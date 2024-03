Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 1° turno della seconda fase

CONFERENCE NORD OVEST

PLAY IN GOLD

Si forma un gruppetto di tre squadre in testa a questo girone con Cecina (Lorenzo Turini 22-Bogdan Milojevic 18) che cade in casa e viene raggiunta da una Saronno che si impone con grandissima autorità con 22 punti di Andrea Quinti e 19 di Gabriele Pellegrini. In vetta alla classifica troviamo adesso anche una ottima Empoli che supera senza alcuna difficoltà Gazzada (Salvatore Genovese 13) con 13 punti di Luca Giannone. Nell’altra gara disputata, la Virtus Siena si impone contro Pavia (Anfernee Hidalgo 17-Daniele Pesenato 10+19r) con 21 punti di Matteo Calvellini e consolida la propria sesta posizione mentre non si è giocato il match tra San Miniato e Junior Casale Monferrato per il mancato arrivo del medico e/o dell’ambulanza e questo naturalmente starà a significare successo a tavolino per la compagine ospite.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Saronno 10

Cecina 10

Empoli 10

Junior Casale Monferrato 8

Pavia 8

Virtus Siena 6

Gazzada 2

San Miniato 2

PLAY IN SILVER

Restano due le squadre al comando con Quarrata che batte anche piuttosto nettamente Borgomanero (Francesco Ferrari 16) con 20 punti di Vladyslav Mustiatsa, 13, con 11 rimbalzi, di Amedeo Tiberti e 10, con 12 rimbalzi di Tommaso Molteni mentre Lucca allunga nel quarto periodo, con un parziale di 30-19 e supera Gallarate (Matteo Fioravanti 19) con 28 punti di un ispiratissimo Carlo Trentin. La Spezia (Filippo Paoli 20-Matteo Paoli 11+11a-Tommaso Tintori 12+14r) sfodera una prestazione offensivamente di alto livello con in particolare un superlativo Giedrius Sakalas (35) e manda al tappeto il Campus Varese (Edoardo Bottelli 26-Christian Kouassi 15+13r) mentre Derthona (Stefano Conte 15) viene fermata sul campo di una Arezzo che si impone comodamente con 19 punti di Dimitrije Jankovic.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Quarrata 10

Lucca 10

La Spezia 8

Derthona Lab 8

Borgomanero 6

Gallarate 6

Arezzo 4

Campus Varese 4

PLAY OUT

Ritorno da protagonista con la maglia di Oleggio per Olivier Giacomelli (22) che trascina al successo i suoi contro l’Olimpia Legnaia Firenze (Lorenzo Ceriglio 12-Giulio Giannozzi 12). Vittoria importante esterna per Serravalle Scrivia che passa sul parquet del Campus Piemonte (Dennis Erhaghewu 19) con 25 punti di Eric Ruiu ma le due vittorie decisamente più significative a livello di classifica sono quelle esterne di Sestri e Castelfiorentino. I liguri si impongono contro Savigliano (Federico Oggero 21) con 45 punti della coppia Fabrizio Pintus-Moustapha Lo mentre i toscani passano a Collegno (Tiagande Tio 24) grazie ad un terzo quarto da 9-28 e ai 19 punti di Alessandro Pucci.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Oleggio 10

Serravalle Scrivia 10

Collegno 8

Sestri 8

Olimpia Legnaia Firenze 8

Savigliano 6

Castelfiorentino 4

Campus Piemonte 2

CONFERENCE NORD EST

PLAY IN GOLD

La Sangiorgese si porta in solitudine al comando della classifica aggiudicandosi con pieno merito lo scontro al vertice in trasferta sul campo del Bergamo BK 2014 (Matteo Neri 19) con 17 punti di Filippo Testa e 16, con 11 rimbalzi, di Sebastiano Bianchi ed approfittando del netto ko di Pordenone (Pierluigi Mozzi 21) che crolla nell’ultimo periodo sul campo di una ottima Ferrara la quale mette a segno un parziale di 29-14 nei dieci minuti conclusivi e si impone con 16 punti a testa messi a segno da Mathias Drigo e da Carlo Porfilio. Fidenza passa nettamente sul campo di Oderzo (Agustin Ambrosino 19) con 17 punti di Tommaso Bellini e si porta nel folto gruppetto di squadre al secondo posto nel quale non riesce ad entrare Gardone (Matteo Motta 15-Simone Olivieri 15) che cade in casa con il minimo scarto contro una Pizzighettone (Ababacar Ndiaye 22-Daniele Ciaramella 12+12r) che opera il sorpasso decisivo nel finale con un canestro di Dominik Samija.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 10

Bergamo BK 2014 8

Fidenza 8

Ferrara 8

Pordenone 8

Gardone 6

Pizzighettone 6

Oderzo 2

PLAY IN SILVER

Lo scontro al vertice premia Montebelluna che si fa rimontare diciannove lunghezze di vantaggio ma nel finale riesce a spuntarla sul campo di Castel S.Pietro (Vyacheslav Zhytaryuk 17) con 20 punti di Enrico Vanin. Salgono nel terzetto di squadre al secondo posto sia la Sansebasket, che batte con autorità S.Bonifacio (Massimiliano Moretti 12) con 26 punti di Tommaso Vecchiola e 12, con 13 rimbalzi, di Davide Bellini, che l’Unica Bergamo la quale passa anche piuttosto nettamente sul parquet di Piadena (Stefano Mascadri 18-Salvatore Forte 18) con 18 punti di Riccardo Rota e 17 di Carlo Cane. Infine, Bologna Basket 2016 vince comodamente contro Monfalcone (Michele Antonutti 31) con in evidenza Lucio Reinaudi (24), Thomas Tinsley (17) e Andrea Graziani (17) e resta in corsa per una delle due piazze che dà l’accesso ai playoff.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Montebelluna 10

Castel S.Pietro 8

Sansebasket 8

Unica Bergamo 8

Bologna Basket 2016 6

Piadena 6

S.Bonifacio 6

Monfalcone 4

PLAY OUT

Primo importantissimo passo verso la salvezza per Iseo che si impone, con un ultimo quarto da 14-22, sul campo della Social O.S.A. Milano (Luca Albique 16+17r) con 15 punti e 11 rimbalzi di Simone Lucarelli ed allunga addirittura a +8 sulla penultima posizione. Molto combattute anche le altre due gare che hanno visto entrambe il successo delle squadre di casa: Murano subisce la rimonta nel periodo conclusivo di Cernusco (Andrea Marra 23-Flavio Pirola 20) ma riesce poi nell’overtime a spuntarla anche con autorità con nel complesso 24 punti di Josip Mikulic e 23 di Alessio Bolpin mentre la Gostol Trieste, in un match dal punteggio molto basso, deve subire la rimonta dal +23 di Nerviano (Lorenzo Segala 14) ma poi, con un parziale di 5-2 nelle battute finali, supera gli avversari con in evidenza Matija Batich (22).

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Iseo 12

Guerriero Padova 6 *

Murano 6

Gostol Trieste 6

Social O.S.A. Milano 4

Nerviano 4

Cernusco 4

* una partita in meno

CONFERENCE CENTRO

PLAY IN GOLD

Perdono tutte le prime tre della classifica a conferma di un equilibrio veramente da sottolineare in questo raggruppamento. Iniziamo dal ko più sorprendente, ovvero sia quello della Virtus Roma (Simone Rocchi 15-Joel Fokou Ngnoudie 12+16r) che tira malissimo dalla grande distanza (appena il 19%) e regge solo nel primo quarto l’urto di una perfetta Loreto Pesaro che passa comodamente in trasferta con 13 punti di Matias Martinez. Anche Fiumicino (Eugenio Fanti 17+11r) cade di fronte ai propri tifosi contro una Senigallia che allunga in maniera importante nell’ultimo quarto e si impone con 19 punti di Andres Landoni. Partita incredibile a Palestrina (Vittorio Visentin 15+10r) dove i padroni di casa prevalgono dopo ben due tempi supplementari contro il Bramante Pesaro (Michele Ferri 19-Lucio Delfino 16+13r) con un superlativo Gianmarco Rossi che ne mette 26 e segna la tripla del pareggio al termine dei quaranta minuti regolamentari e poi dalla lunetta impatta a pochi secondi dalla fine del primo overtime. Grande lotta anche nell’ultima gara che rimane da raccontare con Matelica che riesce a piegare, dopo un tempo supplementare, Val di Ceppo (Federico Bischetti 20-Francesco Buscaroli 14+10r) con il canestro decisivo di Alessio Mazzotti e le ottime prove di Ivan Morgillo (18+13r) e Federico Mariani (18).

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Virtus Roma 10

Fiumicino 10

Bramante Pesaro 10

Senigallia 8

Matelica 8

Palestrina 6

Loreto Pesaro 4

Val di Ceppo 0

PLAY IN SILVER

Sono due le squadre a restare al comando della classifica con Porto Recanati che si conferma in ottima forma e supera senza difficoltà Cagliari (Ivan Kucan 20) con 21 punti e 14 rimbalzi di Emilio Gamazo e 17 punti di Luca Montanari mentre la Carver Roma deve ricorrere ad un tempo supplementare e con la tripla nel finale di Francesco Rapini (25) passa sul campo della Amatori Pescara (Alberto Serafini 17) con in evidenza anche Leonardo Galli (20). Nelle altre gare, il Pisaurum Pesaro ferma Viterbo (Marcus Price 20+11r) con un parziale di 14-3 negli ultimi cinque minuti e 17 punti di Ludovico Chiorri mentre Teramo travolge Ferentino (Marco Rossi 15) con 22 punti di Davide Trovarelli.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 10

Carver Roma 10

Amatori Pescara 8

Viterbo 8

Pisaurum Pesaro 6

Teramo 6

Ferentino 6

Cagliari 2

PLAY OUT

Nettissimo successo di Civitanova che supera Mondragone (Tarik Hajrovic 19+10r) con 17 punti a testa di Riccardo Arienti e di Filippo Maria Cicconi Massi e fa un bel passo avanti verso la salvezza. Roseto 20.20 si aggiudica facilmente lo scontro diretto con Isernia (Gian Marco Sbaragli 11-Hlib Batalskyi 10+11r) con un secondo tempo da 39-25 e le ottime prove di Adriano Maretto (18+10a) e Federico Lestini (17). Le altre due gare completano il poker di successi interni con Pescara BK 2.0 che supera comodamente Grottaferrata (Pietro Permon 23-Pierfrancesco Oliva 13+11r) con 23 punti e 16 rimbalzi di Dusan Ranitovic mentre Ancona allunga nell’ultimo periodo e supera L’Aquila (Leandro Cecchi 16) con 16 punti di Niccolò Piccionne.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

L’Aquila 10

Civitanova 10

Pescara Bk 2.0 8

Ancona 8

Roseto 20.20 6

Mondragone 6

Isernia 4

Grottaferrata 4

CONFERENCE SUD

PLAY IN GOLD

Al comando in solitudine della classifica troviamo adesso Molfetta che piega Reggio Calabria (Illia Tyrtyshnyk 16) con 15 punti di Jon Lamy e si libera della compagnia di Angri e Orlandina. I campani (Mattia Bonanni 16) cadono in casa contro una lanciatissima Sala Consilina che si impone con 14 punti di Ygor Biordi mentre i siciliani (Simas Jasaitis 22+11r), tirando malissimo dalla grande distanza (appena il 15%), si arrendono senza opporre un granché di resistenza sul campo di una splendida Power Salerno che vince facilmente con 18 punti di Lucas Chaves. Infine, colpaccio di Ragusa che rimonta nel secondo tempo e batte a domicilio Monopoli (Giovanni Laquintana 14) con 34 punti, equamente distribuiti, della coppia Marcus Brown-Davide Vavoli.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Molfetta 10

Angri 8

Orlandina 8

Ragusa 8

Sala Consilina 8

Power Salerno 6

Monopoli 4

Reggio Calabria 4

PLAY IN SILVER

Non si ferma la splendida corsa del Basket School Messina che batte senza troppi problemi Marigliano (Federico Ingrosso 17-Simas Raupys 15+11r) tirando con il 56% dalla grande distanza con le eccellenti prove di Bozidar Labovic (35) e Leonardo Di Dio (20) e raggiunge in vetta alla classifica la Itecna Avellino (Fabrizio Trapani 26) che cade sul campo di una Milazzo trascinata dalla coppia Federico Manfrè (13)-Pasquale Battaglia (13). In terza posizione sale Piazza Armerina che si sbarazza con poche difficoltà di Lucera (Umberto Gramazio 27) con 20 punti di Fabio Giampieri e 17 di Giovanni Occhipinti e Luka Lalic mentre Barcellona frena Corato (Dorde Tomcic 26) rimontando dal -13 con un terzo periodo da 21-9 e 19 punti di Lorenzo Tartamella.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Itecna Avellino 10

Basket School Messina 10

Piazza Armerina 8

Milazzo 8

Corato 6

Marigliano 6

Barcellona 6

Lucera 2

PLAY OUT

Facilissima vittoria esterna di Benevento che passa nettamente sul campo di Catania (Timon Petrovic 15) con 21 punti e 19 rimbalzi di Rene Ndour, 20 punti di Simone Quarta e 19 di Taylo Bustamante e fa un passo già molto importante verso la salvezza visto il divario di ben otto lunghezze sulla penultima posizione. Anche la Dinamo Brindisi coglie, in casa contro la Fortitudo Messina (Simone Cavalieri 15-Danilo Tagliano 15), con 43 punti della coppia Mantvydas Staselis-Luigi Brunetti, una affermazione che vale tanto mentre muovono la parte bassa della classifica piuttosto a sorpresa sia Bari, che dilaga sul campo del Castanea Messina (Lorenzo Incitti 12-Sebastian Ferenc 12) con 25 punti di Riccardo Callara, 23, con 10 rimbalzi, di Santiago Rodriguez Duhalde e 10, con 12 rimbalzi, di Maurizio Vorzillo sia Mola la quale batte, al termine di un match molto equilibrato, Rende (Stefan Malkic 19) con 21 punti di Dalibor Vidakovic e 17 di Alessandro Guido.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 12

Dinamo Brindisi 10

Rende 10

Castanea Messina 8

Bari 6

Catania 4

Mola 4

Fortitudo Messina 2