Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 10° turno

10^ GIORNATA

GIRONE A

Saronno continua a capeggiare la classifica grazie al successo, maturato nel terzo periodo, con un parziale di 27-14, contro il Campus Varese (N’Guessan Assui 16) con 19 punti di Davide Tresso. In seconda posizione si conferma Pavia che piega Oleggio (Daniel Perez 24) in una gara molto equilibrata con 19 punti di Darius Stonkus. Il netto successo esterno sul campo di Savigliano (Kelly Ogbeifo 19) vale per Gazzada (Nikola Ivanaj 29+10r) la sesta affermazione stagionale ed il terzo posto in compagnia del Campus Varese e di Derthona (Nicholas Errica 18-Andrija Josovic 16+12r), che cade in maniera sorprendente sul parquet del fanalino di coda Campus Piemonte il quale ottiene il primo successo grazie ai 18 punti di Matteo Rinaldin. Nelle rimanenti due sfide, Gallarate travolge Collegno (Tiagande Tio 16+16r) con 15 punti di Federico Passerini mentre Casale Monferrato passa in volata in trasferta contro Borgomanero (Francesco Ferrari 23+12r-Daniele Benzoni 21+13r) con 16 punti di Matteo Formenti e 13, con 12 rimbalzi, di Erik Dimitrov.

GIRONE B

L’atteso big match fra due delle capolista, Cecina e San Miniato (Lorenzo Lovato 29-Igor Jovanovic 20), si conclude in volata al termine di quaranta minuti equilibrati, con il successo dei padroni di casa che segnano ben 32 punti nell’ultimo periodo e che hanno, quali principali protagonisti della quarta affermazione di fila, Bogdan Milojevic (21) e Lorenzo Turini (18). La Swag resta dunque al comando della classifica assieme alla Virtus Siena che rimonta da -16 sul parquet di Quarrata (Amedeo Tiberti 22-Tommaso Molteni 19) e si impone, con un quarto conclusivo da 11-26, con 20 punti di Giulio Bartoletti e 19 di Matteo Calvellini, autore del canestro del sorpasso a circa due minuti dal termine. D’altro canto l’Etrusca viene raggiunta al secondo posto a quota 14 da Empoli che, trascinata dalla coppia Nicola Calabrese (24)-Guido Rosselli (16+10r), batte Arezzo (Cosimo Pelucchini 23). Terza vittoria di fila per Lucca che travolge Serravalle (Sava Razic 12) con 17 punti di Andrea Simonetti mentre l’Olimpia Legnaia Firenze supera in rimonta Castelfiorentino (Alessandro Pucci 17) con 14 di Lorenzo Cherubini. Infine, netta affermazione esterna, maturata però nei sette minuti conclusivi con un parziale di 9-22, di La Spezia sul campo di Sestri Levante (Moustapha Lo 15) con un super Filippo Paoli (28).

GIRONE C

Nessun problema per la capolista solitaria Sangiorgese che si sbarazza comodamente in trasferta di Cesena (Matteo Tonello 13-Mattia Sacchi 13) con 21 punti di Sebastiano Bianchi e mantiene così due lunghezze di vantaggio sia sul Bologna Basket 2016, che supera agevolmente Cernusco (Andrea Marra 15) con 18 punti di Stefano Rubinetti e 15, con 12 rimbalzi, di Andrea Graziani, che su Fidenza la quale travolge a domicilio la Nervianese (Lorenzo Segala 10) con 23 punti di Lorenzo Restelli. Al quarto posto troviamo adesso una coppia formata da Ferrara che, con un secondo tempo da 25-43, rimonta e batte in trasferta la Social OSA Milano (Davide Toffali 14) con 20 punti di Davide Marchini e da Pizzighettone (Dominik Samija 16) che cade invece a sorpresa sul campo di Castel S. Pietro con la decisiva segnatura dalla grande distanza nel finale firmata da Omar Dieng (19). Nell’ultima gara da raccontare, netta affermazione interna della Sansebasket Cremona (Emils Ivanovskis 15) che mette le cose in chiaro con un primo periodo da 31-10 e supera così facilmente Piadena (Francisco Barbotti 23-Stefano Mascadri 23).

GIRONE D

Importante cambiamento in vetta alla classifica con il Bergamo BK 2014 che ottiene la nona vittoria consecutiva superando senza troppe difficoltà la Gostol Trieste (Borut Ban 17) con 18 punti di Matteo Neri e sfrutta la contemporanea sconfitta di Pordenone per restare in solitudine al comando. La Horm Italia infatti, cade sul campo di una Monfalcone trascinata dai 22 punti di Michele Antonutti e che si aggiudica la sfida con merito restando per gran parte avanti nel punteggio e controllando nel finale il minimo vantaggio accumulato. Rinviato il match tra Gardonese e Guerriero Padova, sale al terzo posto da sola Montebelluna alla quale occorre un tempo supplementare per conquistare la quinta affermazione di fila, questa sul parquet di Murano (Alessio Bolpin 20), con 31 punti di un eccellente Enrico Vanin. Nelle restanti due gare, Oderzo rimonta dal -18 e, con un parziale di 18-31 nell’ultima frazione, espugna il campo di Iseo (Simone Lucarelli 14-Alessandro Procacci 14) con 22 punti di Denis Dal Pos mentre si acuisce la crisi dell’Unica Bergamo che allunga a quattro la striscia di ko consecutivi cadendo, di fronte al proprio pubblico, contro una San Bonifacio trascinata dai 21 punti a testa messi a segno da Matteo Tomasetto e da Piergiacomo Rigon.

GIRONE E

Proseguono a braccetto in testa alla classifica Matelica (Alberto Provvidenza 15), che piega in volata il Loreto Pesaro grazie ad un canestro a pochi secondi dal termine di Federico Mariani (15) ed il Bramante Pesaro che supera senza grandi difficoltà davanti al proprio pubblico il Pescara Bk 2.0 (Rubin Stefanov 23) con 19 punti di Lucio Delfino in una gara decisa nel secondo quarto da un devastante parziale di 34-8 in favore dei padroni di casa. Colpo esterno molto importante del Pisaurum Pesaro che passa sul parquet di Porto Recanati (Emilio Gamazo 19+10r-Matteo Redolf 19) con 63 punti del trio Francesco Benevelli-Ludovico Chiorri-Niccolò Buzzone e si porta nel gruppetto di squadre in terza posizione assieme anche a Senigallia, che batte comodamente il Roseto Basket 20.20 (Adriano Maretto 20) con 15 punti di Kevin Brigato e 14, con 11 rimbalzi, di Andres Landoni e all’Amatori Pescara che travolge a domicilio una Ancona (Andrea Paoletti 13) alla nona sconfitta consecutiva con la doppia doppia di Daniele Cocco (19+14r). Un secondo tempo da 46-26, infine, permette a Civitanova di rimontare e battere Teramo (Matteo Zanetti 20) con 22 punti di Enrico Micalich e 21 di Riccardo Arienti.

GIRONE F

Impossibile non iniziare a parlare di questo girone con l’epilogo della gara tra una delle capolista, Fiumicino e Cagliari, partita che si è conclusa a soltanto un secondo dal termine del primo periodo per la rottura del tabellone, non sostituito dalla società ospitante e di conseguenza con grande probabilità arriverà lo 0-20 a tavolino. Curiosamente nello stesso raggruppamento si era già verificato un episodio del genere nel match fra Viterbo e Grottaferrata ma in quel caso i tabelloni rotti furono due, il primo sostituito prontamente e la sfida è stata rigiocata dal primo minuto. Passando invece al basket giocato, restano due le squadre in vetta alla classifica con Palestrina che piega, nel match più atteso, la Carver Roma (Edoardo Pagnanelli 23-Edoardo Lucarelli 21) con uno strepitoso Juan Ignacio Baquero che ne mette 31, conditi da 10 rimbalzi, ma soprattutto segna i cinque punti che nel finale regalano ai suoi il successo mentre la Virtus Roma non ha problemi a superare facilmente il fanalino di coda Mondragone (Aleksandar Mrgic 13) con 19 punti e 13 rimbalzi di Andrea Valentini. Dopo sei successi consecutivi, cade Viterbo (Alessandro Cittadini 19) fermata da L’Aquila che si impone con la doppia doppia di Leandro Cecchi (17+13). Molto combattute le altre due sfide in programma con Val di Ceppo che passa sul campo di Isernia (Daniele Seguenti Monacelli 20-Karim Idrissou 16+17) con un parziale di 9-21 negli ultimi otto minuti e 24 punti, equamente distribuiti, della coppia Federico Bischetti-Francesco Buscaroli mentre Ferentino, dopo un tempo supplementare, piega la resistenza di una mai doma Grottaferrata (Daniele Brenda 21-Pietro Permon 19) che si arrende sotto i colpi devastanti di Roberto Rullo (35) e Luca Bisconti (22).

GIRONE G

Neanche Angri (Stipe Jelic 21) riesce a spezzare l’imbattibilità di una scatenata Molfetta che vince facilmente la sfida, ben più di quanto dica il +8 finale, con 28 punti di Georgi Sirakov e 16, con 11 rimbalzi, di Jon Lamy. In seconda posizione sale così a quota 14 assieme proprio ad Angri, Corato che, non senza faticare, passa a Bari (Alessandro Ferraretti 17) con 48 punti della coppia Santiago Vaulet-Dorde Tomcic. Arriva invece la terza sconfitta consecutiva per una Power Salerno (Mattia Favaretto 25) che crolla nell’ultimo quarto sul parquet di una Monopoli che segna la bellezza di 37 punti nell’ultimo periodo e lo inizia con un devastante parziale di 20-0 vincendo in rimonta, trascinata da Giovanni Laquintana (21) e Obinna Nwokoye (21). Al quarto posto troviamo Benevento, che vince in volata a Brindisi contro la Dinamo (Sheriff Drammeh 32) con 22 punti di Taylo Bustamante e 12, con 14 rimbalzi, di Rene Ndour e l’Itecna Avellino che passa sul campo di Lucera (Shaquille Hidalgo 16) al termine di un match molto equilibrato con un ottimo Jacopo Soliani (22). Prima gioia, infine, per Mola che, dopo un tempo supplementare, ha la meglio su Marigliano (Simas Raupys 40) con 31 punti di Giacomo Barnaba.

GIRONE H

Ancora nessuna variazione nella parte alta della classifica con le prime tre che escono tutte vincenti dalle loro sfide, in maniera agevole sia la capolista Orlandina (Patrick Gatti 17), che supera senza difficoltà il non semplice ostacolo rappresentato da una Sala Consilina (Ygor Biordi 13) che era reduce da cinque affermazioni consecutive, sia Ragusa la quale travolge a domicilio la Fortitudo Messina (Danilo Tagliano 18) con 25 di Marcus Brown. Ben più complicata invece l’affermazione, anche questa in quel di Messina ma contro il Basket School (Leonardo Di Dio 22), di Reggio Calabria (Illia Tyrtyshnyk 29-Emin Mavric 19) che sorpassa gli avversari soltanto a poco più di un minuto dal termine. Netto successo esterno per Barcellona che travolge Catania (Luca Valle 21-Laurynas Vitasis 20) con 17 punti di Federico Caroè mentre, si impongono facilmente tra le mura amiche, sia Piazza Armerina, con 31 punti e 10 rimbalzi di uno scatenato Marco Laganà, contro Milazzo, che Rende, con 19 di Vincenzo Festinese, contro il Castanea Messina (Sebastian Ferenc 20).