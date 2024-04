Il punto sulla Serie B Interregionale del 9 Aprile

CONFERENCE NORD OVEST

6^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Prosegue la corsa in vetta alla classifica di Saronno e Empoli. I lombardi (Andrea Negri 17) passano in volata sul campo di San Miniato (Igor Jovanovic 18) grazie ad un parziale di 0-4 nel minuto finale tutto firmato da Andrea Beretta (19+10r) mentre i toscani superano la Junior Casale Monferrato (Matteo Formenti 24-Giulio Raiteri 11+10r) con 21 punti di Luca Giannone e 15, con 6 rimbalzi e 8 assist, di Guido Rosselli. Cecina si conferma da sola in terza posizione battendo nettamente Pavia (Alessandro Spatti 16-Francesco Gravaghi 16) con una superlativa prova da 40 punti e 14 rimbalzi di Lorenzo Turini. Infine, la Virtus Siena si impone comodamente contro Gazzada (Salvatore Genovese 16-Marcello Piccoli 10+12r) con 19 punti di Dominic Laffitte e 18, con 10 rimbalzi, di Matteo Calvellini ed ipoteca un posto per i playoff portandosi a +2, con gli scontri diretti anche a favore, su San Miniato.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Saronno 18

Empoli 18

Cecina 16

Pavia 12

Junior Casale Monferrato 12

Virtus Siena 10

San Miniato 8

Gazzada 2

PLAY IN SILVER

Con il nettissimo successo contro Gallarate (Mattia Molteni 23) con 19 punti a testa di Amedeo Tiberti (+11r) e Tommaso Molteni, Quarrata si garantisce un posto nei playoff restando quattro lunghezze davanti a Lucca, che si impone contro il Campus Varese (Wei Zhao 28-Riccardo Bortoli 12+10r) con 25 punti di Andrea Simonetti e 22, con 12 rimbalzi, di Carlo Trentin e a La Spezia, che batte agevolmente Derthona (Lorenzo Baldi 16) con 18 punti di Filippo Paoli e 16, con 11 rimbalzi, di Tommaso Tintori e domani recupererà la gara contro il Campus Varese con la ghiotta occasione di restare da sola in seconda posizione, pur essendoci virtualmente già grazie agli scontri diretti favorevoli con Lucca. Nell’altra sfida giocata, con un parziale di 10-4 negli ultimi due minuti, Arezzo allunga e piega Borgomanero (Stefano Trucchetti 20-Daniele Benzoni 20) con 25 punti di Andrea Zocca.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Quarrata 18

Spezia 14*

Lucca 14

Derthona Lab 12

Gallarate 12

Borgomanero 10

Arezzo 10

Campus Varese 4*

* una partita in meno

PLAY OUT

A due giornate dal termine abbiamo già i nomi delle due squadre retrocesse con il Campus Piemonte (Alleia Ivan Mobio 23+11r-Erik Makke 22) che cade in casa contro l’Olimpia Legnaia Firenze di Eraldo Nikoci (22) mentre Savigliano viene battuta nettamente, anch’essa fra le mura amiche, da una Castelfiorentino che, grazie ai 46 punti della coppia Andrea Belli-Alessandro Pucci, esce anche dalla zona spareggi e al momento sarebbe salva relegando a questo ultimo step una Sestri (Rimantas Daunys 19) che perde in volata sul parquet di una Oleggio trascinata dai 25 punti di Daniel Perez e dai 17 di Guglielmo Borsani. Infine, Collegno manda al tappeto la già salva Serravalle Scrivia (Dario Gay 25-Maurizio Pavone 13+15r) con 24 punti di Davide Fracasso e 18, con 14 rimbalzi, di Tiagande Tio ed è sempre più vicina alla permanenza nella categoria.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Olimpia Legnaia Firenze 18

Serravalle Scrivia 16

Oleggio 16

Collegno 14

Castelfiorentino 12

Sestri 10

Savigliano 6

Campus Piemonte 4

CONFERENCE NORD EST

6^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Nessun problema per la capolista Sangiorgese la quale, pur tirando appena con il 19% dalla grande distanza, travolge a domicilio il fanalino di coda e già fuori dai giochi playoff Oderzo (Agustin Ambrosino 12) con 12 punti a testa di Sebastiano Bianchi e Francesco Toso (+11r). Cade fra le mura amiche il Bergamo BK 2014 (Matteo Neri 14-Alexander Simoncelli 14) contro un ottimo Pizzighettone che si impone con 17 punti di Simone Pedroni e 13, con 10 rimbalzi, di Ababacar Ndiaye e la compagine orobica viene ora raggiunta in seconda posizione sia da Fidenza, che piega in volata Pordenone (Aco Mandic 16+14r) con 20 punti di Tommaso Bellini, che da Ferrara la quale, con un parziale di 11-0 negli ultimi quattro minuti del tempo supplementare, supera Gardone (Ignacio Davico 28-Nikola Markus 12+13r) con 21 punti di Mathias Drigo, 19 di Borko Kuvekalovic e 18 a testa di Riccardo Ballabio e Davide Marchini.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 18

Fidenza 14 *

Bergamo BK 2014 14

Ferrara 14

Pizzighettone 12

Pordenone 10

Gardone 10

Oderzo 2

PLAY IN SILVER

Restano in due in vetta alla classifica e al momento qualificate per i playoff con il Sansebasket Cremona che batte l’Unica Bergamo (Carlo Cane 19+10r) con 45 punti della coppia Marco Bona-Tommaso Vecchiola mentre Montebelluna si aggiudica anche nettamente in trasferta il big match sul campo del Bologna Basket 2016 (Lucio Reinaudi 17+11r) con 25 punti di Enrico Vanin ribaltando anche la sconfitta di dieci lunghezze subita all’andata. Nelle altre gare, ormai inutili ai fini dei primi due posti, S. Bonifacio passa sul campo di Castel S. Pietro (Niccolò Torri 16-Stefano Costantini 16) con 19 punti di Matteo Tomasetto e Monfalcone vince fuori casa contro Piadena (Stefano Mascadri 18) con 38 punti della coppia Massimo Rezzano-Tim Skerbec.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Sansebasket 16

Montebelluna 16

Bologna Basket 2016 14

Unica Bergamo 12 *

Castel S.Pietro 10

San Bonifacio 10

Piadena 8*

Monfalcone 8

PLAY OUT

La Social O.S.A. Milano (Mattia Malberti 27) con la sconfitta sul campo della Gostol Trieste di Borut Ban (23) è ad un passo dalla retrocessione mentre Murano tiene vive le proprie speranze superando nettamente Nerviano (Davide Peri 11) con 15 punti a testa di Andrea Segato e Josip Mikulic (+14r). Molto importante in ottica salvezza anche la facile affermazione del Guerriero Padova che travolge Cernusco (Matteo Mora 13+14r) con 15 punti di Emanuele Cravedi e 14, con 12 rimbalzi, di Mario Bevilacqua.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Iseo 14

Nerviano 12

Cernusco 12

Guerriero Padova 10

Gostol Trieste 10

Murano 8

Social O.S.A. Milano 6

CONFERENCE CENTRO

6^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Cambia nuovamente la classifica ai vertici con le due capolista che escono sconfitte da questo turno e vengono raggiunte dalla Virtus Roma che vince di strettissima misura, in una gara dal punteggio molto basso, lo scontro diretto con Senigallia (Marco Giacomini 13-Andres Landoni 10+11r) con 13 punti di Gaston Whelan. Come dicevamo cadono in trasferta invece sia Matelica (Gianpaolo Riccio 22+14r) sul campo di una Palestrina (Gianmarco Rossi 23+10r-Juan Ignacio Baquero 11+12r) che mette a segno con Vittorio Visentin a pochi secondi dal termine il canestro del successo, sia il Bramante Pesaro (Lucio Delfino 23) che a sorpresa si arrende, dopo un tempo supplementare, in casa di una Val di Ceppo trascinata dal solito Tomas Rimsa (23+12r). Nella lotta per centrare un posto per i playoff, fondamentale successo esterno infine per il Loreto Pesaro che espugna il campo di Fiumicino (Michael Lemmi 22) grazie in particolare alla prestazioni di Federico Casoni (13+13r) e Isacco Lovisotto (13).

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Bramante Pesaro 16

Matelica 16

Virtus Roma 16

Senigallia 14

Loreto Pesaro 12

Fiumicino 10

Palestrina 8

Val di Ceppo 2

PLAY IN SILVER

Altra vittoria per Porto Recanati che manda in doppia cifra sei giocatori e supera in volata la Carver Roma (Francesco Rapini 23) con 16 punti e 14 rimbalzi di Emilio Gamazo. Importante svolta nella lotta per l’unica posizione ancora disponibile per i playoff e adesso occupata da Ferentino che supera nettamente in trasferta il Pisaurum Pesaro (Vincenzo Pipitone 14+13r) con 19 punti di Luca Bisconti e scavalca l’Amatori Pescara e Viterbo entrambe sconfitte. Gli abruzzesi (Alberto Serafini 12-Daniele Cocco 12+10r-Gianluca Pierucci 12-Emidio Di Donato 11+14r) cadono a sorpresa in casa contro una Cagliari trascinata dal solito Ivan Kucan (19) mentre i laziali (Uladzislau Bantsevich 17) si arrendono sul parquet di una Teramo che piazza un parziale di 29-12 negli ultimi sedici minuti di gioco e ribalta il match con 17 punti complessivi di Gediminas Zalalis.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 20

Ferentino 14

Carver Roma 12

Viterbo 12

Amatori Pescara 12

Teramo 10

Pisaurum Pesaro 8

Cagliari 8

PLAY OUT

La sconfitta di strettissima misura sul campo di una Civitanova trascinata dalla doppia doppia da 23 punti e 14 rimbalzi di Filippo Maria Cicconi Massi, sancisce la retrocessione ufficiale di Isernia (Nicolò Doglio 14). Grande bagarre invece per evitare la penultima e la terzultima posizione con Grottaferrata che riapre i giochi andando a vincere anche abbastanza nettamente sul parquet di Ancona (Andrea Paoletti 25) con 18 punti di Giovanni Spinosa, 17 di Pietro Permon e 12, con 10 rimbalzi, di Pierfrancesco Oliva. Molto importante anche la facile affermazione interna del Roseto 20.20 che, con un secondo tempo da 48-28, manda al tappeto Mondragone (Fabio Di Napoli 20) con 19 punti e 11 rimbalzi di Riccardo Bartolozzi, 18 punti di Adriano Maretto e 12, con 10 rimbalzi, di Jacopo Ragusa. Infine, L’Aquila inguaia il Pescara Bk 2.0 (Antonio Matera 20-Youssouf Kamate 19), si impone in trasferta con 40 punti della coppia Leandro Cecchi-Andrea Caridi ed ottiene di fatto la salvezza con due giornate di anticipo.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Civitanova 16

L’Aquila 16

Mondragone 12

Pescara Bk 2.0 12

Ancona 12

Roseto 20.20 12

Grottaferrata 10

Isernia 6

CONFERENCE SUD

6^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Molfetta resta da sola in vetta alla classifica con il facile successo interno contro Sala Consilina (Juozas Balciunas 23) con 27 punti e 11 rimbalzi del solito eccellente Jon Lamy. Cadono invece le due squadre siciliane che si confermano comunque appaiate al secondo posto con Ragusa (Marcus Brown 21) che crolla negli ultimi otto minuti (23-7 il parziale) sul campo di una Power Salerno trascinata da Lucas Chaves (19) mentre l’Orlandina cede in volata, ma dopo essere stata sotto per quasi tutta la sfida, sul parquet della Monopoli di Giovanni Laquintana (23) la quale adesso torna prepotentemente in lizza per un posto nei playoff. Tiene accese le speranze di centrare una delle prime sei posizioni anche Reggio Calabria che espugna con merito Angri (Vincenzo Taddeo 30) con 19 punti di Illia Tyrtyshnyk e 12, con 11 rimbalzi, di Thomas Aguzzoli.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Molfetta 16

Orlandina 14

Ragusa 14

Power Salerno 12

Sala Consilina 12

Angri 10

Monopoli 10

Reggio Calabria 8

PLAY IN SILVER

Si conferma in prima posizione la coppia formata dal Basket School Messina, che vince comodamente contro Lucera (Arturs Dusels 17-Umberto Gramazio 10+11r) con 19 punti e 11 rimbalzi di Louis Michel Petuendju Yeyap e 18 punti di Leonardo Di Dio e dalla Itecna Avellino che passa, al termine di un match molto equilibrato, sul campo di Barcellone (Emanuel Fernandez Pena 22) con 16 punti di Joaquin Sanchez. Restano in corsa per un posto nei playoff grazie ai rispettivi successi, sia Piazza Armerina, che piega Marigliano (Luigi Cimminella 15) pur tirando nel complesso dal campo con un pessimo 28% e grazie ai 12 punti di Paolo Rotondo, sia Milazzo che nell’ultimo quarto, con un parziale di 27-11, ribalta il match interno contro Corato (Santiago Vaulet 25-Dorde Tomcic18) con 22 punti di Federico Manfrè.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Basket School Messina 16

Itecna Avellino 16

Piazza Armerina 14

Milazzo 14

Barcellona 12

Corato 10

Marigliano 8

Lucera 6

PLAY OUT

Dopo Benevento, che in una partita inutile ai fini della classifica batte la già retrocessa Fortitudo Messina (Mahamat Kader Mama 24+16r-Scott Uche Nnabuife 18) con 20 punti e 10 rimbalzi di Rene Ndour, anche la Dinamo Brindisi ottiene la matematica salvezza piegando nel finale Rende (Gabriele Bisceglie 23) con 28 punti e 12 rimbalzi di Mantvydas Staselis e 20 di Francisco Fernandez Lang. Fondamentale successo in volata di Mola che batte il Castanea Messina (Sebastian Ferenc 17-Giordano Chakir 13+11r) e al momento sarebbe salva mentre Bari passa sul campo di Catania (Timon Petrovic 28-Albert Ruiz 22) con 36 punti di un ottimo Riccardo Callara e doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi di Maurizio Vorzillo e fa anch’essa un passo verso il mantenimento della categoria.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 20

Dinamo Brindisi 18

Castanea Messina 14

Bari 14

Mola 12

Rende 12

Catania 4

Fortitudo Messina 2