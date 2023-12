Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 12° turno

12^ GIORNATA

GIRONE A

Fuga in vetta alla classifica di Saronno che, con 22 punti di Pietro Ugolini e 21 di Matteo Beretta, supera senza troppi problemi una Collegno alla quale non basta un super Pietro Mortarino (41) e si porta a +4 sulla più diretta inseguitrice Pavia (Anfernee Hidalgo 14) che cade a fil di sirena sul parquet di una Casale Monferrato la quale trova con Erik Dimitrov (13) un canestro da metà campo che le regala la quarta vittoria consecutiva con 18 punti di Matteo Formenti. In terza posizione si conferma Gazzada che infligge la settima sconfitta di fila ad Oleggio (Peter Jovanovic 17) con 30 punti di Federico Vai ed un parziale di 10-0 negli ultimi tre minuti che le permette di allungare. Rinviata al 4 gennaio l’importante sfida per cercare di centrare il play in gold tra Campus Varese e Derthona, nelle restanti due gare giocate, Borgomanero passa comodamente sul parquet di Savigliano (Kelly Ogbeifo 25) con la doppia doppia di Daniele Benzoni (22+11r) e di Giacomo Zanetti (20+10r) e Gallarate batte in casa il fanalino di coda Campus Piemonte (Mario Brunetto 23) con 24 punti di Stefano Laudoni.

GIRONE B

Sesta vittoria consecutiva per la capolista solitaria Cecina che, trascinata da un Lorenzo Turini stratosferico (39+10r), passa senza grossi intoppi anche sull’ostico campo di La Spezia (Filippo Paoli 18) e mantiene due lunghezze di vantaggio in classifica sulla Virtus Siena la quale a sua volta non ha problemi ad espugnare il non semplice parquet di una San Miniato (Marco Menconi 16+10a) in calo (terza sconfitta consecutiva) con 23 punti di Matteo Calvellini e 14, con 10 rimbalzi, di Mise Diminic. Sale in terza posizione da sola Empoli che vince in trasferta con il minimo scarto lo scontro diretto con Lucca (Andrea Simonetti 17) grazie ai 19 punti di Guido Rosselli, ai 17 di Luca Giannone e ad un gioco da tre punti nel finale firmato da Simone Cerchiaro. Vincono lontane dal proprio pubblico e tornano in corsa per uno dei primi quattro posti, sia l’Olimpia Legnaia che passa in quel di Serravalle Scrivia (Massimo Taverna 21-Maurizio Pavone 19+12r) con 16 punti di Lorenzo Merlo, che Quarrata la quale si impone comodamente in casa del fanalino di coda Castelfiorentino (Andrea Belli 20-Alessandro Nepi 19) con 24 di Tommaso Molteni e 20, con 16 rimbalzi, di Amedeo Tiberti. Infine, per la parte bassa della classifica, importante successo di Arezzo che supera nettamente Sestri Levante (Rimantas Daunys 22) con 18 punti di Andrea Zocca e 13, con 10 rimbalzi, di Daniele Rossi.

GIRONE C

Come ampiamente pronosticabile non cambia niente nella parte altissima della classifica con la capolista Sangiorgese che manda al tappeto Castel S. Pietro (Jacopo Gianninoni 22) con un parziale di 48-25 nei due quarti centrali e 20 punti di Tommaso Carnovali e mantiene due lunghezze di vantaggio su Fidenza che non senza faticare espugna in rimonta il parquet di Cernusco (Tommaso Franco 19+10r) con un secondo tempo da 25-35, 21 di Levi Tsafack e 10, con 10 rimbalzi, di Ljubisa Markovic. Colpaccio esterno del tutto meritato di una ottima Pizzighettone che vince lo scontro diretto con Bologna (Luca Fontecchio 12-Stefano Rubinetti 12) con 20 punti di Dominik Samija e resta da sola al terzo posto in graduatoria. Nel gruppo delle quarte entrano invece la Sansebasket Cremona che ottiene contro la Social Osa Milano (Luca Albique 22) la quarta vittoria di fila grazie ai 40 punti della coppia Marco Bona-Tommaso Vecchiola e Ferrara che passa sul parquet di Piadena (Stefano Mascadri 19) con un parziale di 7-19 negli ultimi dodici minuti e 17 punti di Mathias Drigo. Infine, per la parte bassa della classifica, importante affermazione interna della Nervianese che batte, allungando nelle battute conclusive, Cesena (Giovanni Volpe 20-Josip Mikulic 18) con 18 punti di Niccolò Goretti.

GIRONE D

La sfida al vertice si conclude con la nettissima affermazione esterna del Bergamo Bk 2014 che vince con ben ventiquattro lunghezze di scarto sul campo di Pordenone (Pierluigi Mozzi 11) con 12 punti a testa di Alexander Simoncelli e Ferdi Bedini e allunga a +4 sulle seconde con la Horm Italia che viene raggiunta a quota 14, anche se ha, lo ricordiamo, una partita da recuperare dall’altra squadra bergamasca, l’Unica, che vince in rimonta sul parquet di Murano (Alessio Bolpin 15) con 17 punti e 10 rimbalzi di Carlo Cane ed il decisivo gioca da tre punti firmato nelle battute conclusive da Matteo Cagliani e da Montebelluna che conquista la sesta vittoria nelle ultime sette gare superando in casa in una partita molto combattuta la Gardonese (Leonardo Basso 10) con 14 di Pietro Da Rin De Lorenzo. Iseo passa a Padova contro il Guerriero (Emanuele Cravedi 20) di stretta misura con 38 punti della coppia Alessandro Procacci-Milo Balogun e raggiunge in classifica a 12 Oderzo (Agustin Ambrosino 18) che viene sconfitta sul campo della Gostol Trieste di Matija Batich (18) e Duje Rada (16+11r). Infine, S. Bonifacio batte Monfalcone (Sami Sanad 20) con 21 punti di Matteo Tomasetto e 19 di Piergiacomo Rigon ed ottiene una importante affermazione nell’ottica di evitare i playout.

GIRONE E

Prosegue la corsa in vetta alla classifica delle due capolista con Matelica che si impone con grande autorità sul parquet di Teramo (Matteo Zanetti 27) con 24 punti e 10 rimbalzi di Federico Mariani, 20 di Gianpaolo Riccio e 17 di Alberto Provvidenza mentre il Bramante Pesaro deve sudare tantissimo per avere la meglio in rimonta, con un ultimo quarto da 26-16, su Senigallia (Kevin Brigato 18) con un super Lucio Delfino (26+15r). Il Loreto Pesaro approfitta della sconfitta della Goldengas per restare da solo in terza posizione andando a vincere sul campo di Porto Recanati (Mario Mancini 16-Emilio Gamazo 16+16r-Gianmarco Gulini 16) con 15 punti di Kingsely Obiekwe Sam e 14, con 12 rimbalzi, di Federico Casoni. L’Amatori Pescara allunga nell’ultima frazione e supera comodamente fra le mura amiche il Pisaurum Pesaro (Niccolò Buzzone 16) con 13 punti di Emidio Di Donato e approda in zona play in gold mentre, per la parte bassa della graduatoria, successi interni fondamentali per il Roseto Basket 20.20, che travolge Ancona (Matias Zanotto 14) con 23 punti e 10 rimbalzi di Adriano Maretto e 21 di Riccardo Bartolozzi e per il Pescara Bk 2.0 che manda al tappeto Civitanova (Filippo Cicconi Massi 18+10r) con un superlativo Dusan Ranitovic (30+13r).

GIRONE F

La Virtus Roma rimane da sola in testa alla classifica superando senza alcuna difficoltà L’Aquila (Leandro Cecchi 17-Andrea Caridi 15+10r) con uno strepitoso primo quarto chiuso sul 25-5 e 17 punti di Federico Frisari. Cade invece un po’ a sorpresa Palestrina (Juan Ignacio Baquero 22-Gianmarco Rossi 21) che viene fermata, al termine di una sfida molto equilibrata, sul parquet di una Cagliari che inanella la quinta vittoria consecutiva, questa per merito in particolare delle prove di Ivan Kucan (19) e Iba Koite Thiam (17). Sale così anch’essa in seconda posizione a quota 18, Fiumicino, che finisce sotto anche di dieci lunghezze nell’atteso posticipo del lunedì a Viterbo (Uladzislau Bantsevich (16+9r) ma poi riesce a recuperare e nel finale allunga con un parziale di 0-5 e con uno strepitoso Andrea Martino che ne mette nel complesso ben 30. Grazie ad uno spettacolare secondo tempo da 41-17, Val di Ceppo supera Ferentino (Luca Bisconti 17) con 28 punti di Umberto Meschini e 18 di John Rath e resta a stretto contatto con la zona play in gold dalla quale si allontana adesso una Carver Roma (Edoardo Pagnanelli 16) che crolla nella seconda parte della gara interna contro Grottaferrata dilapidando ben 19 punti di vantaggio e cedendo sotto i colpi di Pierfrancesco Oliva (17+12r) e Federico Ridolfi (11+14r). Infine, nello scontro diretto per la parte bassa della classifica, Mondragone ottiene la seconda vittoria stagionale superando Isernia (Daniele Seguenti Monacelli 25) con 20 punti di Jacopo Niccolai.

GIRONE G

Riprende immediatamente la corsa la capolista Molfetta e, dopo l’unica sconfitta subita la settimana scorsa, lo fa in maniera assolutamente convincente e netta giocando un ottimo secondo tempo che le consente di superare Monopoli (Matteo Bini 21) con 23 punti di Georgi Sirakov e 18, con 14 rimbalzi, di Jon Lamy. Sofferte ma preziosissime affermazioni interne per le due più dirette inseguitrici della Dai Optical con Angri che piega in volata Lucera (Arturs Dusels 20) con 22 punti di Stipe Jelic, 19 di Alessio Izzo e 10, con 12 rimbalzi, di Andrius Globys mentre serve un parziale di 12-3 nei cinque minuti finali a Corato per avere la meglio su Benevento (Alete Ferretti 14) con in evidenza Dorde Tomcic (22+11r) e Santiago Vaulet (19). Nella lotta per il quarto posto, bruttissimo scivolonte interno della Itecna Avellino (Joaquin Sanchez 21) che cede di misura contro la Dinamo Brindisi di un eccellente Jovan Filipovic (31) e viene raggiunta a quota 14 da Salerno che ferma la striscia di quattro sconfitte consecutive, battendo facilmente il fanalino di coda Mola (Giacomo Barnaba 27) grazie al trio Mattia Zampa (21)-Lucas Chaves (20)-Uchenna Ani (12+11r). Per chiudere, con un break di 20-8 nei sei minuti finali, Marigliano batte Bari (Riccardo Callara 27-Vytautas Meistas 20) con 41 punti della coppia Simas Raupys-Andrea Spera ed ottiene la quinta vittoria stagionale.

GIRONE H

Si conferma al comando della classifica un terzetto di squadre formato da: l’Orlandina, che vince in rimonta, con un parziale di 15-23 nell’ultimo periodo, sul parquet di Milazzo (Filippo Guerra 16) con 20 punti di Simas Jasaitis ed i due tiri liberi della staffa di Patrick Gatti; Ragusa, che travolge in casa il Basket School Messina (Leonardo Di Dio 30) ottenendo la settima vittoria consecutiva grazie alle ottime prove di Marcus Brown (28) e Franco Gaetano (13+12r) e Reggio Calabria che, pur faticando ben più del previsto, prevale alla fine anche agevolmente ma dopo quasi tre quarti sofferti contro Catania (Davide Frizzarin 33-Luca Valle 20) con 39 punti della coppia Thomas Aguzzoli-Illia Tyrtyshnyk. L’importante scontro diretto per la quarta posizione se lo aggiudica in trasferta Sala Consilina che passa, dopo un tempo supplementare, sul campo di Barcellone (Federico Caroè 18) con 21 punti di Lautaro Perez e 17 di Gioele Moretti per il settimo successo nelle ultime otto gare per i campani. Nelle altre partite, Piazza Armerina vince a Messina contro il Castanea (Lorenzo Incitti 20) con 18 punti e 10 rimbalzi di Marco Laganà e resta agganciata a -2 dalla zona play in gold mentre Rende batte a domicilio la Fortitudo Messina (Simone Cavalieri 17) con 43 punti della coppia Leon Tomic-Gabriele Bisceglie.