina/).

QUI LIBERTAS LIVORNO

Luigi Garelli (allenatore) – “Non ho la sfera di cristallo. Non so se a Piacenza vinceremo o perderemo. Il mio auspicio è di riuscire a mettere sul campo lo stesso tipo di energia che abbiamo messo in gara 4. Poi vada come vada, ma se giochiamo con quell’intensità saremo comunque soddisfatti del nostro impatto sulla partita. Sarà impossibile essere liberi di testa, mentre sarà fondamentale avere la testa giusta focalizzata sulle cose che dobbiamo fare. Perché in ogni partita – a prescindere dalla posta in palio – se fai bene certe cose, puoi vincere. Se le fai male, le possibilità di vittoria calano drasticamente. Dobbiamo fare ciò che ci ha consentito di vincere due volte in cinque giorni contro una squadra che fino alla finale aveva perso appena tre partite in tutto il campionato. Cerchiamo di dare tutto nella speranza che possa bastare per vincere la bella”.

Davide Marchini (giocatore) – “Dopo la sconfitta interna in gara 3 ci siamo guardati negli occhi. Sapevamo che quando ci siamo trovati con le spalle al muro abbiamo sempre avuto una reazione. È accaduto anche domenica: ci siamo stretti tutti insieme e abbiamo fornito una grande prova del collettivo. Credo che ci sia da essere orgogliosi di questa squadra. Adesso andiamo a Piacenza con convinzione. Il segreto per vincere la bella? Giocare con la stessa grinta e la stessa determinazione esibite in gara 3. Se giochiamo così tutto è possibile”.

Note – Nessuna.

Media – Gara in diretta ed esclusiva su LNP Pass, sulla piattaforma digitale terrestre MS Sport, sul canale 814 della piattaforma Sky (satellite, pay) e sul canale 54 della piattaforma Tivusat (satellite, in chiaro) MS Channel. Aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “Libertas Livorno 1947”.

TABELLONE 3

RISTOPRO FABRIANO – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport Comunale, Cerreto d’Esi (An)

Quando: mercoledì 23 giugno, 20.30

Arbitri: Luca Attard, Castiglione

Serie: 2-2

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3vMgWwV

QUI FABRIANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Penso che in gara 4 Cividale sia stata molto brava per tutti i 40 minuti, rispetto a noi che siamo andati troppo a sprazzi; nel primo tempo abbiamo concesso ancora una volta 10 rimbalzi offensivi, nel secondo tempo siamo partiti impauriti e contratti, senza trovare continuità di ritmo e di gioco. Nel finale di partite come questa gli episodi contano ancor di più ed un paio di nostri errori in difesa hanno indirizzato il match verso la Gesteco”.

Francesco Papa (giocatore) – “È stata una gara 4 dura ed intensa, sapevamo che dopo il vantaggio di 2-0 non sarebbe stata facile per noi; dal canto nostro posso dire che ce l’abbiamo messa tutta. È mancata un po’ di lucidità difensiva, in una finale punto a punto può accadere di tutto, loro sono stati bravi e chirurgici. Adesso torniamo a casa, ci sarà il nostro pubblico e vediamo di portarla a casa”.

Note – Nessun infortunato o assente. In merito ai fatti avvenuti in occasione di gara 4 a Cividale e relativi provvedimenti disciplinari, il presidente della Janus Basket Fabriano Mario Di Salvo ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando la correttezza, la sportività e l’accoglienza mostrata da tutta la dirigenza della Gesteco Cividale, così come quella di tutta la tifoseria friulana. Il testo integrale del comunicato: https://bit.ly/3qjN2iA.

Media – Gara 5, come di consueto, sarà trasmessa su LNP Pass e non ci sarà alcuna diretta radiofonica.

QUI CIVIDALE

Davide Micalich (presidente) – “Viviamo queste giornate con grande emozione, quasi perdendo la cognizione del tempo; è l’ultima gara dell’anno, per noi ‘la partita del secolo’; ringrazio tutti quelli che hanno portato le Eagles a vivere questo sogno, che molti (essendo nati da poco, in piena pandemia) chiamano ‘miracolo’, frutto di tanti anni di duro marciapiede del basket. L’Amministrazione Comunale di Cividale ci ha dato un grande respiro assieme ai tanti sponsor che ci supportano: adesso incontriamo Fabriano, Società amica, squadra superba; chi alla fine prevarrà riceverà, da noi, un caloroso e sincero applauso”.

Gabriele Miani (giocatore) – “Gara 5, e dico tutto: finalissima, dove Fabriano cercherà di mantenere il fattore campo sulla scorta delle due bellissime partite vinte contro di noi. La Gesteco dal canto suo ha riequilibrato la serie vincendo due gare tiratissime sul proprio parquet, ma ancora non abbiamo fatto nulla: manca una vittoria, e conoscendo ormai bene la forza della Janus daremo tutto per poter portare a casa la promozione”.

Note – La squadra si presenta a Cerreto d’Esi con tutti gli effettivi a disposizione dell’allenatore.

Media – La partita tra Janus Fabriano e Gesteco Cividale sarà trasmessa in diretta su LNP Pass. Tutti gli aggiornamenti sui canali di comunicazione della Società (Facebook: https://www.facebook.com/UEBCividale, Instagram: https://www.instagram.com/uebcividale/).

TABELLONE 4

FRATA NARDÒ – LIOFILCHEM ROSETO

Dove: Pala “Andrea Pasca”, Nardò (Le)

Quando: mercoledì 23 giugno, 20.30

Arbitri: Roca, Bertuccioli

Serie: 2-2

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3x0JQuN

QUI NARDÒ

Michele Battistini (allenatore) – “Siamo carichi e determinati. Abbiamo perso due gare in terra abruzzese, ci sta, sapevamo che non era semplice, è una finale. Adesso è il tempo di recuperare l’energia in vista di gara 5. Abbiamo tanta rabbia e tanta voglia di chiudere bene la nostra stagione”.

Niccolò Petrucci (giocatore) – “Abbiamo approcciato bene gara 4, convinti di poterla chiudere. Dopo l’intervallo abbiamo trovato difficoltà e l’inerzia si è spostata dalla loro. Ora siamo a gara 5, in casa nostra, dove dobbiamo rispettare il fattore campo. Abbiamo rabbia e grinta dalla nostra, pronti a trasformarla in voglia di vincere da mettere in campo mercoledì sera”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI ROSETO

Tony Trullo (allenatore) – “In gara 4 la squadra è stata stoica, eravamo partiti senza Serafini che tra l’altro non potrà giocare nel match decisivo e poi senza Amoroso, espulso ad inizio ultima frazione. Dopo un inizio difficile abbiamo ripreso fiducia dalla tripla di Pastore prima dell’intervallo, abbiamo sofferto di meno sul loro pick and roll ed a rimbalzo: con l’uscita di Valerio (Amoroso, ndr) ci siamo uniti ancora di più, giocando con tantissima energia, riuscendo a finire la gara mettendoli in difficoltà. Ora la gara finale, ci giocheremo tutto, sperando di regalare l’ultima gioia ai nostri tifosi”.

Note – Non sarà della gara Alberto Serafini, infortunatosi nel corso di gara 3.

Media – Gara in diretta ed esclusiva su LNP Pass, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “Pallacanestro Roseto”, con ampio prepartita e post in diretta.

A CURA DI: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE B OLD WILD WEST