Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 13° turno

13^ GIORNATA

GIRONE A

Nessuna sorpresa nel più classico dei testacoda tra Campus Piemonte (Dennis Erhaghewu 13) e Saronno con la capolista che passa facilmente in trasferta con 23 punti di Andrea Quinti e conserva quattro lunghezze di vantaggio su Pavia la quale, a propria volta, allunga nel finale ed espugna il parquet di Savigliano con 21 di Daniele Pesenato, 20 di Alessandro Ferri e 12, con 10 assist, di Anfernee Hidalgo. In terza posizione resta Gazzada che cade sul campo di una Borgomanero che ottiene la quarta vittoria in fila grazie al trio Francesco Ferrari (23)-Daniele Benzoni (22+10r)-Andrea Broggi (21) con il primo decisivo con il canestro del definitivo 92-90 ad una manciata di secondi dal termine. Sale così al terzo posto a quota 16 anche Casale Monferrato che inguaia una Oleggio (Daniel Perez 26-Petar Jovanovic 17+14r) alla ottava sconfitta consecutiva imponendosi in trasferta dopo un tempo supplementare con 45 punti della coppia Guglielmo De Ros-Matteo Formenti. Nelle altre gare, importantissimo successo in casa di Derthona che, con un ultimo periodo da 23-11, rimonta e batte Gallarate (Federico Passerini 17-Matteo Fioravanti 16+10r) con 26 punti di Stefano Conte e 23, con 10 rimbalzi di Lamine Tandia e si porta, con una gara da recuperare, a -2 dalla prime quattro, cosa che non riesce a Varese (Wei Zhao 23) che perde, subendo ben 29 punti nella frazione conclusiva, sul campo di una Collegno trascinata dalle prove di Tiagande Tio (19) e Emanuele Tarditi (18+10r).

GIRONE B

Inaspettata battuta d’arresto (che per la verità non dovrebbe avere grandi ripercussioni sul cammino in campionato avvalorando la tesi di una formula da rivedere) per la capolista Cecina che, sopra di dieci lunghezze in apertura di terzo periodo, crolla nell’ultimo in casa contro quello che era il fanalino di coda, una Castelfiorentino che passa segnandone ben 102 con 69 del trio Alessandro Nepi-Andrea Belli-Alessandro Pucci. Gli uomini allenati da coach Andrea Da Prato sono così raggiunti in vetta dalla Virtus Siena che supera senza problemi il non banale ostacolo rappresentato da La Spezia (Manuel Carpani 15-Filippo Paoli 15) con 17 punti a testa di Matteo Calvellini e Mise Diminic (+12r). In terza posizione allunga Empoli la quale ancora una volta soffre, sta sotto a larghi tratti, rischia di sprofondare sul -6 a due minuti dal termine ma poi con grande cinismo e carattere riesce a ribaltare la situazione e ad imporsi nel derby contro San Miniato (Igor Jovanovic 17) con 16 punti di Guido Rosselli. Nel foltissimo gruppo di squadre che si trovano adesso in quarta posizione si inseriscono sia Quarrata, che supera Arezzo (Andrea Zocca 18) con grande autorità con 19 punti e 11 rimbalzi di Amedeo Tiberti, che l’Olimpia Legnaia Firenze la quale, senza troppi problemi, manda al tappeto Lucca (Fabio Lippi 12-Andrea Barsanti 12) con 16 di Alessandro Sakellariou per la quarta affermazione nelle ultime cinque uscite. Infine, nella sfida di bassa classifica fra Sestri Levante (Rimantas Daunys 23) e Serravalle Scrivia, successo ospite con 53 punti della coppia Massimo Taverna-Sava Razic.

GIRONE C

L’attesissimo scontro al vertice tra le prime due della classe, non delude le attese e si decide nei sei minuti finali quando i padroni di casa di Fidenza riescono, con un parziale di 13-2, a superare e a battere la capolista Sangiorgese (Francesco Toso 15) con 25 punti di Levi Tsafack raggiungendola in vetta alla graduatoria a quota 20 e pareggiando il conto nelle sfide dirette. Non senza soffrire ma arriva la settima affermazione nelle ultime otto gare per Pizzighettone che piega la Nervianese (Andrea Filippi 19) con 37 punti della coppia Dominik Samija-Daniele Ciaramella e resta da sola al terzo posto precedendo ora la sola Ferrara che ha la meglio facilmente su un deludente Bologna Basket 2016 (Stefano Rubinetti 17) con 20 di Mathias Drigo e 17 di Riccardo Ballabio. Nella lotta per centrare una delle prime quattro posizioni che danno l’accesso al play-in gold, pesanti battute d’arresto per la Sansebasket Cremona (Marco Bona 20-Tommaso Vecchiola 20) sul campo di una Castel S. Pietro trascinata da Vyacheslav Zhytaryuk (18) e per Piadena (Stefano Mascadri 18) che perde anch’essa in trasferta contro una Social O.S.A. Milano (Luca Albique 10+10r) che trova nei secondi finali con Davide Toffali (16) la tripla del successo. Infine, colpo esterno preziosissimo di Cernusco che vince sul parquet di Cesena (Matteo Tonello 20-Mattia Sacchi 19-Giovanni Volpe 18) con 22 punti di Matteo Franco e 11, con 14 rimbalzi, di Matteo Mora.

GIRONE D

La capolista Bergamo BK 2014 rischia nel finale dopo essere stata avanti anche di sedici lunghezze nel corso del terzo periodo ma alla fine porta a casa il successo contro il Guerriero Padova (Mario Bevilacqua 30) con 20 punti a testa di Alexander Simoncelli e Ferdi Bedini. Vincono tutte e quattro le più dirette inseguitrici alla vetta che si confermano così al secondo posto con: l’Unica Bergamo che batte la Gostol Trieste (Borut Ban 19) con 24 punti di Vuk Bogunovic, 20, con 10 assist, di Matteo Gagliani e 13, con 10 rimbalzi, di Martin Miguel Gaudoy; Montebelluna che passa piuttosto facilmente a Monfalcone (Michele Antonutti 14) con 20 di Alex Cazzolato; Pordenone che si impone, allungando in chiusura di match, sul campo di Oderzo (Alberto Razzi 12) con 14 punti di Marco Cagnoni e 11, con 10 rimbalzi, di Pierluigi Mozzi; infine, affermazione agevole della Gardonese contro Murano (Federico Sambucco 15) con 31 punti della coppia Ignacio Davico-Matteo Airaghi (+20r). Chiudiamo con il colpo esterno in volata e di strettissima misura di S. Bonifacio che batte Iseo (Alessandro Procacci 14-Filip Vranjes 14-Andrea Ballini 14) con 11 punti a testa messi a segno da Marco Bevilacqua e da Matteo Accordi (+11r).

GIRONE E

Undicesima vittoria stagionale per la capolista Matelica che mantiene adesso in solitudine la vetta della classifica e allunga a +8 sulla quarta posizione grazie al successo interno contro il Roseto 20.20 (Federico Lestini 25-Enrico Gobbato 16+14r) con 22 punti di Federico Mariani e 17, con 14 rimbalzi, di Emanuele Musci. Crolla a sorpresa nell’ultimo periodo invece il Bramante Pesaro (Lucio Delfino 14) che subisce un parziale di 25-7 e cade sul campo di Civitanova (Riccardo Arienti 16-Filippo Cicconi Massi 16) perdendo dunque il primo posto e vedendosi avvicinare dal Loreto Pesaro che supera l’Amatori Pescara (Simone Bergamo 14) con 23 punti di Matteo Maruca. Senigallia consolida la propria quarta piazza battendo comodamente una Porto Recanati in crisi (quinta sconfitta di fila-Luca Montanari 16) con un ottimo Kevin Brigato (22). Nelle restanti due sfide, colpo esterno di Teramo che, con un 2-8 nei due minuti conclusivi, allunga e batte il Pisaurum Pesaro (Francesco Benevelli 14) con 19 punti di Francesco Di Paolo mentre Ancona interrompe una lunghissima striscia di undici ko e supera in casa, con un ultimo periodo da 30-14, il Pescara BK 2.0 (Dusan Ranitovic 22) con 18 di Niccolò Piccionne.

GIRONE F

Nonostante ancora un roster molto ridotto causa vari problemi fisici, la capolista Virtus Roma passa comodamente sul parquet di Isernia (Danilo Raicevic 14) con in evidenza Gaston Whelan (23) e Andrea Valentini (12+10r) e conserva due lunghezze di vantaggio in classifica sulla coppia formata da Palestrina, che supera abbastanza agevolmente Val Di Ceppo (Federico Bischetti 20-Tomas Rimsa 19+12r) trascinata dal trio Juan Ignacio Baquero (25+12r)-Simone Rischia (18)-Vittorio Visentin (18) e da Fiumicino che travolge Mondragone (Aleksandar Mrgic 11+14r) con 20 punti di Matias Augusto Fernandez. Al quarto posto resta da sola Viterbo (Simone Bertini 19) che però incappa in una inaspettata e netta sconfitta in casa di Ferentino (Francesco Ciarpella 22) pur mantenendo due punti di vantaggio su Cagliari (Iba Koite Thiam 14+12r) che cade nei quattro minuti finali (12-5 il parziale) sul campo di Grottaferrata (Pierfrancesco Oliva 17). Sale invece infine a soltanto due lunghezze dalla zona play in gold, la Carver Roma, che vince in volata a L’Aquila (Leandro Cecchi 17) con 23 punti di Pierclaudio Di Bello.

GIRONE G

Seconda sconfitta nelle ultime tre gare (indolore per l’inadeguatezza del regolamento) per la capolista Molfetta (Fabio Stefanini 19) che cade nettamente sul campo di una Lucera trascinata dai 24 punti di Shaquille Hidalgo e dai 19 di Umberto Gramazio. Con enorme sofferenza nel primo tempo e solo grazie ad uno strepitoso parziale complessivo di 26-49 nel secondo, Angri passa sul parquet del fanalino di coda Mola (Giacomo Barnaba 23-Dalibor Vidakovic 20) con 45 punti della coppia Alessio Izzo-Sipe Jelic e stacca in graduatoria una Corato (Alvaro Merlo 18-Matteo Bini 18) che crolla nel derby pugliese in trasferta contro una Monopoli che ha quale principale protagonista Dorde Tomcic (17). La nettissima affermazione esterna della Itecna Avellino a Bari (Riccardo Callara 19) con 15 punti e 11 rimbalzi di Francesco D’Offizi le vale la quarta posizione in solitudine vista la doppia sconfitta nei due anticipi del sabato della Power Salerno (Lucas Chaves 21-Uchenna Ani 20) a Brindisi contro la Dinamo di Musa Janha (29+11r) e di Benevento (Simone Quarta 13-Taylo Bustamante 13), davanti al proprio pubblico, contro una Marigliano trascinata dalla coppia Simas Raupys (21)-Federico Ingrosso (19).

GIRONE H

Una splendida Reggio Calabria, con un incredibile terzo quarto da 9-31, espugna il parquet della Orlandina (Leonardo Marini 17) nell’attesissima sfida al vertice e guadagna così la vetta della classifica in solitudine grazie al solito ottimo Illia Tyrtyshnyk. Un successo questo che per gli uomini allenati da coach Federico Cigarini avrà presumibilmente un doppio valore pareggiando i conti dopo la sconfitta della gara di andata. Perde partita e comando della graduatoria anche Ragusa (Marcus Brown 20-Franco Gaetano 18) che viene fermata da una Piazza Armerina trascinata dalla coppia Marco Laganà (25)-Paolo Rotondo (22+10r) e che sembra aver trovato il giusto ritmo per guadagnarsi un posto fra le prime quattro al momento l’ultimo dei quali occupato da Sala Consilina che vince facilmente il proprio match contro Milazzo (Sedin Karavdic 21) con 25 di Lautaro Fraga Perez, 22 di Gioele Moretti e 12, con 12 rimbalzi, di Eugenio Cortese. Anche Barcellona resta nettamente in corsa per entrare nei play in gold e lo fa battendo nettamente il fanalino di coda Fortitudo Messina (Danilo Tagliano 25-Mahamat Kader Mama 15+14r) mandando in doppia cifra sei giocatori con in evidenza Matteo Cerruti (18) e Vuk Gojkovic (14+13r). Nelle altre due sfide, il Basket School Messina vince comodamente contro Rende (Vincenzo Festinese 19) con 19 punti di Leonardo Di Dio e 11, con 13 rimbalzi, di Louis Michel Petuendju Yeyap mentre il Castanea Messina passa nel finale a Catania (Davide Frizzarin 25) con un parziale di 5-18 nei sette minuti conclusivi e con 24 di Lorenzo Incitti e 20, con 12 rimbalzi, di Sebastian Ferenc.