Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 14° turno

14^ GIORNATA

GIRONE A

Non cambia niente nella parte altissima della classifica con la capolista Saronno che gestisce benissimo la gara interna contro Gallarate (Mattia Molteni 22) e si impone con 20 punti di Francesco Silvio De Capitani mantenendo così quattro lunghezze di vantaggio su Pavia, che domina la sfida in casa contro Borgomanero (Francesco Ferrari 20-Giacomo Zanetti 18) scavallando quota 100 con 60 punti del trio Darius Stonkus-Anfernee Hidalgo-Alessandro Spatti e otto su Casale Monferrato la quale a propria volta vince facilmente contro Gazzada (Salvatore Genovese 23) ottenendo la sesta affermazione consecutiva grazie anche ai 17 punti di Davide Boeri. E proprio a causa di questa sconfitta, Gazzada viene raggiunta a quota 16 al quarto posto da Derthona che, dopo essere stata largamente avanti, soffre un po’ troppo nel finale ma riesce a portare a casa il successo contro Savigliano (Andrea Tuminetto 23) con 16 di Lorenzo Baldi. Nelle altre partite, spicca il ritorno alla vittoria, dopo ben otto ko di fila, di una Oleggio letteralmente trascinata dall’incredibile prestazione di Daniel Perez che ne mette 46 e contribuisce in maniera decisiva a battere Varese (Wei Zhao 25) mentre Collegno supera, ma solo nel finale, il fanalino di coda Campus Piemonte (Luka Lomtadze 19) con la doppia doppia di Tiagande Tio (20+12r).

GIRONE B

Seconda battuta d’arresto consecutiva per Cecina (Dario Mazzantini 12-Lorenzo Turini 12-Niccolò Pistolesi 12) che viene fermata in trasferta dalla Arezzo di Giovanni Iannicelli (16) e perde la vetta della classifica a vantaggio della Virtus Siena la quale, dopo un primo quarto disastroso e terminato sotto di ben diciannove lunghezze sul campo di Castelfiorentino (Alessandro Nepi 21-Alessandro Pucci 19), si ritrova e si impone alla fine anche comodamente con 20 punti di Giulio Bartoletti, 19 di Matteo Calvellini e 14, con 10 rimbalzi, di Mise Diminic. Ad approfittare del ko della Swag è anche Empoli che ancora una volta si aggiudica un match terminato in volata, questa volta senza però dover rimontare ma soffrendo fino all’errore sulla sirena dalla grande distanza di Lorenzo Cherubini (24) per una Olimpia Legnaia Firenze tenacissima fino in fondo. Per l’Use Computer Gross, 45 punti della coppia Luca Giannone-Guido Rosselli e secondo posto in classifica a quota 20. Nella lotta per la quarta posizione, successo netto e molto importante di San Miniato che torna a sorridere dopo quattro ko e lo fa rifilando una bella batosta a La Spezia (Matteo Paoli 16) imponendosi davanti al proprio pubblico con 22 punti di Lorenzo Bellachioma e 17 di Igor Jovanovic. Rinviato al 24 gennaio il match tra Lucca e Sestri, nell’ultima gara in programma, facile affermazione esterna di Quarrata sul campo di Serravalle Scrivia (Dario Gay 15-Massimo Taverna 15) con 16 punti di Amedeo Tiberti.

GIRONE C

Giornata ricca di sorprese questa prenatalizia con le prime quattro in classifica che perdono. Iniziamo dalle due capolista con la Sangiorgese (Tommaso Carnovali 16) che viene sorpresa in casa dalla Social O.S.A. Milano che prevale al termine di una sfida equilibrata grazie in particolare ai 22 punti di Davide Toffali ed ai 12, con 13 rimbalzi, di Andrea Lucchini mentre Fidenza (Levi Guimdo Tsafack 27+17r) cade sul campo di un Bologna Basket 2016 che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive con 37 punti della coppia Stefano Rubinetti-Tommaso Ranieri in una gara comunque combattuta. Anche la terza della classe, Pizzighettone (Gionata Zampolli 15), si ferma, crollando nel finale sul parquet di una ottima Sansebasket Cremona che rimonta anche da -17 e sorpassa gli avversari nelle battute conclusive con in evidenza Marco Bona (16+14r). A completare il quadro dei ko inaspettati, ecco quello interno di Ferrara (Riccardo Ballabio 19), quarta forza del girone anche se adesso non più da sola, contro una ritrovata Cesena che si impone con 19 punti di Mattia Sacchi e 15, con 13 rimbalzi di Josip Mikulic, con un parziale di 4-14 nei quattro minuti finali. Posticipata a stasera la sfida importante per la zona bassa della classifica fra Cernusco e Nervianese, nell’ultimo match disputato, quarta affermazione nelle ultime cinque per Castel S. Pietro che si aggiudica una fondamentale sfida diretta sul campo di Piadena (Stefano Mascadri 24) con 16 punti di Jacopo Gianninoni e la doppia doppia di Omar Dieng (15+16r).

GIRONE D

Pesantissimo ko per la capolista Bergamo BK 2014 (Alessandro Gianoli 25) che regge botta solo nel primo quarto sul campo di una scatenata S. Bonifacio la quale ottiene nettamente la quinta vittoria nelle ultime sei gare, questa grazie in particolare ai 22 punti di Matteo Tomasetto per una classifica che inizia a farsi interessante in ottica quarto posto. In seconda posizione a -2 dalla vetta sale una coppia di squadre formata dalla Gardonese, che vince una tiratissima sfida in trasferta contro l’Unica Bergamo (Matteo Calvellini 20-Vuk Bogunovic 18) con 15 punti di Luca Dalcò e da Montebelluna che prosegue nel proprio strepitoso periodo di forma e conquista la settima affermazione negli ultimi otto match giocati superando di strettissima misura Iseo (Alessandro Procacci 13) con 14 punti di Alex Cazzolato ma con il canestro decisivo quasi a fil di sirena messo a segno da Tommaso Milani. Pordenone (Andrea Cardazzo 18) perde una ghiotta occasione per a propria volta avvicinare la parte altissima della graduatoria e si ferma sul campo di una Gostol Trieste che vince con grande autorità con 18 punti di Iacopo Demarchi. Nelle restanti due sfide, Oderzo acuisce la crisi del Guerriero Padova (quinta sconfitta consecutiva-Javier Valeiras Creus 24) e si impone con 16 punti di Denis Dal Pos mentre Monfalcone allunga nel finale ed espugna il parquet di Murano (Alvise Minincleri 16) con un super Michele Antonutti (22+15r).

GIRONE E

Fuga in vetta alla classifica della capolista Matelica la quale, soltanto con un parziale di 0-12 negli ultimi cinque minuti, riesce a piegare la resistenza dei padroni di casa del Pescara BK 2.0 (Dusan Ranitovic 21+13r) con 24 punti di Gianpaolo Riccio e 21 di Federico Mariani per la sesta vittoria consecutiva per i marchigiani che allungano a +4 su un Bramante Pesaro (Andrea Giampaoli 15) che si fa sorprendere nel finale davanti al proprio pubblico dal fanalino di coda Ancona che opera il sorpasso ad un paio di giri di lancetta dalla sirena finale e coglie inaspettatamente la terza affermazione stagionale grazie al solito ottimo Niccolò Piccionne (24+11r). Un break di 8-0 nelle battute conclusive, consente a Senigallia (Andres Landoni 23) di ottenere un successo molto importante contro Civitanova perché le consente di agganciare in terza posizione un Loreto Pesaro (Giorgio Broglia 16-Federico Casoni 13) che cade invece sul campo di una Teramo trascinata dalla coppia Gediminas Zalalis (21+10r)-Matteo Zanetti (19). Nelle altre due gare, doppio successo interno con Porto Recanati che torna a sorridere dopo cinque ko e lo fa superando l’Amatori Pescara (Gianluca Pierucci 14) con le doppie doppie di Emilio Gamazo (28+17r) e Mario Mancini (22+11r) mentre il Roseto 20.20 allunga nettamente nell’ultimo periodo, chiuso con un parziale di 24-10 e supera il Pisaurum Pesaro (Niccolò Buzzone 14-Ludovico Chiorri 14) con 24 punti e 15 rimbalzi di Enrico Gobbato, 21 di Nenad Jovanovic e 17, con 11 rimbalzi, di Adriano Maretto.

GIRONE F

L’attesissima sfida tra la Virtus Roma e Fiumicino (Andrea Tebaldi 20) si chiude con un nettissimo successo in favore dei padroni di casa che dominano nettamente il secondo tempo dopo aver gestito comunque in vantaggio anche il primo e, trascinati dalle splendide prove di Gaston Whelan (31) e Andrea Valentini (19+9r), conservano così in solitudine la vetta della classifica conservando due lunghezze di vantaggio su Palestrina che passa sul difficile campo di Viterbo (Filippo Giannini 11-Alessandro Vigori 11) grazie ad un parziale di 13-29 nel terzo quarto e ai 25 punti di Gianmarco Rossi. E proprio Viterbo viene raggiunta al quarto posto dalla Carver Roma che si aggiudica, allungando nell’ultima frazione, lo scontro diretto con Cagliari (Alessandro Potì 14) con 19 punti di Edoardo Pagnanelli. Sempre in ottica raggiungimento di una delle posizioni che permettono di accedere al play in gold, pesante battuta d’arresto per Val di Ceppo (Federico Buscaroli 22+11r) che cade nettamente in casa contro una Grottaferrata trascinata dalla coppia Marco Reali (24)- Pierfrancesco Oliva (21+17r). Nelle altre due gare, riguardanti la parte bassa della graduatoria, colpo in trasferta di Ferentino che passa sul campo di Mondragone (Fabio Di Napoli 17) con 22 punti di Roberto Rullo e 12, con 12 rimbalzi, di Francesco Ciarpella e vittoria interna sofferta de L’Aquila che batte Isernia (Nicolò Doglio 25) con 26 di Michele D’Ambrosio Angelillo e 20 di Leandro Cecchi.

GIRONE G

La capolista Molfetta riversa tutta la propria rabbia, sportiva si intende, dopo un paio di sconfitte seguite ad una lunghissima striscia di vittorie, sul fanalino di coda Mola (Giacomo barnaba 24-Alessandro Guido 19) che viene travolto in un secondo tempo nel quale la Dai Optical segna ben 65 punti e alla fine saranno 27, con 10 rimbalzi, quelli di Marco Formica, e 18, con 10 rimbalzi, quelli di Jon Lamy. Tutto facile anche per la seconda della classe, Angri, che batte Brindisi (Sheriff Drammeh 17) con 26 punti di Stipe Jelic, 23 di Alessio Izzo e 12, con 10 rimbalzi, di Pio Ruggiero. Importante cambiamento invece dietro alle prime due con l’Itecna Avellino che si aggiudica facilmente una sfida caratterizzata dalle basse percentuali contro Benevento (Taylo Bustamante 18) con 16 punti di Fabrizio Trapani ed aggancia in terza posizione Corato (Santiago Vaulet 23-Dorde Tomcic 19) la quale, dopo essere stata avanti in doppia cifra ad inizio ultimo periodo, si fa rimontare e superare nei secondi finali dai due tiri liberi decisivi di Simas Raupys (20) per una Marigliano (Federico Ingrosso 17) che conquista la quarta affermazione consecutiva. Nelle restanti gare, Monopoli travolge senza discussioni Lucera (Arturs Dusels 20) con 29 punti di Giovanni Laquintana, 19 di Matteo Bini e 18 di Matteo Annese mentre prosegue la crisi nera della Power Salerno (Lucas Chaves 22-Uchenna Ani 18+11r) che perde la sesta partita nelle ultime sette, questa contro la Bari del solito eccellente Riccardo Callara (30) che trova nei secondi conclusivi, con Alessandro Ferraretti, il canestro del definitivo sorpasso.

GIRONE H

La capolista Reggio Calabria (Thomas Aguzzoli 20) non sfrutta l’occasione di poter arrivare alla sosta da sola al comando e cade in un match certo non semplice in casa contro una bellissima Sala Consilina che vince la nona partita nelle ultime dieci grazie in particolare ad una ottima serata nel tiro da tre punti (17/34) ed ai 23 di Alberto Triassi. Ne approfittano per tornare in vetta alla classifica sia Ragusa, che travolge senza problemi Catania (Davide Frizzarin 23-Luca Valle 22-Albert Ruiz 18) con 29 punti e 12 assist di Marcus Brown, 19 di Antonio Cioppa, 17 di Andrea Epifani e 10, con 12 rimbalzi di Franco Gaetano, che l’Orlandina la quale soffre ben più del previsto prima di avere la meglio ma solo nel finale sul campo del Castanea Messina (Lorenzo Incitti 18-Sebastian Ferenc 18) con 35 punti della coppia Patrick Gatti-Simas Jasaitis. Importante cambiamento anche per ciò che concerne la quarta posizione, l’ultima che dà l’accesso al play in gold, con Piazza Armerina che passa in volata sul campo di Rende (Stefan Malkic 17) con 26 punti di Marco Laganà e 17 di Raivis Scerbinskis e stacca Barcellona (Lorenzo Tartamella 19-Davide Drigo 18) che crolla nell’ultimo quarto (35-20 il parziale) sul parquet di una Milazzo che si impone grazie alla doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi di Federico Manfrè e ai 17 di Sedin Karavdic. Infine, il Basket School si aggiudica nettamente uno dei derby di Messina in casa della Fortitudo (Leonardo Marinelli 16) con 25 di Bozidar Labovic e 18, con 11 rimbalzi, di Mario Tartaglia.