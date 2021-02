Fip Veneto: tutte le decisioni del consiglio regionale

Giovedì sera si è riunito per l’ultima volta per il quadriennio 2016-2020 il Consiglio Regionale di Fip Veneto. Nella riunione tenuta sulla piattaforma Zoom, il presidente Roberto Nardi assieme ai consiglieri regionali e ai rappresentanti dei Comitati provinciali e dei vari settori di Fip Veneto ha trattato i seguenti argomenti:

– Domenica 21 febbraio alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione si svolgerà IN PRESENZA l’Assemblea elettiva di Fip Veneto. L’evento si terrà al PalaCertosa di Vigodarzere (Via Certosa, 3, 35010 Vigodarzere PD): l’invito a tutti i presidenti e dirigenti è di poter partecipare, in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli covid, alla scelta del presidente e del Consiglio Regionale chiamato a guidare il basket veneto nel prossimo quadriennio.

– Invio al settore agonistico della disponibilità di 8 formazioni di C Gold e di 11 di B femminile alla ripresa del campionato entro il 7 marzo prossimo. Si rimane in attesa di una risposta da Roma per conoscere la composizione dei gironi e le formule di svolgimento di entrambi i campionati.

– Per quanto riguarda gli altri campionati senior, considerate le risposte ai sondaggi svolti tra le società e l’Ufficio Gare regionale, il Comitato Regionale ha deciso di rinviare la ripartenza dei campionati di C Silver, D maschile, Promozione Maschile e Femminile, Prima Divisione. Si richiede a tutte le società partecipanti a questi campionati di rispondere il prima possibile attraverso la mail SPES alla lettera inviata dal nostro ufficio gare regionale.

– Visto l’elevato numero di adesioni al sondaggio di ripartenza, il campionato di C femminile è prossimo alla ripresa. Si chiede anche in questo caso alle società che hanno dato disponibilità nel primo giro di sondaggi, di confermare l’intenzione di riprendere il campionato, in modo da poter procedere con formule e calendario

– E’ in fase di studio e progettazione un trofeo a libera partecipazione per tutti i campionati giovanili. Il torneo è previsto nei mesi primaverili e nelle prossime settimane verrà presentato in maniera dettagliata il progetto a tutte le società.

Ufficio stampa

Fip Veneto