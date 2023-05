G1 Ammissione Serie B – Bisceglie, cuore e grinta. Salerno piegata

Il primo atto della serie è della Inchingolo Bisceglie. I nerazzurri di coach Luciano Nunzi, sostenuti da un pubblico numeroso e caldo, hanno sconfitto la Virtus Arechi Salerno nel match di sabato sul parquet del PalaDolmen, portandosi sull’1-0 nello spareggio per l’accesso al prossimo campionato nazionale di Serie B Elite. Un ottimo inizio per Marcelo Dip e compagni, che lunedì cercheranno di ripetersi nella seconda sfida in programma sempre a Bisceglie con palla a due fissata per le ore 20 e ingresso gratuito sugli spalti.

Successo fondamentale per i Lions, a dispetto di una prestazione altalenante, sulla quale ha pesato il 14% nel tiro dalla lunga distanza (4/27). Buono lo spunto di Raphael Chiti, autore di 8 punti nel primo quarto: i padroni di casa sono riusciti a toccare anche il +14 in apertura di seconda frazione (27-13) ma gli ospiti hanno cercato di riavvicinarsi (36-26). Un nuovo scatto nerazzurro è valso il +16 di metà partita. Salerno si è rimessa in carreggiata nel corso del terzo quarto con un 2-12 (46-40) ma la Inchingolo Bisceglie ha prodotto un ulteriore allungo (53-40 con un canestro di Ingrosso), ricucito con un perentorio 0-11. Ultimi minuti avvincenti: Dron ha firmato il 64-57 ma ancora un passaggio a vuoto è costato il sorpasso da parte degli avversari (64-65 siglato da Moffa). A quel punto, però, i nerazzurri non hanno concesso più nulla: Dri, dalla lunetta, ha riportato i suoi sul +1, poi Chiti ha siglato un solo tiro libero ma nell’attacco successivo ha trovato il canestro decisivo in entrata, per la gioia dei sostenitori biscegliesi.

UFF.STAMPA LIONS BISCEGLIE