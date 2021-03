Francesco Reggiani è l’Under 21 adidas di febbraio 2021 in Serie B

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunica il vincitore del premio Under 21 del mese per febbraio 2021, in Serie B.

Il riconoscimento giunge alla sua quarta stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under.

Ecco il prescelto per febbraio 2021.

UNDER 21 ADIDAS SERIE B – FEBBRAIO 2021

FRANCESCO REGGIANI (S. Bernardo Alba)

Bel mese di febbraio per Reggiani, guardia-ala nata nel 2002 della S. Bernardo, 195 centimetri. È risultato miglior realizzatore dei suoi, capaci di tre vittorie su quattro gare nel mese, con 15.5 punti in 20 minuti di media, 6.5 rimbalzi ed ottime percentuali al tiro: il 65% da 2 ed il 53% da 3. Per lui notevoli prestazioni nelle due vittorie di Alba su Alessandria in casa (23 punti in soli 19 minuti, con 5 rimbalzi e 4 recuperi) e su Oleggio in trasferta (17 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 21 minuti). Reggiani, anconetano di nascita, da questa stagione è ad Alba; per lui è la prima vera esperienza a livello senior dopo i trascorsi giovanili alla Novipiù Campus Piemonte. Nel 2019-20 era stato aggregato alla prima squadra del Basket Torino in A2, scendendo in campo in Supercoppa.

Reggiani sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di scarpe adidas Harden 5, di recente uscita.

Area Comunicazione LNP