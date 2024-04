Il punto sulla Serie B Interregionale del 23 Aprile

CONFERENCE NORD OVEST

8^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

L’ unico verdetto che restava da definire prima di questo turno era quello relativo alla squadra che avrebbe chiuso al quinto posto, traguardo raggiunto dalla Virtus Siena (Fabi Dal Maso 19) nonostante la sconfitta interna con la prima della classe Saronno che si impone con 20 punti di Andrea Quinti in una gara equilibrata. Finisce dunque sesta la Junior Casale Monferrato (Matteo Formenti 16) che lotta fino alla fine ma esce battuta dal campo della Cecina di Lorenzo Pistillo (14). Empoli, già certa del secondo posto, travolge Pavia (Alessandro Ferri 16) con 18 punti di Nicola Calabrese e 15, con 10 rimbalzi, di Marco Mazzoni mentre San Miniato si aggiudica il match fra le due eliminate dai playoff contro Gazzada (Nikola Ivanaj 28) con 19 punti di Marco Menconi.

Classifica finale (le prime 6 ai playoff):

Saronno 22

Empoli 20

Cecina 18

Pavia 14

Virtus Siena 12

Junior Casale Monferrato 12

San Miniato 10

Gazzada 4

PLAY IN SILVER

Grazie ad un prepotente allungo nell’ultimo periodo, con un parziale di 26-13, Lucca batte Borgomanero (Francesco Ferrari 26) con 38 punti della coppia Andrea Del Debbio-Tommaso Tempestini e si qualifica per i playoff in virtù del contemporaneo netto ko interno di La Spezia (Manuel Carpani 27) contro una Gallarate, trascinata dai 28 punti di Matteo Fioravanti e dai 27 di Riccardo Antonelli, che fallisce l’aggancio al secondo posto a causa proprio del successo di Lucca. Nelle altre gare, Quarrata (Amedeo Tiberti 21+13r-Federico Regoli 13+10r), già certa di un posto nei playoff, cade in casa contro la Derthona di Nicholas Errica (17) e Andrija Josovic (17) mentre il Campus Varese passa sul parquet di Arezzo (Daniele Rossi 16-Facundo Toia 16) grazie alla solita eccellente prova da 36 punti di Wei Zhao.

Classifica finale (le prime 2 ai playoff):

Quarrata 18

Lucca 18

Gallarate 16

Spezia 16

Derthona Lab 14

Borgomanero 10

Arezzo 10

Campus Varese 8

TABELLONE PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

Saronno-Lucca

Pavia-Virtus Siena

Empoli-Quarrata

Cecina-Junior Casale Monferrato

PLAY OUT

Grazie al netto successo sul campo del Campus Piemonte (Erik Makke 21-Dennis Erhaghewu 21), Castelfiorentino, trascinata dal solito ottimo Andrea Belli (17) conquista una insperata salvezza ottenendo la settima vittoria nelle otto gare di questa seconda fase. Sestri, che cade nel finale sul parquet di Collegno (Cristian De Bartolomeo 18-Pietro Mortarino 17-Tiagande Tio 10+10r), dovrà invece disputare un ulteriore spareggio contro la Social OSA Milano per conservare la categoria. Nelle altre sfide, Oleggio travolge Serravalle Scrivia (Sava Razic 17) con 17 punti di Petar Jovanovic sotto gli occhi di una leggenda del nostro sport quale è Dan Peterson mentre l’Olimpia Legnaia Firenze supera nettamente a domicilio Savigliano (Stefano Baruzzo 15) con 21 punti di Alessandro Sakellariou.

Classifica finale (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Olimpia Legnaia Firenze 20

Serravalle Scrivia 18

Oleggio 18

Collegno 18

Castelfiorentino 16

Sestri 12

Savigliano 6

Campus Piemonte 4

Savigliano e Campus Piemonte retrocedono, Sestri dovrà giocare un ulteriore spareggio contro la Social OSA Milano.

CONFERENCE NORD EST

8^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Il verdetto più importante ancora da emettere era quello riguardante l’ultima squadra a qualificarsi per i playoff, obiettivo raggiunto da Gardone che passa in volata, con un parziale di 0-11 negli ultimi tre minuti, sul campo della Sangiorgese (Tommaso Carnovali 22-Loris Gozo 11+11r) con 18 punti di Ignacio Davico e supera Pordenone (Pierluigi Mozzi 23+10r) che cade nel finale sul parquet di una Pizzighettone trascinata dai 43 punti della coppia Ababacar Ndiaye-Daniele Ciaramella. Ferrara travolge a domicilio Oderzo (Agustin Ambrosino 13) con 15 punti di Mathias Drigo e 13, con 11 rimbalzi, di Assane Sankarè e chiude al terzo posto davanti al Bergamo BK 2014 che supera a propria volta abbastanza nettamente una Fidenza già sicura della seconda posizione \ (Tommaso Bellini 18) con 16 punti di Ezio Gallizzi.

Classifica finale (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 20

Fidenza 18

Ferrara 18

Bergamo BK 2014 16

Pizzighettone 16

Gardone 12

Pordenone 10

Oderzo 2

PLAY IN SILVER

Con il facile successo esterno sul campo di Piadena (Simone Roberto 18-Salvatore Forte 13+10r) con 39 punti della coppia Federico Grani-Enrico Vanin, Montebelluna si assicura il primo posto e la qualificazione per i playoff, un traguardo raggiunto anche dalla Unica Bergamo che passa comodamente sul parquet di Castel S. Pietro (Vyacheslav Zhytaryuk 19) con 22 punti e 13 rimbalzi di Carlo Cane e rende inutile la vittoria interna della Sansebasket Cremona la quale, in un anticipo del sabato, aveva battuto Monfalcone (Massimo Rezzano 12) con 24 punti di Marco Bona e 17 di Davide Speronello. Infine, successo in volata di San Bonifacio sul campo del Bologna Basket 2016 (Marco Lusvarghi 14-Riccardo Azzano 14) con 22 punti di Piergiacomo Rigon, 20 di Pietro Poiesi e 17 di Matteo Tomasetto.

Classifica finale (le prime 2 ai playoff):

Montebelluna 20

Unica Bergamo 18

Sansebasket Cremona 18

Bologna Basket 2016 14

San Bonifacio 14

Castel S.Pietro 12

Piadena 8

Monfalcone 8

TABELLONE PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

Sangiorgese-Unica Bergamo

Bergamo BK 2014-Pizzighettone

Fidenza-Montebelluna

Ferrara-Gardone

PLAY OUT

Tutte e tre inutili ai fini dei verdetti le gare disputate. Nerviano travolge a domicilio Iseo (Mirko Gentili 23) con 14 punti a testa di Davide Peri e Andrea Barbieri. Il Guerriero Padova, con un ultimo quarto da 21-8, piega la Social OSA Milano (Luca Albique 13) con 18 punti di Matteo Coppo. Infine, Cernusco, con un secondo tempo da 20-46, ribalta il match in casa della Gostol Trieste (Duje Rada 13) con 25 punti e 13 rimbalzi di Matteo Franco e 21 punti di Mattia Meier.

Classifica finale (l’ultima retrocede direttamente, la penultima va agli spareggi):

Cernusco 16

Iseo 14

Nerviano 14

Guerriero Padova 14

Gostol Trieste 10

Social OSA Milano 8

Murano 8

Cesena esclusa dal campionato e Murano retrocedono mentre la Social OSA Milano dovrà disputare un ulteriore spareggio salvezza contro Sestri.

CONFERENCE CENTRO

8^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Matelica si aggiudica anche nettamente lo scontro diretto in trasferta sul campo della Virtus Roma (Gaston Whelan 24) con 22 punti di Federico Mariani e 17 di Alberto Provvidenza e chiude dunque al primo posto. La terza posizione se la aggiudica il Bramante Pesaro che vince in volata, grazie a due tiri liberi di Alessandro Ferri (19), sul parquet di Fiumicino (Michael Lemmi 16) e resta davanti a Senigallia che passa in volata in trasferta contro Palestrina (Gianmarco Rossi 45) con 20 punti di Andres Landoni. Infine, il Loreto Pesaro travolge in trasferta Val di Ceppo (Tomas Rimsa 17+12r) con 41 punti della coppia Isacco Lovisotto-Federico Casoni e chiude quinto.

Classifica finale (le prime 6 ai playoff):

Matelica 20

Virtus Roma 18

Bramante Pesaro 18

Senigallia 18

Loreto Pesaro 16

Fiumicino 10

Palestrina 8

Val di Ceppo 4

PLAY IN SILVER

Ferentino (Roberto Rullo 21) conquista un posto nei playoff nonostante la sconfitta sul campo della Amatori Pescara di Alessandro Origlia (20) e Daniele Cocco (11+16r) e grazie al contemporaneo ko della Carver Roma (Edoardo Lucarelli 15-Pierclaudio Di Bello 13+11r) in casa di una Teramo trascinata dai 20 punti di Francesco Di Paolo. Porto Recanati, già certa della prima posizione, vince contro Viterbo (Marcus Price 17) con 18 punti di Emilio Gamazo mentre il Pisaurum Pesaro chiude la stagione con una affermazione nel finale contro Cagliari (Iba Koite Thiam 18) con 17 punti di Niccolò Buzzone e 10, con 14 rimbalzi, di Vincenzo Pipitone.

Classifica finale (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 22

Ferentino 16

Viterbo 14

Carver Roma 14

Amatori Pescara 14

Teramo 12

Cagliari 10

Pisaurum Pesaro 10

TABELLONE PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

Matelica-Ferentino

Senigallia-Loreto Pesaro

Virtus Roma-Porto Recanati

Bramante Pesaro-Fiumicino

PLAY OUT

Grottaferrata (Giovanni Spinosa 21) è la seconda squadra ad uscire con la retrocessione da questa seconda fase in virtù della netta sconfitta in casa del Roseto 20.20 di uno strepitoso Nenad Jovanovic che invece ottiene la salvezza, traguardo raggiunto anche da Ancona e da Mondragone (Tarik Hajrovic 19+10r) con lo scontro diretto che premia la compagine padrona di casa con 22 punti di Andrea Paoletti. Il Pescara Bk 2.0 batte Isernia (Nicolò Doglio 19) con 22 punti e 10 rimbalzi di Dusan Ranitovic ma dovrà giocare un ulteriore spareggio per conservare la categoria contro il Castanea Messina. Infine, in una gara inutile per i verdetti da emettere, L’Aquila passa sul campo di Civitanova Marche (Flavio Seri 15) con 22 punti di Francesco Tuccella e 19 di Leandro cecchi e Andrea Caridi (+16r).

Classifica finale (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

L’Aquila 18

Civitanova 16

Roseto 20.20 16

Ancona 16

Mondragone 14

Pescara Bk 2.0 14

Grottaferrata 12

Isernia 6

Isernia e Grottaferrata retrocedono mentre il Pescara Bk 2.0 dovrà disputare un ulteriore spareggio salvezza contro il Castanea Messina.

CONFERENCE SUD

8^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

L’Orlandina chiude al primo posto grazie al successo, con un parziale di 14-5 negli ultimi cinque minuti, contro Molfetta (Andrea Calisi 21-Mirko Gloria 19-Jon Lamy 18) con 26 punti di Patrick Gatti, 21 di Matteo Palermo e 17, con 13 rimbalzi di Simas Jasaitis. Ragusa finisce seconda battendo ed eliminando dalla zona playoff Angri (Alessio Izzo 18) con la doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di Franco Gaetano. La Power Salerno espugna il campo di Reggio Calabria (Illia Tyrtyshnyk 29) con 31 punti di Uchenna Ani, 21 di Nicola Mei e 19 di Lucas Chaves in una gara nella quale si è segnato tantissimo e termina terza mentre i calabresi comunque agguantano la sesta piazza e le due squadre si ritroveranno così nei playoff. Infine, Sala Consilina supera con autorità Monopoli (Giovanni Laquintana 28-Matteo Bini 15+10r) con 55 punti del trio Edoardo Ronca-Juozas Balciunas-Ygor Biordi e conquista la quinta posizione mettendo fine invece alla stagione dei pugliesi.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Orlandina 18

Ragusa 18

Power Salerno 16

Molfetta 16

Sala Consilina 14

Reggio Calabria 10

Monopoli 10

Angri 10

PLAY IN SILVER

Grazie al successo in volata sul campo di Marigliano (Andrea Spera 20-Nicola Longobardi 19), Milazzo conquista la prima posizione per merito in particolare di una eccellente prova di Sedin Karavdic (28+12r). Inutile risulta invece la vittoria, dopo un tempo supplementare, della Itecna Avellino che piega il Basket School Messina (Leonardo Di Dio 20) con 17 punti di Fabrizio Trapani ma resta fuori dai playoff per una classifica avulsa che premia invece i siciliani che chiudono secondi. Nelle altre gare, Corato batte Piazza Armerina (Paolo Rotondo 21+12r-Vasilije Musikic 17+13r) con 29 punti di Santiago Vaulet mentre Lucera supera agevolmente Barcellona (Renato Sahin 16) con sugli scudi il quartetto Efe Idiaru (21)-Umberto Gramazio (20)-Davide Cesana (19)-Alfonso Di Ianni (18+11r).

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Milazzo 18

Basket School Messina 18

Itecna Avellino 18

Piazza Armerina 16

Barcellona 14

Corato 12

Marigliano 8

Lucera 8

TABELLONE PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

Orlandina-Basket School Messina

Molfetta-Sala Consilina

Ragusa-Milazzo

Power Salerno-Reggio Calabria

PLAY OUT

Successi esterni che valgono la salvezza sia per Mola, che passa nel finale sul campo della Fortitudo Messina (Simone Cavalieri 29) con 26 punti di Jorge Magarinos e 13, con 17 rimbalzi, di Giacomo Barnaba che per Rende la quale vince in casa di Bari (Santiago Rodriguez Duhalde 18-Gabriele Pugliese 12+19r) con 21 punti a testa di Gabriele Bisceglie e Stefan Malkic. La sconfitta dopo un tempo supplementare sul parquet di una Benevento trascinata dai 20 punti di Stefan Spasojevic, dai 19, con 17 rimbalzi, di Rene Ndour e daii 17, con 11 rimbalzi, di Taylo Garcia Bustamante, viene pagata cara dal Castanea Messina (Lorenzo Incitti 19-Giordano Chakir 19+11r) che è costretta ora a disputare un ulteriore spareggio contro il Pescara Bk 2.0 per conservare la categoria. Infine, la già retrocessa Catania batte la Dinamo Brindisi (Francisco Fernandez Lang 27-Mantvydas Staselis 23) con 37 punti e 14 rimbalzi di Albert Ruiz e 39 punti della coppia Timon Petrovic-Luca Valle.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 22

Dinamo Brindisi 18

Bari 16

Mola 16

Rende 16

Castanea Messina 16

Catania 6

Fortitudo Messina 2

Fortitudo Messina e Catania retrocedono direttamente mentre il Castanea Messina giocherà lo spareggio salvezza contro il Pescara Bk 2.0.