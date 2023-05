G2 Ammissione Serie B – Piombino non brilla ma impatta la serie con Oleggio

Vittoria fondamentale, andare sul 2 a 0 avrebbe reso l’impresa difficilissima, non che ora sia facile, tutt’altro, i gialloblu devono comunque vincere una delle due gare che si giocheranno venerdì e domenica in terra lombarda. Ma questa vittoria ridà fiducia e morale ad una squadra che rischiava di deprimersi, dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare e dopo la doppia sconfitta con Oleggio. Stavolta a vincere di misura è però il Golfo, con grande sofferenza, ma anche con grande voglia di lottare e di portare a casa il successo. Nei primi due quarti, i ricordi di gara uno affioravano, difesa intensissima dei piemontesi, principalmente nel pitturato, battezzando i tiratori da tre di Piombino, che tirano malissimo tutti, con la sola eccezione di un Azzaro che sta ritrovando la migliore condizione, dopo i molti problemi che lo avevano frenato. Tattica che ancora una volta paga, Piombino tira 22 volte da tre, con un modestissimo 23% e solo 15 volte da due, per un misero bottino di 29 punti a metà gara. In compenso funziona la difesa, che concede qualcosa solo ai bravi Maruca e Giacomelli, ma limitando il passivo a 32 punti subiti. Due quarti dove però Piombino, nonostante la precoce uscita, dopo meno di 8’ di Tiberti, per il secondo fallo, fa subito pesare una importante superiorità ai rimbalzi, dove si fanno sentire, Azzaro Tintori e Bianchi. L’attacco però ha grosse difficoltà, le marcature asfissianti dei biancorossi, quasi cancellano dal referto due delle più pericolose bocche da fuoco dei piombinesi, Venucci e Piccone, che però si adeguano, armando la mano dei compagni con 10 assist. Assist che accendono, il top scorer di giornata, Alibegovic e capitan Bianchi, che fa 4 su 8 da tre, con 3 su 4 nella seconda metà gara. In questa fase si rivede il miglior Piombino, saranno 44 i punti, in linea con le medie eccezionali viste in campionato. Ma tutta questa ritrovata efficienza offensiva, non basta contro un coriaceo Oleggio, non basta nemmeno il gran lavoro in marcatura di Pedroni su Maruca, si arriva comunque ad un finale thriller, punto a punto. Dopo il 17 a 20 del primo quarto, il 29 a 32 al riposo e il 50 a 53 a fine terzo, nel quarto finale Piombino, dal meno 4 del minuto 34, si porta sul più 4 al minuto 37, con Piccone che entra a referto e con i canestri di Tiberti, anche stavolta in doppia doppia e Bianchi. Sembra la svolta, ma Piombino sembra condannata a soffrire, Maruca da tre e dal dischetto riporta avanti gli ospiti a 58’’ dalla sirena. Timeout Cagnazzo, in uscita, forse non con lo schema preparato dal coach, è Alibegovic a prendersi la responsabilità e pur forzando un po’ in entrata, fa canestro e fallo, concretizzando dalla lunetta il nuovo più 2 Golfo. Quando Giacomelli sbaglia da tre e Piccone conquista rimbalzo e subisce fallo, con 17’’ sul cronometro, due punti avanti e possesso palla, sembra fatta. Ma dopo l’ennesimo timeout, Piombino prova a complicarsi la vita facendo fallo in attacco sulla rimessa e concedendo l’ultima azione ad Oleggio. Il pubblico assiepato alla balaustra trema quando Ingrosso scaglia la bomba del possibile sorpasso, ma esulta quando questa si impenna sul ferro e il piccolo Piccone vola a prendersi il rimbalzo, il fallo e i due liberi, che con freddezza, gli consentono di chiudere il match sul 73 a 69.

di Stefanini Stefano

Solbat Piombino – Mamy.eu Oleggio 73-69 (17-20, 12-12, 21-21, 23-16)

Solbat Piombino: Denis Alibegovic 18 (4/11, 2/5), Camillo Bianchi 16 (2/3, 4/8), Edoardo Tiberti 14 (4/6, 2/6), Alessandro Azzaro 12 (1/3, 3/5), Fabrizio Piccone 8 (2/5, 0/3), Edoardo Pedroni 5 (1/1, 0/2), Mattia Venucci 0 (0/3, 0/6), Dario Mazzantini 0 (0/1, 0/2), Tommaso Tintori 0 (0/2, 0/0), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 48 14 + 34 (Edoardo Tiberti 14) – Assist: 14 (Mattia Venucci 6)

Mamy.eu Oleggio: Matteo Maruca 17 (2/5, 1/6), Olivier Giacomelli 17 (2/4, 4/8), Marco Restelli 11 (1/1, 3/7), Andrea Colussa 7 (2/2, 1/7), Tommaso Ingrosso 7 (2/4, 1/7), Renato Buono 6 (3/6, 0/3), Gabriele Ballarin 4 (2/2, 0/0), Omar Seck 0 (0/3, 0/0), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/0), Mattia Temporali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Andrea Colussa 10) – Assist: 11 (Renato Buono 4)