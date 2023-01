FIP Sicilia, le dichiarazioni della presidente Cristina Correnti sulla situazione del Green Basket Palermo

By

Lunedì 10 gennaio, hanno avuto una forte eco le dichiarazioni della dirigenza del Green Basket Palermo che paventano un ritiro dalla Serie B nazionale. La possibile rinuncia, a quasi tre anni dalla mancata iscrizione del Verga Palermo alla Serie A1 femminile, è un grave segnale per il movimento cestistico siciliano e un fallimento per il tessuto imprenditoriale del capoluogo regionale.

«Auspico un intervento delle istituzioni e degli imprenditori palermitani – afferma la presidente FIP Sicilia, Cristina Correnti –, ognuno per le proprie competenze e possibilità. La Federazione sarà al fianco del Green Palermo e di tutte le proprie affiliate per porre in essere tutte le iniziative volte a sensibilizzare la città».

«Abbiamo organizzato a Palermo un Open Day minibasket con la partecipazione di 600 mini atleti – prosegue Correnti – a testimonianza del grandissimo lavoro svolto nel territorio dalle nostre affiliate, nonostante la grave situazione degli impianti in cui versa Palermo, che di fatto rende impossibile, anche per il Comitato Regionale, organizzare eventi se non grazie alla disponibilità e sensibilità del Cus Palermo, che ringrazio nella persona del suo presidente Randisi».

«Spero che la città di Palermo comprenda l’alto valore sociale dello sport, i cui valori sono trasmessi ai giovani e contribuiscono allo sviluppo della società civile, e si attivi per la salvaguardia del proprio patrimonio sportivo», chiude la presidente.

Ufficio Comunicazione • FIP Sicilia