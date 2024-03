Il Punto sulla Serie B Interregionale del 30 Marzo

CONFERENCE NORD OVEST

5^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Restano due le squadre al comando della classifica con l’attesissimo scontro diretto al vertice che si risolve in maniera netta nel punteggio, con l’allungo decisivo nell’ultimo periodo, di Saronno che scavalla ampiamente quota 100, manda in doppia cifra ben sette giocatori e supera Cecina (Lorenzo Turini 28) con in evidenza in particolare Andrea Quinti, autore di una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi. Non perde colpi e resta in vetta anche Empoli che guida a larghi tratti in doppia cifra di vantaggio sul campo di Gazzada (Marcello Piccoli 14) ma piega gli avversari nel finale, quando erano tornati sul -2, con 35 punti complessivi della coppia Guido Rosselli-Matteo De Leone. Il tentativo di scossa in casa Virtus Siena (Fabio Dal Maso 17) con l’esonero di coach Maurizio Lasi non porta per niente gli effetti sperati in quanto la compagine toscana viene travolta sul campo di una eccellente Pavia, trascinata dai 19 punti di Alessandro Ferri e dai 10, con 12 rimbalzi, di Alessandro Spatti. Infine, fondamentale affermazione interna della Junior Casale Monferrato che supera con pieno merito una troppo imprecisa San Miniato (Marco Menconi 26) con 17 punti di Erik Dimitrov.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Saronno 16

Empoli 16

Cecina 14

Pavia 12

Junior Casale Monferrato 12

Virtus Siena 8

San Miniato 8

Gazzada 2

PLAY IN SILVER

Fuga in vetta alla classifica di Quarrata che, al termine di una gara molto equilibrata e dall’alto punteggio, passa sul campo di Borgomanero (Francesco Ferrari 24-Daniele Benzoni 18) con 27 punti di Alessandro Antonini, 21 di Amedeo Tiberti e 17, con 18 rimbalzi, di Federico Regoli e allunga a +4 su un gruppetto di quattro squadre che si forma alle sue spalle, composto fra le altre da La Spezia che non ha giocato essendo stato rinviato al 10 aprile il match contro il Campus Varese. Fallisce l’occasione di restare da sola in seconda posizione, Lucca (Andrea Barsanti 15) che crolla nell’ultimo quarto e cade sul parquet di una Gallarate che, trascinata da Mattia Molteni (23) e Federico De Bettin (11+12a), si rimette in corsa per un posto nei playoff così come Derthona Lab che supera, in rimonta, con un periodo conclusivo da 31-16, Arezzo (Andrea Zocca 13-Ettore Cesari 13) con 21 punti e 11 rimbalzi di Gloris Tambwe e 17 punti di Lorenzo Baldi.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Quarrata 16

Spezia 12*

Derthona Lab 12

Lucca 12

Gallarate 12

Borgomanero 10

Arezzo 8

Campus Varese 4*

* una partita in meno

PLAY OUT

Due squadre conquistano possono festeggiare il mantenimento della categoria grazie ai rispettivi successi interni. Partiamo da Serravalle Scrivia che, con un travolgente secondo tempo da 44-14, manda al tappeto il Campus Piemonte (Erik Makke 22) con 16 punti a testa messi a segno da Massimo Taverna e Sava Razic mentre più complicato anche se meritato e nel finale in controllo, arriva il successo per l’Olimpia Legnaia Firenze che stende Oleggio (Daniel Perez 30) con 17 punti di Lorenz Merlo. Seconda preziosissima vittoria consecutiva nel giro di pochi giorni nei secondi finali per Castelfiorentino che rimonta dal -17 sul finire di terza frazione e, con quattro tiri liberi nelle battute conclusive siglati da Alessandro Nepi (16) e Alessandro Pucci, supera e batte Collegno (Dominic Borgialli 17-Tiagande Tio 12+16r) con in evidenza anche Andrea Scali (15+11r). Infine, Sestri sconfigge senza troppe difficoltà Savigliano (Stefano Gioda 13-Andrea Danna 13) con 20 punti di Rimantas Daunys e 10, con ben 22 rimbalzi catturati, di Obinna Anaekwe e allunga a +4, col doppio successo negli scontri diretti, proprio sugli avversari di giornata che occupano al momento la penultima posizione.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Serravalle Scrivia 16

Olimpia Legnaia Firenze 16

Oleggio 14

Collegno 12

Sestri 10

Castelfiorentino 10

Savigliano 6

Campus Piemonte 4

CONFERENCE NORD EST

5^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Lo scontro al vertice tra le prime due della classe si risolve con una comoda affermazione dei padroni di casa della Sangiorgese i quali lasciano appena 45 punti segnati al Bergamo BK 2014 (Ezio Gallizzi 10) e si impongono con 22 punti, equamente distribuiti, della coppia Valerio Costa-Tommaso Carnovali. Rinviato al 17 aprile il match fra Fidenza e Oderzo, Ferrara ne approfitta, passa con grande autorità e grazie ad uno strepitoso terzo quarto da 11-35, sul campo di Pordenone (Marco Cagnoni 18) con 18 punti di Riccardo Romondia ed aggancia in terza posizione proprio Fidenza. Grandissima battaglia nell’altra sfida giocata con due tiri liberi nel finale del tempo supplementare che regalano il successo a Pizzighettone che supera così Gardone (Ignacio Davico 28-Matteo Airaghi 18+18r) con 22 punti di Gionata Zampolli, 17 di Luca Rinaldi e 13, con 15 rimbalzi, di Ababacar Ndiaye e rientra pienamente in corsa per un posto nei playoff.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 16

Bergamo BK 2014 14

Fidenza 12*

Ferrara 12

Pordenone 10

Gardone 10

Pizzighettone 10

Oderzo 2

PLAY IN SILVER

Vincono tutte le capolista impegnate visto il rinvio al 10 aprile della sfida tra la Unica Bergamo e Piadena. Partiamo dalle due affermazioni esterne che hanno visto quali protagoniste il Bologna Basket 2016, che passa con autorità sul campo di Monfalcone (Michele Antonutti 17) con 37 punti della coppia Thomas Tinsley-Riccardo Azzano e la Sansebasket Cremona la quale si impone abbastanza agevolmente in casa di S. Bonifacio (Pietro Poiesi 18-Massimiliano Moretti 13+10a) con 24 punti di Marco Bona, 20 di Nicolò Galdiolo e 13, con 10 rimbalzi, di Tommaso Vecchiola. Successo invece tra le mura amiche, grazie ad un parziale di 16-3 negli ultimi sette minuti di gioco, per Montebelluna che supera Castel S. Pietro (Vyacheslav Zhytaryuk 15) con 16 punti di Alberto Crivellotto.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Montebelluna 14

Sansebasket 14

Bologna Basket 2016 14

Unica Bergamo 12 *

Castel S.Pietro 10

San Bonifacio 8

Piadena 8*

Monfalcone 6

PLAY OUT

Iseo, dopo essere stata avanti anche di diciotto lunghezze, rischia qualcosa nel finale ma riesce comunque a piegare la Social O.S.A. Milano (Luca Albique 20-Matteo Macchi 18) con 36 punti della coppia Federico Lui-Mirko Gentili e si avvicina in maniera quasi decisiva alla salvezza. Piuttosto nette le vittorie interne nelle altre gare con Nerviano che supera la Gostol Trieste (Iacopo Demarchi 22-Duje Rada 17+12r) con 19 punti di Andrea Filippi mentre Cernusco manda al tappeto Murano (Federico Sambucco 15) con 18 punti di Andrea Marra e soprattutto la tripla doppia sfiorata da Matteo Mora che chiude il proprio match con 23 punti, 15 rimbalzi e 9 assist.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Iseo 14

Nerviano 12

Cernusco 12

Gostol Trieste 8

Guerriero Padova 8

Murano 6

Social O.S.A. Milano 6

CONFERENCE CENTRO

5^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Proseguono a braccetto in vetta alla classifica due squadre con il Bramante Pesaro che supera Palestrina (Juan Baquero 24+14r) con un parziale di 10-2 negli ultimi tre minuti e 29 punti del solito eccellente Lucio Delfino mentre molto più facile è stato il successo di Matelica che si sbarazza del fanalino di coda Val di Ceppo (Umberto Meschini 16) con 18 punti di Alessio Mazzotti e la superlativa prestazione di Federico Mariani che chiude il match con una straordinaria, quanto rara in questa categoria, tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Restano a stretto contatto con le due capolista sia la Virtus Roma, che fa il colpaccio sul campo del Loreto Pesaro (Marco Rupil 16) imponendosi dopo un tempo supplementare con 47 punti della coppia Gaston Whelan-Simone Rocchi e ben quindici triple realizzate di squadra sui trenta tentativi, sia Senigallia che allunga nettamente nel finale e piega Fiumicino (Andrea Martino 14) con 16 punti di Kevin Brigato.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Bramante Pesaro 16

Matelica 16

Virtus Roma 14

Senigallia 14

Fiumicino 10

Loreto Pesaro 10

Palestrina 6

Val di Ceppo 2

PLAY IN SILVER

Porto Recanati continua a vincere e di fatto conquista un posto per i playoff andando ad espugnare anche il campo di Cagliari (Ivan Kucan 21) con 26 punti di Emilio Gamazo e 18 di Luca Montanari in una gara nella quale gli ospiti hanno chiuso con un ottimo 69% nel tiro da due. Importante svolta per quanto concerne invece la lotta per la seconda posizione con l’Amatori Pescara che passa sul campo della Carver Roma (Pierclaudio Di Bello 16) con 28 punti di Alessandro Origlia, 24 di Gianluca Pierucci e 13, con 11 rimbalzi di Daniele Cocco e la raggiunge a quota 12 in classifica assieme anche a Viterbo che, con un ultima frazione da 23-8, ribalta il punteggio e supera il Pisaurum Pesaro (Niccolò Buzzone 15) con 12 punti di Uladzislau Bantsevich e a Ferentino che travolge Teramo (Davide Trovarelli 12-Francesco Di Paolo 12-Gediminas Zalalis 12) con 18 punti di Francesco Ciarpella e 12, con 10 rimbalzi, di Samuele Polselli.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 18

Carver Roma 12

Viterbo 12

Amatori Pescara 12

Ferentino 12

Pisaurum Pesaro 8

Teramo 8

Cagliari 6

PLAY OUT

Tutto ancora completamente da definire in questo girone con le due capolista che vanno al tappeto e ancora non possono definirsi tranquille della salvezza. L’Aquila (Leandro Cecchi 29-Andrea Caridi 12+10r) viene fermata davanti al proprio pubblico da una Ancona trascinata dal solito ottimo Niccolò Piccionne (26) mentre Civitanova (Enrico Micalich 24-Riccardo Arienti 23-Marco Vallasciani 15+13r) cade in volata sul campo di una Mondragone nella quale si sono distinti Tarik Hajrovic (27+13r) e Joseph Miaffo Tonfack (20+12r). Nelle altre due importantissime sfide, nonché scontri diretti, doppia affermazione esterna con il Pescara Bk 2.0 che vince sul campo di Grottaferrata (Federico Ridolfi 26-Pierfrancesco Oliva 23+14r) con 14 punti a testa di Antonio Matera, Rubin Stefanov, Dusan Ranitovic (+10r) e Alberto Del Prete mentre il Roseto 20.20 si impone in volata in casa di Isernia (Daniele Monacelli 28-Hlib Batalskyi 14+10r) con 47 punti della coppia Adriano Maretto-Riccardo Bartolozzi.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Civitanova 14

L’Aquila 14

Mondragone 12

Pescara Bk 2.0 12

Ancona 12

Roseto 20.20 10

Grottaferrata 8

Isernia 6

CONFERENCE SUD

PLAY IN GOLD

Vincono con sofferenza e in volata tutte e tre le capolista le quali si confermano così in vetta alla classifica. Partiamo dal successo in trasferta di Molfetta, che chiude la gara con un eccellente 76% nel tiro da due e batte Reggio Calabria (Illia Tyrtyshnyk 23) con 17 punti a testa di Fabio Stefanini (+12r) e Jon Lamy. L’Orlandina si aggiudica una sfida molto equilibrata contro la Power Salerno (Lucas Chaves 17-Uchenna Ani 17+10r) con 43 punti della coppia Simas Jasaitis-Leonardo Marini mentre Ragusa, dopo un primo tempo dominato e chiuso sul +21, subisce la rimonta di Monopoli (Giovanni Laquintana 22) ma alla fine riesce a spuntarla in volata con 18 punti di Marcus Brown. Nell’altra sfida disputata, Sala Consilina, con un parziale di 11-0 nell’ultimo minuto, allunga nettamente e batte Angri (Vincenzo Taddeo 16) con 18 punti di Juozas Balciunas portandosi da sola al quarto posto in graduatoria.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Orlandina 14

Ragusa 14

Molfetta 14

Sala Consilina 12

Angri 10

Power Salerno 10

Monopoli 8

Reggio Calabria 6

PLAY IN SILVER

Prestazione da dimenticare in fretta per la ex capolista solitaria Itecna Avellino che segna appena 43 punti totali, con 16 di Luigi Cianci, tira con un irrisorio 20% dal campo di squadra e viene nettamente sconfitta tra le mura amiche da una ottima Milazzo, trascinata dai 19 punti di Federico Manfrè e dai 12, con 11 rimbalzi, di Sedin Karavdic. Ne approfitta per agganciare gli irpini al comando della classifica, il Basket School Messina che, con un parziale di 2-12 negli ultimi cinque minuti, passa sul campo di Marigliano (Luigi Cimminella 17) con 21 punti di Leonardo Di Dio. Restano ampiamente in corsa per un posto nei playoff, imponendosi entrambe in trasferta, sia Piazza Armerina che batte facilmente Lucera (Sreten Coralic 19-Alfonso Di Ianni 18) con 46 punti della coppia Marco Laganà-Fabio Giampieri, sia Barcellona che piega in volata Corato (Valentin Allier 20-Daniel Alves 18) con 24 punti di Emanuel Fernandez Pena e 15, con 14 rimbalzi, di Dorde Tomcic.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Itecna Avellino 14

Basket School Messina 14

Piazza Armerina 12

Barcellona 12

Milazzo 12

Corato 10

Marigliano 8

Lucera 6

PLAY OUT

Dopo Benevento, che batte Catania con 16 punti di Simone Quarta e 15, con 13 rimbalzi, di Rene Ndour mandando i siciliani con un piede e tre quarti in serie C, anche la Dinamo Brindisi si garantisce la permanenza nella categoria espugnando il campo di una Fortitudo Messina (Matteo Mollica 21+11r) adesso matematicamente retrocessa, con 21 punti di Mantvydas Staselis e 18, con 10 rimbalzi di Musa Janha. Mola fa il colpaccio in casa di Rende (Gabriele Bisceglie 16) grazie ad un parziale di 2-11 negli ultimi cinque minuti ed ai 23 punti di Alessandro Guido e riapre i giochi nella lotta per evitare la terzultima posizione dalla quale resta lontana quattro lunghezze il Castanea Messina che si impone in volata sul parquet di Bari (Santiago Rodriguez Duhalde 14-Maurizio Vorzillo 14+12r) con 22 punti e 14 rimbalzi di Giordano Chakir, 18 punti di Kabir Husam e 10, con 10 rimbalzi, di Sebastian Ferenc.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 18

Dinamo Brindisi 16

Castanea Messina 14

Rende 12

Bari 12

Mola 10

Catania 4

Fortitudo Messina 2