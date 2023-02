Il Palinsesto di febbraio 2023 del canale Twitch Italbasketofficial

By

Febbraio 2023 sarà un altro mese pieno di spettacolo sul canale “viola” Italbasket colmo di partite di Serie A2 e Serie B maschili, A1 femminile, e il Campionato di Serie A di Basket in carrozzina.

Palinsesto serrato già dal weekend del 4-5 Febbraio con la Serie A1 Femminile per il match tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e La Molisana Magnolia Campobasso alle ore (14.30). Si passa poi sui campi della Serie B (Girone B) per la gara tra Monfalcone e Capo d’Orlando alle ore (20.30).

Lo spettacolo continua Domenica 5 Febbraio con il Derby di Cremona tra Juvi e Vanoli alle (17.00).

Due gli appuntamenti con la Serie A femminile, che si fermerà dopo la 19a giornata per gli impegni della Nazionale di coach Lino Lardo con le Qualificazioni all’EuroBasket Women 2023 (il 9 febbraio in Lussemburgo, il 12 febbraio in Svizzera). Il 4 febbraio la sfida fra Dinamo Sassari e Magnolia Campobasso, mentre il 25 febbraio la diretta vedrà ancora protagoniste le sarde di coach Restivo, questa volta opposte a Ragusa.

Entra nel vivo il campionato di Serie A FIPIC. Per i quarti playoff della massima serie del basket in carrozzina su twitch italbasket andrà in onda il match fra Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e Studio 3a Millennium Basket (andata l’11 febbraio, il ritorno il 18 febbraio). Entrambi le gare saranno anticipate dal prepartita curato da Claudio Di Renzo, Responsabile Comunicazione FIPIC.

Nel canale viola spazio anche per la Serie C Silver, mentre rimane fissato al martedì l’appuntamento gaming con Giovanni “Sweetchin” Musig.

Di seguito il palinsesto di febbraio del canale twitch Italbasket :

4 febbraio

Serie A1 Femminile: Banco di Sardegna Dinamo Sassari – La Molisana Magnolia Campobasso (ore 14.30)

Serie B (Girone B): Pontoni Monfalcone – Infodrive Capo d’Orlando (ore 20.30)

5 febbraio

Serie A2 (Girone Verde): Juvi Cremona – Vanoli Cremona (ore 17.00)

7 febbraio

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

11 febbraio

Serie A FIPIC (andata Quarti di finale): Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Studio 3A Millennium Basket (ore 16.00)

Serie B (Girone C): Sinermatic Ozzano – Andrea Costa Imola (ore 20.30)

12 febbraio

Serie A2 (Girone Rosso): Orasi’ Ravenna – San Giobbe Basket Chiusi (ore 17.00)

Serie C Silver (Liguria): Pallacanestro Sestri – MY Basket Genova (ore 18.30)

14 febbraio

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

18 febbraio

Serie A FIPIC (ritorno Quarti di finale): Studio 3A Millennium Basket – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (ore 15.00)

Serie B (Girone A): Esse Solar Gallarate – Paffoni Fulgor Omegna (ore 18:30)

19 febbraio

Serie A2 (Girone Rosso): Tassi Group Costruzioni Ferrara – United Eagles Basketball Cividale (ore 17.00)

21 febbraio

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

25 febbraio

Serie B (Girone A): Civitus Allianz Vicenza – Bergamo Basket 2014 (ore 18.30)

Serie A1 Femminile: Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Passalacqua Ragusa (ore 20.30)

26 Febbraio

Serie A2 (Girone Verde): NPC Rieti – Urania Milano (ore 17.00)

Serie C Silver (Liguria): Pallacanestro Sestri – Pallacanestro Vado (ore 18.30)

28 febbraio

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

Ufficio Stampa Fip