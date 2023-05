G2 Ammissione Serie B – Fiorenzuola vince ancora sul campo dell’Andrea Costa Imola

Andrea Costa Imola vs Fiorenzuola Bees 53-59

(12-13; 21-29; 42-40)

Andrea Costa Imola: Restelli 8; Roli; Fazzi 11; Barbieri; Ranuzzi 3; Spagnoli; Corcelli 7; Marangoni; Cusenza 7; Tognacci 3; Montanari 6; Trentin 8. All. Grandi

Fiorenzuola Bees: Casagrande 8; Re 2; Devic ne; Caverni 4; Pederzini 9; Giacchè 10; Preti 14; Biorac 2; Bettiolo ne; Ricci 6; Magrini 4. All. Lottici

Si torna a giocare in gara 2 della serie spareggiò Play In Serie B dopo i problemi legati all’alluvione in Romagna, ed al PalaRuggi di Imola si gioca una partita importante con Fiorenzuola capace di sbancare in gara 1 per 59-73.

Con 5 punti personali prima dall’arco e poi in contropiede Giacchè consegna il primo vantaggio della gara ai Bees sul 3-7 al 4’; la partita mantiene un primo tempo intenso ma dalle percentuali scarse, con Imola che trova in Restelli al 9’ il 7-10.

Pederzini di pura voglia sigla il 9-13 da sotto le plance dopo il rimbalzo offensivo, ma Fazzi da 3 punti incendia il PalaRuggi con il primo quarto che si chiude sul 12-13.

Restelli da sotto riesce ad impattare sul 16-16 in apertura di secondo parziale, ma Re e Pederzini fanno capire che i Bees hanno la faccia giusta e combattiva e riportano avanti la squadra di coach Lottici sul 18-22 al 14’. Timeout coach Grandi.

Giacchè scaglia un’altra bomba appena rientrato in campo per il 20-27 al 18’, con il primo tempo sul 21-29.

Montanari inaugura un break da 5-0 in apertura di 2º tempo facendo tornare in meno di 3 minuti Imola al -3; Casagrande dall’angolo riporta i Bees sul 26-33 al 24’, con la partita che tuttavia rimane equilibrata grazie al terzo tempo di Montanari. 30-33 al 26’.

Con due iniziative personali Restelli fa mettere il naso avanti a Imola al 29’ (37-36), ma con due colpi di coda Pederzini e Preti danno linfa al volo dei Bees sul finale di quarto. Le squadre vanno all’ultimo intervallo con Imola avanti grazie alla bomba di Fazzi che incendia il PalaRuggi. 42-40.

Caverni sullo scadere dei 24 secondi realizza una tripla importante per i Bees al 32’, riportando la squadra di Lottici sul +3 (42-45). Preti realizza un fade away da 4 metri di difficoltà altissima al 35’ (45-51), ma Facci non ci sta e con le cattive riporta sotto Imola dalla lunga distanza.

Corcelli con una tripla di puro talento a 90 secondi dalla fine rianima ancora una volta il PalaRuggi sul 53-55, con Preti che a 19 secondi dal termine ha tra le mani due liberi decisivi. La mano del numero 17 non trema, con il 2/2 che porta i Bees sul 53-57.

Finisce 53-59 con altri due liberi di Preti che portano i Bees su un pesante 0-2 nella serie.

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES