Finali Playoff Serie B – Tutto sulle gare 3 di finale

Venerdì 7 giugno si giocano le gare 3 delle Finali Playoff di Serie B Nazionale: Del Fes Avellino-Fabo Herons Montecatini, nel Tabellone 1, sul 2-0 per i toscani, e Akern Libertas Livorno-Liofilchem Roseto, nel Tabellone 2, sul punteggio di 1-1. Entrambe le serie sono al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le due vincitrici saranno promosse in Serie A2.

TABELLONE 1 – Venerdì 7 giugno, ore 20.30

Avellino: Del Fes-Fabo Herons Montecatini (Serie: 0-2 Herons Montecatini)

TABELLONE 2 – Venerdì 7 giugno, ore 20.45

Livorno: Akern Libertas-Liofilchem Roseto (Serie: 1-1)

DEL FES AVELLINO – FABO HERONS MONTECATINI

Dove: Pala Del Mauro, Avellino

Quando: venerdì 7 giugno, 20.30

Arbitri: Agnese, Luchi

Serie: 0-2 Herons Montecatini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5839ssx6

QUI DEL FES AVELLINO

Salvatore Formato (vice allenatore) – “Torniamo al Pala Del Mauro consapevoli di avere un solo risultato a disposizione. Abbiamo bisogno di una prova continua e convincente, ma soprattutto c’è da pareggiare l’intensità fisica dei nostri avversari, che in gara 2 ha preso il sopravvento. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare le energie, ma davanti al nostro pubblico vogliamo vincere per allungare la serie”.

Matias Bortolin (giocatore) – “A Montecatini abbiamo giocato due gare differenti: nella prima siamo andati vicini al successo e resta dell’amaro in bocca per non essere riusciti a chiudere la partita. Nella seconda gara la Fabo Herons ha disputato una partita perfetta ed ha vinto con merito. A questo punto non abbiamo alternative, dobbiamo riscattare la brutta prova di martedì e portare la serie a gara 4”.

Note – Avellino nelle ultime 48 ore ha dovuto rimettere in piedi Verazzo, Vasl e Carenza, che in gara 2 hanno avuto qualche problema fisico. In gara 3 stringeranno i denti e saranno presenti.

Media – La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Del Fes Avellino.

QUI HERONS MONTECATINI

Federico Barsotti (allenatore) – “La terza partita è sempre la più difficile, stiamo ricaricando le pile, ci troveremo in un ambiente caldo, in una piazza storica, servirà un’impresa. Vogliamo continuare con i passi in avanti nell’atteggiamento, i ragazzi dimostrano di giocare per la squadra. L’energia mentale è quella che farà la differenza, vorrei vedere la difesa dei primi 20 minuti di gara 2″.

Matej Radunic (giocatore) – “Per ora non abbiamo fatto niente, non è certo finita. Andiamo ad Avellino senza pensare che siamo in vantaggio 2-0. Ci siamo allenati duramente tutta la stagione, abbiamo ancora tanta energia, è il momento di dimostrarlo. Loro in casa hanno rimontato con la Pielle, dobbiamo andare concentrati e convinti”.

Note – Giorgio Sgobba sulla via del pieno recupero, Nicola Natali con una caviglia ancora dolorante, ma non rinuncia certamente all’appuntamento. Montecatini sta impazzendo per gli Herons, dopo aver superato due volte di fila il record di spettatori al PalaTerme, si preannuncia un mini esodo, con due pullman e diverse auto private al seguito. A Montecatini potrebbe essere allestito un maxi schermo, per consentire ai tifosi che non possono scendere in Irpinia di seguire i rossoblù.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass per gli abbonati (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in tempo reale della gara attraverso i canali social ufficiali di Herons Basket Montecatini (Instagram e Facebook). Radiocronaca diretta streaming sul sito pistoiasport.it con due inviati al seguito.

AKERN LIBERTAS LIVORNO – LIOFILCHEM ROSETO

Dove: PalaMacchia, Livorno

Quando: venerdì 7 giugno, 20.45

Arbitri: Gai, Cattani

Serie: 1-1

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2a4dbw5a

QUI LIBERTAS LIVORNO

Marco Andreazza (allenatore) – “Ci apprestiamo a giocare una gara 3 importante, perché potrebbe indirizzare la serie a favore dell’una o dell’altra squadra. È una serie molto lunga anche all’interno della stessa partita, che presenta tante insidie tecniche e tattiche. Proveniamo da una bella vittoria che ci ha dato autostima e forza mentale, ma che non vuole dire nulla. Roseto ha grande esperienza, qualità e fisicità. Dovremo essere pronti fin dalla palla a due. Serviranno attenzione, concentrazione e umiltà, sapendo che non abbiamo bisogno di eroi”.

Francesco Fratto (giocatore) – “Siamo stati molto bravi a vincere una partita in un campo caldo, contro una squadra forte come Roseto. È una serie che va vista partita dopo partita. Non bisogna fare ragionamenti a lungo termine, vista l’esperienza e la bravura del loro coach. Di certo giocare in casa ci darà una spinta in più, perché i nostri tifosi hanno dimostrato che anche a 5 ore di distanza da Livorno sono il nostro valore aggiunto”.

Note – Assente l’infortunato di lungo corso Diego Terenzi. Ex: Jacopo Lucarelli, a Roseto nella stagione 2020/21.

Media – La partita di sabato verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.45 su LNP Pass. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della Libertas Livorno 1947.

QUI ROSETO

Marco Verrigni (direttore sportivo) – “Le serie di playoff a 5 gare sono molto imprevedibili, ci prendiamo le cose positive di gara 2, mettendoci alle spalle gli errori fatti e soprattutto resettare tutto. Livorno si è confermata squadra tosta e molto fisica, hanno difeso alla grande su Mantzaris, noi dal canto nostro dobbiamo cercare di fare una prestazione maggiore dal punto di vista qualitativo”.

Franco Gramenzi (allenatore) – “Sapevo benissimo che la serie non fosse affatto finita dopo gara 1, soprattutto quando affronti una squadra esperta e fisica come la Libertas. Tenere un ritmo alto sarà fondamentale, Livorno è stata brava in gara 2 a non concederci tanti contropiedi ed a limitare le nostre fonti di gioco”.

Note – Indisponibile Andrea Petracca, per il resto tutto il roster a disposizione di coach Franco Gramenzi.

Media – Gara in diretta ed esclusiva streaming su LNP Pass, aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram “Pallacanestro Roseto”.

