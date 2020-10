FIP Emilia Romagna, inizio dei campionati senior il 10 gennaio 2021

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, a seguito dell’emanazione del DPCM del 25 ottobre e fatto salvo la volontà di agevolare il più possibile la ripresa dell’attività, comunica:

– spostamento dell’inizio dei campionati senior presumibilmente al 10 gennaio 2021 e successivamente i campionati giovanili, salvo nuove indicazioni migliorative dei prossimi DPCM

– per i calendari di Serie C Gold, C Silver e Serie D, sono in corso verifiche sulle procedure da attuare

– per i campionati Serie B/F, U18 Ecc. – U16 Ecc. – U15 Ecc. e Promozione, i calendari verranno annullati e riformulati una volta definita la data certa della ripartenza.

–

Ufficio Stampa FIP Emilia-Romagna