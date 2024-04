Il punto sulla Serie B Interregionale del 16 Aprile

CONFERENCE NORD OVEST

7^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Questo penultimo turno ha sancito quasi tutti verdetti riguardanti anche le posizioni oltre che le sei squadre al momento già matematicamente approdate ai playoff. Saronno si aggiudica in volata, con un parziale di 13-3 negli ultimi tre minuti, il big match contro Empoli (Luca Giannone 23-Guido Rosselli 20) con 24 punti di Pietro Ugolini, 17 di Matteo Beretta e 11, con 12 rimbalzi di Andrea Quinti e si assicura il primo posto relegando certamente proprio al secondo i toscani i quali non possono più essere superati da Cecina (Lorenzo Turini 19) che cade, dopo un tempo supplementare, sul campo di Gazzada (Federico Vai 18-Marcello Piccoli 12+11r-Giacomo Bloise 12+10a) e finirà terza. Sicura della quarta posizione finale è Pavia che supera comodamente una San Miniato (Lorenzo Bellachioma 18-Benjamin Ndour 10+11r) ormai fuori dai giochi con 15 punti di Francesco Gravaghi. Infine, la Virtus Siena espugna il campo della Junior Casale Monferrato (Pietro Avinto 23-Erik Dimitrov 14+10r) con 18 punti di Giulio Bartoletti e si guadagna matematicamente l’accesso ai playoff scavalcando momentaneamente al quinto posto la stessa compagine piemontese, adesso sesta.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Saronno 20

Empoli 18

Cecina 16

Pavia 14

Virtus Siena 12

Junior Casale Monferrato 12

San Miniato 8

Gazzada 4

PLAY IN SILVER

Nonostante la sconfitta arrivata peraltro negli ultimi minuti sul campo del Campus Varese di N’Guessan Assui (29+11r) e Wei Zhao (29), Quarrata (Vladyslav Mustiatsa 19-Federico Regoli 15+13r) ha già la certezza di chiudere in prima posizione, di essere dunque la settima nei playoff e di affrontare dunque nel primo turno Empoli. Si deciderà invece all’ultimo turno la seconda squadra che andrà ai playoff con al momento La Spezia che resta davanti a Lucca con Gallarate ancora teoricamente in gioco. I liguri vincono in volata, con un parziale di 2-11 negli ultimi quattro minuti, sul campo di Borgomanero (Francesco Ferrari 19) con 34 punti e 11 rimbalzi di Giedrius Sakalas, 18 punti di Filippo Paoli e 13, con 10 rimbalzi, di Tommaso Tintori. Lucca passa invece in grandissima scioltezza sul parquet di Derthona (Werther Bellinaso 13) con uno straordinario primo quarto da 4-33 e 14 punti di Carlo Trentin. Infine, Gallarate tiene accesa la fiammella di speranza e supera Arezzo (Facundo Toia 18) con 21 punti a testa di Federico De Bettin e Mattia Molteni.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Quarrata 18

Spezia 16

Lucca 16

Gallarate 14

Derthona Lab 12

Borgomanero 10

Arezzo 10

Campus Varese 6

PLAY OUT

Ancora aperta la lotta per evitare gli spareggi retrocessione e che riguarda sempre due squadre con Castelfiorentino che resta davanti a Sestri ma dovrà vincere nell’ultimo turno per essere certa della salvezza. I toscani continuano nel loro eccellente periodo e superano anche Oleggio (Daniel Perez 17) con 24 punti di Andrea Belli mentre i liguri travolgono nell’ultimo quarto, con un parziale di 26-6, il Campus Piemonte (Luka Lomtadze 12) con 25 punti e 12 rimbalzi di Rimantas Daunys. Nelle ininfluenti, ai fini dei verdetti, altre gare, Serravalle Scrivia supera facilmente Savigliano (Stefano Baruzzo 20) con 21 punti di Sava Razic e 11, con 12 rimbalzi, di Maurizio Pavone mentre Collegno passa facilmente sul campo dell’Olimpia Legnaia Firenze (Eraldo Nikoci 15) con 22 punti di Emanuele Tarditi.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Olimpia Legnaia Firenze 18

Serravalle Scrivia 18

Oleggio 16

Collegno 16

Castelfiorentino 14

Sestri 12

Savigliano 6

Campus Piemonte 4

CONFERENCE NORD EST

7^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

La Sangiorgese si assicura la prima posizione matematica andando ad espugnare in scioltezza il campo di Pordenone (Aco Mandic 20) con 19 punti di Filippo Testa e 11, con 13 rimbalzi, di Sebastiano Bianchi. Fidenza, in attesa del recupero contro Oderzo, quasi blinda il secondo posto passando in volata sul parquet di Gardone (Ignacio Davico 16-Matteo Motta 16) con 15 punti di Lorenzo Restelli. Proprio Gardone si giocherà all’ultimo turno nella sfida a distanza con Pordenone l’ultimo posto per i playoff ma dovrà vincere e sperare nella sconfitta dei diretti avversari per conquistarlo. Ferrara balza in terza posizione grazie al comodo successo interno contro Bergamo BK 2014 (Ezio Gallizzi 18) con un eccellente Assane Samarè che chiude la propria gara con 18 punti e 16 rimbalzi mentre Pizzighettone conquista la matematica certezza di disputare i playoff grazie alla facile affermazione in casa contro Oderzo (Daniele D’Andrea 26) con 22 punti di Dominik Samija e 17, con 11 rimbalzi, di Ababacar Ndiaye.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 20

Fidenza 16*

Ferrara 16

Bergamo BK 2014 14

Pizzighettone 14

Pordenone 10

Gardone 10

Oderzo 2

PLAY IN SILVER

Montebelluna si aggiudica in volata, con 42 punti della coppia Tommaso Milani-Pietro Da Rin De Lorenzo, il big match contro la Sansebasket Cremona (Marco Bona 32+12r-Tommaso Vecchiola 27) e fa un passo molto importante anche se non decisivo verso la conquista di un posto nei playoff facendo scivolare attualmente in terza posizione gli avversari di giornata scavalcati da una Unica Bergamo che supera il Bologna Basket 2016 (Andrea Graziani 12+12r) con 19 punti di Carlo Cane e che balza dunque seconda lasciando ai felsinei pochissime speranze di playoff. Nelle altre gare, Castel S. Pietro passa sul campo di Monfalcone (Massimo Rezzano 19) dopo un tempo supplementare con 19 punti di Alessandro Grotti e 18, con 11 rimbalzi, di Vyacheslav Zhytaryuk mentre S. Bonifacio supera Piadena (Samuele Valente 34+12r-Patrick Avanzini 10+11r) con 22 punti di Massimiliano Moretti e 18 a testa di Matteo Tomasetto e Piergiacomo Rigon.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Montebelluna 18

Unica Bergamo 16

Sansebasket Cremona 16

Bologna Basket 2016 14

Castel S.Pietro 12

San Bonifacio 12

Piadena 8

Monfalcone 8

PLAY OUT

Grazie alla facile affermazione interna contro Murano (Federico Sambucco 15), con 17 punti di Davide Toffali, ottenuta grazie ad un secondo tempo da 45-28, la Social OSA Milano si guadagna quantomeno gli spareggi per evitare la retrocessione condannando invece proprio i veneti i quali terminano qui la loro stagione avendo il turno di riposo nell’ultima giornata. Il Guerriero Padova vince in trasferta sul campo di Nerviano (Lorenzo Segala 22) con 15 punti a testa di Emanuele Cravedi e Mario Bevilacqua e 13, con 10 rimbalzi, di Matteo Coppo e si guadagna la salvezza matematica così come, pur non giocando, la Gostol Trieste.

Classifica (l’ultima retrocede direttamente, la penultima va agli spareggi):

Iseo 14

Cernusco 14

Nerviano 12

Guerriero Padova 12

Gostol Trieste 10

Social OSA Milano 8

Murano 8

CONFERENCE CENTRO

7^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

La Virtus Roma passa con eccellente facilità sul campo del Bramante Pesaro (Matteo Ricci 14) con 24 punti di Simone Rocchi e si giocherà la prima posizione finale domenica prossima nello scontro diretto interno con Matelica che vince con autorità contro Fiumicino (Bozhidar Avramov 20), la quale comunque chiuderà sesta, con 31 punti di Federico Mariani e 17 di Gianpaolo Riccio. Senigallia si conferma quarta travolgendo Val di Ceppo (Tomas Rimsa 20-Umberto Meschini 18) con 41 punti della coppia Kevin Brigato-Jonas Bracci mentre il Loreto Pesaro batte ed elimina definitivamente dalla corsa playoff Palestrina (Gianmarco Rossi 24) con 25 punti di Matteo Maruca e 19, con 13 rimbalzi di Federico Casoni.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Matelica 18

Virtus Roma 18

Bramante Pesaro 16

Senigallia 16

Loreto Pesaro 14

Fiumicino 10

Palestrina 8

Val di Ceppo 4

PLAY IN SILVER

Ancora molto aperta la lotta per il secondo posto che porta ai playoff e che è però saldamente nelle mani di Ferentino che supera in volata, con un canestro nei secondi finali di Roberto Rullo, Porto Recanati (Emilio Gamazo 22+12r) con 19 punti di Luca Bisconti ed è padrona del proprio destino visto che conserva due lunghezze di vantaggio sull’unica squadra che può superarla ovvero sia la Carver Roma che batte di misura il Pisaurum Pesaro (Ludovico Chiorri 16) con 38 punti della coppia Francesco Rapini-Edoardo Lucarelli mentre è già fuori dai giochi Viterbo la quale supera l’Amatori Pescara (Gianluca Pierucci 18) con 14 punti a testa di Alessandro Vigori e Uladzislau Bantsevich. Infine, in una gara inutile ai fini dei verdetti da emettere, Cagliari travolge Teramo (Davide Trovarelli 30-Leonardo Prenga 10+10r) con 18 punti di Riccardo Picciau e Giuseppe Floridia e 17 di Ivan Kucan

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 20

Ferentino 16

Viterbo 14

Carver Roma 14

Amatori Pescara 12

Teramo 10

Cagliari 10

Pisaurum Pesaro 8

PLAY OUT

Si sapranno soltanto al termine dell’ultimo turno i nomi della seconda squadra a retrocedere direttamente e di quella che invece dovrà disputare gli spareggi. Grottaferrata conquista un successo fondamentale per rimanere in corsa, con un ultimo quarto da 23-7, contro Civitanova (Flavio Seri 15-Alessandro Bini 11+12r) con 21 punti di Federico Ridolfi e 17, con 14 rimbalzi, di Pierfrancesco Oliva ed aggancia momentaneamente in penultima posizione ma sempre dietro in virtù della differenza canestri nello scontro diretto un Pescara BK 2.0 (Antonio Matera 15) che cade sul campo di una Mondragone che rimonta nel secondo tempo da -16 grazie alle prestazioni in particolare di Fabio Di Napoli (25) e Tarik Hajrovic (19). Si avvicinano alla salvezza anche Ancona, che passa facilmente a Isernia (Danilo Raicevic 14) con 19 punti e 12 rimbalzi di Niccolò Piccionne e Roseto 20.20 che espugna il parquet de L’ Aquila (Leandro Cecchi 17) con 23 punti di Adriano Maretto.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Civitanova 16

L’Aquila 16

Roseto 20.20 14

Ancona 14

Mondragone 14

Pescara Bk 2.0 12

Grottaferrata 12

Isernia 6

CONFERENCE SUD

7^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Incredibile equilibrio, a conferma di ciò ben tre delle quattro partite giocate si sono chiuse con appena un possesso di distacco e tutto ancora da decidere con nessuna squadra tagliata fuori dai giochi playoff. Ragusa si aggiudica in trasferta sul campo di Molfetta (Mirko Gloria 17) il big match di giornata con 15 punti di Marcus Brown con una straordinaria resilienza finale visto che non ha messo punti sul tabellone negli ultimi quattro minuti subendone però soltanto sei ed aggancia a quota 16 in classifica gli stessi pugliesi assieme alla Orlandina che passa in volata ad Angri (Vincenzo Taddeo 13-Alessio Izzo 13) con 18 punti di Simas Jasaitis. La Power Salerno, pur comandando sempre il match, rischia un po’ nel finale ma comunque supera Sala Consilina (Gioele Moretti 21) con 29 punti di Lucas Chaves e 14, con 11 rimbalzi di Uchenna Ani e si mantiene al quarto posto. Infine, Reggio Calabria vince comodamente sul campo di Monopoli (Giovanni Laquintana 28) e, pur non riuscendo a ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto, si dà una possibilità concreta di agguantare i playoff grazie al solito ottimo Illia Tyrtyshnyk (27) e alla doppia doppia di Giovanni Cessel (10+11r).

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Orlandina 16

Ragusa 16

Molfetta 16

Power Salerno 14

Sala Consilina 12

Reggio Calabria 10

Monopoli 10

Angri 10

PLAY IN SILVER

Il Basket School Messina conquista con una giornata di anticipo un posto per i playoff travolgendo Corato (Santiago Vaulet 21) con 23 punti di Leonardo Di Dio, 20 di Bozidar Labovic e 17 di Louis Michel Petuendju Yeyap. In seconda posizione provvisoriamente sale Milazzo che deve però ricorrere ad un tempo supplementare per superare una mai doma Lucera (Arturs Dusels 21) con 25 punti di Pasquale Battaglia e 13, con 10 rimbalzi, di Federico Manfrè. Piazza Armerina si aggiudica in volata lo scontro diretto con l’Itecna Avellino (Jacopo Soliani 18) con 38 punti della coppia Vasilije Musikic-Paolo Rotondo ed è al momento terza precedendo proprio gli irpini. Infine, Barcellona batte comodamente Marigliano (Amadou Diakel Mbaye 15) con 14 punti a testa di Umberto Indelicato, Matteo Marangon, Vuk Gojkovic e Federico Caroè.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Basket School Messina 18

Milazzo 16

Piazza Armerina 16

Itecna Avellino 16

Barcellona 14

Corato 10

Marigliano 8

Lucera 6

PLAY OUT

A quaranta minuti dal termine di questa seconda fase, rimane ancora da decidere la squadra che dovrà guadagnarsi la salvezza negli spareggi. Vincono infatti tutte e quattro le compagini in lotta per questo obiettivo. Iniziamo dal Castanea Messina che supera in volata la Dinamo Brindisi (Mantvydas Staselis 23) con 16 punti di Lorenzo Incitti. Molto più facili le affermazioni delle altre tre con Bari che travolge a domicilio la Fortitudo Messina (Danilo Tagliano 21) con 24 punti di Riccardo Callara, 21 di Elio Preite, 18 di Santiago Rodriguez Duhalde e 10, con 10 rimbalzi, di Maurizio Vorzillo, Mola invece batte Catania (Albert Ruiz 15+13r-Luca Valle 15) con 23 punti di Simone Fiusco ed infine Rende supera Benevento (Taylo Bustamante 28) con 20 di Vincenzo Festinese.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 20

Dinamo Brindisi 18

Castanea Messina 16

Bari 16

Mola 14

Rende 14

Catania 4

Fortitudo Messina 2