I capitani di Serie B insieme alla GIBA: “Chiediamo il giusto rispetto per gli atleti”

A fronte del comunicato uscito nella giornata di lunedì e dei vari interventi sugli organi di stampa, del presidente LNP Pietro Basciano, in cui si afferma la volontà di chiudere il campionato di serie B, i capitani delle squadre dei quattro gironi si sono confrontati e di comune accordo ci tengono a sottoscrivere che:

Il fatto di essere oggi considerati “dilettanti” non fa venire meno l’essere lavoratori dello sport a tutti gli effetti, dal momento che per molti atleti il basket è fonte di reddito esclusiva per sé e per le proprie famiglie, nonostante non vi sia purtroppo per noi un contratto collettivo, un fondo di fine rapporto e un trattamento pensionistico.

Comprendiamo il momento di grande difficoltà per tutti nel nostro paese e certamente anche per le nostre società, di cui ci sentiamo parte e con cui vogliamo valutare soluzioni condivise che non penalizzino troppo le varie componenti.

Chiediamo il giusto rispetto per gli atleti, al fine di affrontare insieme il momento difficile che viviamo e programmare, anche tramite la Giba, nostra associazione di riferimento, le future scelte che influiranno sulle nostre vite e su tutto il movimento della pallacanestro.

(Firmato dai capitani delle seguenti squadre, elencate in ordine alfabetico.)

Alba

Ancona

Avellino

Bernareggio

Bisceglie

Borgosesia

Cassino

Cecina

Cento

Cesena

Chieti

Civitanova marche

Corato

Costa d’orlando

Crema

Cremona

Empoli

Fabriano

Faenza

Firenze

Formia

Giulianova

Jesi

Lecco

Lucca

Luiss Roma

Matera

Mestre

Monfalcone

Montecatini

Montegranaro

Oleggio

Olginate

Omegna

Ozzano

Padova

Palermo

Palestrina

Pavia

Piacenza

Piadena

Piombino

Porto Sant’Elpidio

Pozzuoli

Rimini

Ruvo di Puglia

Salerno

San Giorgio su Legnano

San Miniato

San Vendemiano

Sant’Antimo

Scauri

Senigallia

Soresina

Stella Azzurra Roma

Teramo

Torrenova

Valmontone

Varese

Vicenza