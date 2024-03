Il Punto sulla Serie B Interregionale del 26 Marzo

CONFERENCE NORD EST



4^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Cade la capolista Sangiorgese (Alessandro Esposito 11-Valerio Costa 11) sul campo di Gardone (Luca Dalcò 14) al termine di un match molto equilibrato e viene raggiunta in vetta alla classifica dal Bergamo BK 2014 che passa con grande scioltezza sul difficile parquet di Fidenza (Levi Tsafack 22+11r) con 23 punti di Ezio Gallizzi. Doppio successo interno nelle altre gare con Pordenone che la meglio nel finale contro Pizzighettone (Gionata Zampolli 12) con un parziale di 18-8 negli ultimi otto minuti e con 19 punti totali di Aco Mandic mentre Ferrara risorge e travolge Oderzo (Agustin Ambrosino 13-Daniele D’Andrea 13) con 28 punti, equamente distribuiti, della coppia Davide Marchini-Filippo Guerra.



Classifica (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 14

Bergamo BK 2014 14

Fidenza 12

Ferrara 10

Pordenone 10

Gardone 10

Pizzighettone 8

Oderzo 2



PLAY IN SILVER

In virtù dell’unico scontro diretto al vertice, perde un pezzo il quintetto al comando della classifica con l’Unica Bergamo che manda al tappeto Castel S. Pietro con l’errore di Vyacheslav Zhytaryuk 18) che segue all’1/2 dalla lunetta di Riccardo Rota per il sorpasso definitivo dei padroni di casa trascinati dai 15 punti a testa messi a segno da Martin Gandoy (+10r) e da Carlo Cane. Vittorie in trasferta piuttosto nette per il Bologna Basket 2016, che passa sul campo di S. Bonifacio (Luigi Ferrazza 16) con 18 punti di Marco Lusvarghi in una gara equilibrata soltanto nel primo quarto e per la Sansebasket Cremona che si impone in casa di Monfalcone (Michele Antonutti 14) con 20 punti e 13 rimbalzi di Marco Bona e 19 punti di Tommaso Vecchiola. Infine, successo in volata, grazie ad una tripla a pochi secondi dal termine segnata da Alberto Crivellotto (17) di Montebelluna che piega Piadena (Samuele Valente 22) con 17 punti anche di Federico Grani.



Classifica (le prime 2 ai playoff):

Unica Bergamo 12

Montebelluna 12

Sansebasket 12

Bologna Basket 2016 12

Castel S.Pietro 10

San Bonifacio 8

Piadena 8

Monfalcone 6



PLAY OUT

Pesante sconfitta per la capolista Iseo (Mirko Gentili 20-Filip Vranjes 19) che cede nettamente sul campo di una ottima Nerviano trascinata dai 16 punti a testa messi a segno da Marcello Crusca e da Lorenzo Segala. Molto tirate ed equilibrate le altre due sfide con Cernusco che piega Gostol Trieste (Borut Ban 15-Iacopo Demarchi 15) con 22 punti di Andrea Marra e la tripla decisiva nel finale messa a segno da Tommaso Somaschini mentre il Guerriero Padova espugna, dopo un tempo supplementare, il parquet della Social O.S.A. Milano (Mattia Malberti 19) con 26 punti di Emanuele Cravedi.



Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Iseo 12 *

Nerviano 10

Cernusco 10

Gostol Trieste 8 *

Guerriero Padova 8 *

Murano 6 *

Social O.S.A. Milano 6

una partita in meno

CONFERENCE NORD OVEST



4^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Il terzetto in vetta alla classifica non perde colpi ed anzi allunga sulle più dirette inseguitrici. Iniziamo da Empoli che passa nei secondi finali sul campo di Pavia (Darius Stonkus 22) con un canestro di Luca Giannone e due tiri liberi di Simone Cerchiaro mandando però in doppia cifra alla fine ben sei giocatori con sugli scudi un eccellente Guido Rosselli che chiude la propria gara con 15 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Successo in trasferta anche per Cecina che dilapida è vero anche ventiquattro lunghezze di vantaggio ma alla fine riesce a portarsi a casa la sfida, con 25 punti di Lorenzo Turini e 12, con 10 rimbalzi, di Bogdan Milojevic, contro la Junior Casale Monferrato (Matteo Formenti 20). Netta affermazione interna invece per Saronno che supera comodamente la Virtus Siena (Gianmarco Olleia 12) con 21 punti di Giovanni Romanò. Questa sconfitta della Virtus Siena consente a San Miniato di raggiungerla al sesto posto in classifica grazie alla vittoria in volata sul parquet di Gazzada (Salvatore Genovese 26-Giacomo Bloise 17+10r+7a) con le doppie doppie di Lorenzo Lovato (15+11a), Benjamin Ndour (13+10r) e Stefano Capozio (10+11r).



Classifica (le prime 6 ai playoff):

Cecina 14

Empoli 14

Saronno 14

Pavia 10

Junior Casale Monferrato 10

Virtus Siena 8

San Miniato 8

Gazzada 2



PLAY IN SILVER

Quarrata vola da sola in vetta alla classifica espugnando in volata il campo del Derthona Lab (Stefano Conte 23-Nicholas Errica 22-Gloris Tambwe 13+12r) con un superlativo Amedeo Tiberti (27+14r) ed un eccellente Vladyslav Mustiatsa (22). Lucca (Andrea Simonetti 18+12r) cade piuttosto rovinosamente sul parquet di una Borgomanero trascinata dai 41 punti della coppia Daniele Benzoni-Stefano Trucchetti e viene raggiunta in seconda posizione da La Spezia che fa il colpaccio in casa di Gallarate (Mattia Molteni 15) imponendosi con 26 punti di Giedrius Sakalas e 21 di Filippo Paoli. Infine, Arezzo si impone facilmente sul campo del Campus Varese (Edoardo Bottelli 18-Christian Kouassi 15+10r) con 24 punti di Cosimo Pelucchini, 19 di Andrea Zocca e 17 di Daniele Rossi e tiene le vive le poche speranze di agguantare un posto per i playoff.



Classifica (le prime 2 ai playoff):

Quarrata 14

Lucca 12

La Spezia 12

Borgomanero 10

Derthona Lab 10

Gallarate 10

Arezzo 8

Campus Varese 4



PLAY OUT

Serravalle Scrivia si aggiudica con autorità la sfida al vertice contro Oleggio (Daniel Perez 17-Petar Jovanovic 15+11r) con 21 punti a testa di Eric Ruiu (+10r) e Massimo Taverna e si avvicina moltissimo alla salvezza così come l’Olimpia Legnaia Firenze che si impone facilmente contro Savigliano (Andrea Danna 13) con 25 punti di Lorenzo Merlo. Con un parziale di 6-17 negli ultimi quattro minuti, Collegno rimonta ed espugna il parquet di Sestri (Obinna Anaekwe 14-Fabrizio Pintus 14) con 15 punti di Cristian De Bartolomeo mentre fondamentale successo interno di Castelfiorentino che, con una tripla nel finale di Andrea Scali (15+16r), batte il Campus Piemonte (Luca Lomtadze 18) con 21 punti di Alessandro Pucci e 20 di Alessandro Nepi ed aggancia in terzultima posizione, seppur ancora dietro in virtù degli scontri diretti, Sestri.



Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Oleggio 14

Serravalle Scrivia 14

Olimpia Legnaia Firenze 14

Collegno 12

Sestri 8

Castelfiorentino 8

Savigliano 6

Campus Piemonte 4

CONFERENCE CENTRO



4^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Con grandissima autorità Matelica si aggiudica il big match di giornata contro la Virtus Roma (Gaston Whelan 28) con le ottime prestazioni di Federico Mariani (30) e Alessio Mazzotti (20) e resta in vetta alla classifica assieme al Bramante Pesaro che sconfigge in volata, con 26 punti di Lucio Delfino, Fiumicino (Andrea Martino 13+14r-Michael Lemmi 13) in una gara comunque praticamente sempre condotta nel punteggio dai padroni di casa. Senigallia stende senza problemi una deludentissima Palestrina (Gianmarco Rossi 24) con 41 punti della coppia Devil Medizza-Kevin Brigato ed aggancia la terza posizione tenendo a distanza un Loreto Pesaro che prosegue nella propria risalita e manda al tappeto anche il fanalino di coda Val di Ceppo (Federico Bischetti 17-John Rath 17) con 23 punti di Matias Martinez.



Classifica (le prime 6 ai playoff):

Bramante Pesaro 14

Matelica 14

Virtus Roma 12

Senigallia 12

Fiumicino 10

Loreto Pesaro 10

Palestrina 6

Val di Ceppo 2



PLAY IN SILVER

Non si ferma la strepitosa marcia di Porto Recanati che ipoteca di fatto uno dei due posti per i playoff andando a vincere, con decisivo allungo nel terzo periodo (12-31 il parziale), sul campo di Viterbo (Filippo Giannini 26) con 28 punti e 10 rimbalzi di Emilio Gamazo e 21 punti di Luca Montanari. In seconda posizione resta da sola, ma a -4 dalla vetta, la Carver Roma che supera Teramo (Gediminas Zalalis 22) con 25 punti di Francesco Rapini e 12, con 10 rimbalzi, di Pierclaudio Di Bello. Con un parziale di 8-0 nell’ultimo minuto firmato in larga parte da Roberto Rullo, Ferentino spezza la resistenza della Amatori Pescara (Daniele Cocco 13-Alberto Serafini 11+11r) con 19 punti di Luca Bisconti e si rilancia in chiave playoff agganciando in classifica anche il Pisaurum Pesaro che, avanti di sei lunghezze a circa un minuto dalla fine dei quaranta minuti regolamentari, si fa raggiungere e poi superare nel supplementare da una Cagliari trascinata dal trio Ivan Kucan (21)-Alessandro Potì (18 con il canestro del 76 pari a pochi secondi dal termine)-Iba Koite Thiam (15+12r).



Classifica (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 16

Carver Roma 12

Viterbo 10

Amatori Pescara 10

Ferentino 10

Pisaurum Pesaro 8

Teramo 8

Cagliari 6



PLAY OUT

L’Aquila fa un altro importante passo verso la salvezza superando in volata Civitanova (Riccardo Arienti 28) con 24 punti di Leandro Cecchi e 15, con 10 rimbalzi, di Andrea Caridi e raggiungendola adesso al comando della classifica con sei lunghezze di margine sulla terzultima posizione sempre occupata da Roseto (Jacopo Ragusa 14-Adriano Maretto 14) che cade nello scontro diretto sul campo di una Grottaferrata trascinata dai 23 punti di Pietro Permon e dai 15, con 12 rimbalzi, di Pierfrancesco Oliva. Colpo grosso di Ancona che espugna il parquet di Mondragone (Tarik Hajrovic 20-Roberto Verazzo 10+11r) in una sfida molto equilibrata con 16 punti di Niccolò Piccionne mentre sempre in trasferta conquista un successo assai prezioso anche il Pescara Bk 2.0 che passa a Isernia (Nicolò Doglio 10-Danilo Raicevic 10) con un parziale di 0-7 negli ultimi cinque minuti e 14 punti e 12 rimbalzi di Dusan Ranitovic.



Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Civitanova 14

L’Aquila 14

Mondragone 10

Pescara Bk 2.0 10

Ancona 10

Roseto 20.20 8

Grottaferrata 8

Isernia 6

CONFERENCE SUD

4^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Grande bagarre nella parte alta della classifica con le due capolista prima di questo turno che cadono e vengono raggiunte da Molfetta la quale si aggiudica l’attesa sfida interna contro l’Orlandina (Matteo Palermo 20) con 31 punti del solito eccellente Jon Lamy e 18 di Andrea Calisi. A fare lo sgambetto all’altra squadra siciliana che resta comunque al comando della graduatoria è Angri che supera una Ragusa (Franco Gaetano 27+12r) che può alla fine recriminare per i tantissimi errori dalla lunetta ma che perde con merito con i campani trascinati dal trio Vincenzo Taddeo (18)-Alessio Izzo (17)-Pio Ruggiero (10+10r). Si chiudono con scarti risicati anche le altre due gare che completano il poker di successi interni con Monopoli che supera Sala Consilina (Hugo Erkmaa 17) con 33 punti di Giovanni Laquintana mentre, dopo un tempo supplementare ed un parziale negli ultimi due minuti dello stesso di 12-3, la Power Salerno piega Reggio Calabria (Illia Tyrtyshnyk 22-Thomas Aguzzoli 20+10r-Thomas Binelli 13+10r) con un superlativo Lucas Chaves che ne mette 35.



Classifica (le prime 6 ai playoff):

Orlandina 12

Ragusa 12

Molfetta 12

Sala Consilina 10

Angri 10

Power Salerno 10

Monopoli 8

Reggio Calabria 6



PLAY IN SILVER

Il big match di giornata riserva una sfida dal basso punteggio che se la aggiudica il Basket School Messina che piega la capolista Itecna Avellino (Fabrizio Trapani 14) con 13 punti a testa di Nikola Ianic e Mario Tartaglia e si porta così da sola al secondo posto a -2 dagli stessi irpini. Piazza Armerina supera Corato (Dorde Tomcic 19+14r) con autorità e 37 punti della coppia Marco Laganà-Giovanni Occhipinti e la raggiunge in terza posizione in compagnia anche sia di Barcellona, che batte Lucera (Umberto Gramazio 23) con 17 punti di Federico Caroè, che di Milazzo che travolge Marigliano (Federico Ingrosso 11) con 18 punti di Michael Scredi.



Classifica (le prime 2 ai playoff):

Itecna Avellino 14

Basket School Messina 12

Corato 10

Piazza Armerina 10

Milazzo 10

Barcellona 10

Marigliano 8

Lucera 6



PLAY OUT

Il risultato certamente più importante di questo turno arriva da Mola dove i padroni di casa, al termine di una gara equilibrata, superano il fanalino di coda e molto vicino alla retrocessione Fortitudo Messina (Danilo Tagliano 22+10r-Simone Cavalieri 21) con 18 punti di Alessandro Guido, 17 di Simone Fiusco e 17, con 14 rimbalzi, di Giacomo Barnaba e allungano a +4 sulla penultima in classifica che si conferma Catania (Albert Ruiz 19) dopo la nettissima sconfitta in quel di Brindisi contro una Dinamo trascinata dai 36 punti di Mantvydas Staselis. Un piccolo ma importante passo verso la salvezza diretta lo compiono sia il Castanea Messina, che supera in volata, rimontando da -15, con un 3/3 dalla lunetta nei secondi finali di Kabir Omar Yousif Husam, Benevento (Rene Ndour 19+10r) con 13 punti a testa di Giordano Chakir e Sebastian Ferenc (+11r), sia Bari che passa sul campo di Rende (Niccolò Guzzo 21) con un parziale di 2-8 negli ultimi tre minuti e 45 punti della coppia Santiago Rodriguez-Riccardo Callara.



Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 16

Dinamo Brindisi 14

Rende 12

Castanea Messina 12

Bari 12

Mola 8

Catania 4

Fortitudo Messina 2