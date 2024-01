Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 15° turno

15^ GIORNATA

GIRONE A

Tutto facilissimo, come nelle previsioni, per la capolista Saronno che ottiene, sul campo di Savigliano (Diego Isaia 16), l’ottava vittoria consecutiva con 18 punti di Gabriele Pellegrini e 14, con 12 rimbalzi, di Andrea Quinti e conserva quattro lunghezze di vantaggio in classifica su Pavia la quale, solo grazie ad un parziale di 0-6 negli ultimi tre minuti, passa sul parquet del Campus Varese (Wei Zhao 19) mandando in doppia cifra ben sei giocatori con Daniele Pesenato migliore dei suoi chiudendo con 17 punti e 12 rimbalzi. Pesantissima battuta d’arresto per Casale Monferrato (Guglielmo De Ros 14) che viene nettamente travolta in casa di una Gallarate trascinata da Mattia Molteni (13) e dal neo arrivato Jacopo Mercante (12+10r). In virtù di questa sconfitta la Junior viene raggiunta in terza posizione sia da Derthona, che vince con grande autorità sul campo di Borgomanero (Francesco Ferrari 18) con 21 punti di Andrija Josovic, che da Gazzada la quale allunga nel finale e batte davanti al proprio pubblico Collegno (Davide Fracasso 25-Tiagande Tio 17+14r) con 24 punti di Salvatore Genovese e 15, con 12 rimbalzi, di Marcello Piccoli. Infine, Oleggio piega dopo un tempo supplementare in trasferta il Campus Piemonte (Mario Brunetto 20-Dennis Erhaghewu 13+13r) con 26 punti del solito Daniel Perez.

CLASSIFICA:

Saronno 28, Pavia 24, Casale Monferrato 18, Derthona 18,

Gazzada 18, Borgomanero 14, Gallarate 14, Campus Varese 14,

Oleggio 12, Collegno 12, Savigliano 6, Campus Piemonte 2

GIRONE B

Decima vittoria nelle ultime undici gare e vetta della classifica sempre in solitaria per la Virtus Siena che deve però sfoderare un parziale di 14-2 nei sette minuti conclusivi per avere la meglio di una coriacea Arezzo (Andrea Zocca 14) con 16 punti a testa messi a segno da Matteo Calvellini e da Andrea Lombardo Facciale. A -2 dalla capolista si conferma la coppia formata da Cecina, che vince abbastanza agevolmente in casa contro Serravalle Scrivia (Dario Gay 37) con 22 punti di Lorenzo Turini e 13, con 11 rimbalzi di Bogdan Milojevic e da una Empoli che si fa rimontare anche da +19 sul campo di Sestri Levante (Rimantas Daunys 19-Obinna Anaekwe 14+14r) e passa soltanto nelle battute finali, trascinata dal trio Luca Giannone (17)-Nicola Calabrese (17)-Guido Rosselli (16+10r). Nelle due gare forse più importanti di giornata, in quanto mettevano in palio punti preziosi per la conquista di una delle prime quattro posizioni, Quarrata allunga nettamente nel secondo tempo e batte Lucca (Carlo Trentin 22) con 19 punti di Tommaso Molteni, 19, con 15 rimbalzi, di Amedeo Tiberti e 17 di Federico Regoli mentre San Miniato espugna con disarmante facilità il parquet di una molto imprecisa al tiro Olimpia Legnaia Firenze (Alessandro Sakellariou 16) con 23 punti di Lorenzo Bellachioma. Infine, La Spezia resta agganciata al treno delle prime quattro piegando in volata Castelfiorentino (Illia Zaiets 19-Andrea Scali 18) con 21 punti di Filippo Paoli, 19 di Manuel Carpani e 17 a testa di Matteo Paoli e Giedrius Sakalas.

CLASSIFICA:

Virtus Siena 24, Empoli 22, Cecina 22, San Miniato 18,

Quarrata 18, La Spezia 16, Lucca 14*, Olimpia Legnaia Firenze 14,

Arezzo 12, Serravalle 10, Sestri 4*, Castelfiorentino 4

* una partita in meno

GIRONE C

Resta appaiata in testa alla classifica la coppia formata dalla Sangiorgese, che supera nel finale, al termine di un match molto equilibrato ed intenso, Pizzighettone (Gionata Zampolli 21) con 18 punti di Francesco Toso e 11, con 10 rimbalzi, di Sebastiano Bianchi e da Fidenza che batte piuttosto comodamente Castel S. Pietro (Omar Dieng 16) con 19 di Tommaso Bellini e 18 di Levi Tsafack. Salgono al terzo posto insieme a Pizzighettone, Bologna Basket 2016, che vince in volata sul campo della Social O.S.A. Milano (Davide Bossola 20) con 22 punti di Thomas Tinsley e la Sansebasket Cremona che travolge nel secondo tempo Cesena (Matteo Chiapparini 15) con 16 punti di Marco Bona. Chi invece subisce una pesantissima battuta d’arresto e scivola al momento fuori dalla zona play in gold è Ferrara (Riccardo Ballabio 23) che viene travolta in trasferta da una Nerviano trascinata dai 38 punti della coppia Lorenzo Segala-Stefano Ceppi. Infine, nettissimo successo interno di Piadena che supera Cernusco (Matteo Franco 19) con 34 punti di un eccellente Simone Roberto e 17, con 15 rimbalzi, di Francisco Barbotti.

CLASSIFICA:

Sangiorgese 22, Fidenza 22, Sansebasket Cremona 18, Pizzighettone 18,

Bologna 2016 18, Ferrara 16, Piadena 14, Nerviano 12,

Castel S. Pietro 12, Social O.S.A. Milano 12, Cernusco 8, Cesena 8

GIRONE D

La sfida di altissima classifica tra il Bergamo BK 2014 e Montebelluna (Pietro Da Rin De Lorenzo 12) si risolve con la nettissima affermazione della squadra padrona di casa che sfodera un primo tempo da ben 50 punti segnati e si impone facilmente con 21 di William Clementi e 19 di Ezio Gallizzi conservando così la vetta in solitaria della classifica. La Gardonese sale da sola al secondo posto superando non senza difficoltà la Gostol Trieste (Matija Batich 20) con 25 punti di Ignacio Davico e mantenendo così due lunghezze di vantaggio su una Pordenone che ha una gara da recuperare e che batte, rimontando dal -18, un Guerriero Padova (Javier Valeiras Creus 19-Emanuele Cravedi 18-Enrico Stavla 18) sempre più in crisi (sesta sconfitta di fila) con 24 punti di Aco Mandic, 19 di Marco Cagnoni e 17 di Pierluigi Mozzi. Oderzo si avvicina alle prime quattro grazie all’abbastanza comodo successo interno contro S.Bonifacio (Piergiacomo Rigon 14) con 18 punti di Agustin Ambrosino e aggancia in graduatoria l’Unica Bergamo che viene sconfitta nettamente sul campo di una Monfalcone trascinata da un Michele Antonutti da 17 punti e 10 rimbalzi. Infine, dopo una lunga serie di otto sconfitte, torna a sorridere Murano che, grazie ad un canestro nei secondi finali segnato da Federico Sambucco, vince sul campo di Iseo (Mirko Gentili 17-Filip Vranjes 15+14r) uno scontro diretto importante con 15 punti di Luca De Lazzari.

CLASSIFICA:

Bergamo Bk 2014 22, Gardonese 20, Montebelluna 18, Pordenone 18*,

Unica Bergamo 16, Oderzo 16, San Bonifacio 14, Monfalcone 14,

Iseo 12, Guerriero Padova 10, Gostol Trieste 10*, Murano 8

* una partita in meno

GIRONE E

L’atteso scontro al vertice tra Matelica (Federico Mariani 22-Emanuele Musci 11+12r) e Bramante Pesaro (Michele Ferri 24-Lucio Delfino 17+18r) si è concluso con l’autorevole successo della formazione ospite che prende in mano le redini della sfida nel secondo quarto con un parziale di 9-21 e controlla poi il vantaggio portandosi a casa una affermazione che le consente di portarsi a -2 dagli avversari odierni e che conterà con tutta probabilità tantissimo in vista del play in gold. Senigallia e Loreto Pesaro continuano a far parte del quartetto di testa. La prima travolge infatti a domicilio Ancona (Franco Zausnabal 14) con 17 punti di Andres Landoni mentre la seconda batte comodamente in casa il Roseto Basket 20.20 (Adriano Maretto 23-Riccardo Bartolozzi 20) con 23 di Marco Rupil e 18 di Leonardo Cipriani. L’Amatori Pescara prova a rimanere agganciata alle prime quattro battendo in volata in casa Teramo (Bruno Duranti 16-Gediminas Zalalis 16) con 14 punti a testa messi a segno da Alberto Serafini e da Gianluca Pierucci. Nella zona centrale della classifica infine, successi importanti per Porto Recanati, che passa sul campo di Civitanova (Enrico Micalich 20) con 14 punti e 10 rimbalzi di Emilio Gamazo e 14 di Edoardo Anibaldi e per Pisaurum Pesaro che vince in casa contro il Pescara BK 2.0 (Ruben Stefanov 27) grazie al preziosissimo apporto del trio Niccolò Buzzone (13)-Nicola Fabbri (13)-Vincenzo Pipitone (10+15r).

CLASSIFICA:

Matelica 24, Bramante Pesaro 22, Senigallia 20, Loreto Pesaro 20,

Amatori Pescara 16, Pisaurum Pesaro 14, Porto Recanati 14, Teramo 14,

Civitanova 12, Roseto 20.20 10, Pescara BK 2.0 8, Ancona 6

GIRONE F

Grazie ad un parziale di 0-7 nell’ultimo minuto di gioco aperto da Gaston Whelan (23) e chiuso dal 5/5 dalla lunetta di Pier Ariele Zoffoli, la Virtus Roma piega in trasferta una coriacea Ferentino (Roberto Rullo 19) e resta da sola in testa alla classifica con due lunghezze di vantaggio su Palestrina la quale anch’essa soffre molto più del previsto per battere in volata in casa Mondragone (Tarik Hajrovic 22-Joseph Frank Miaffo Tonfack 20) con 18 punti di Mihajlo Veljkovic. In terza posizione si conferma Fiumicino che allunga solo nel finale e batte L’Aquila (Michele D’Ambrosio Angelillo 15) con 24 punti di Andrea Martino e 17 di Giovanni Allodi. Prosegue l’ottimo periodo di forma anche della Carver Roma che si mantiene quarta superando nettamente a domicilio Isernia (Nicolò Doglio 15) con 25 punti di Pierclaudio Di Bello. Rinviato al 24 gennaio il match tra Grottaferrata e Viterbo, nell’ultima gara in programma, gran colpo esterno dei Val di Ceppo che espugna con facilità il parquet di Cagliari (Alessandro Potì 19) con 22 punti di John David Rath e 17 di Umberto Meschini.

CLASSIFICA:

Virtus Roma 26, Palestrina 24, Fiumicino 22, Carver Roma 18,

Viterbo 16*, Val di Ceppo 16, Cagliari 14, Grottaferrata 12*,

L’Aquila 10, Ferentino 10, Isernia 6, Mondragone 4

* una partita in meno

GIRONE G

Grazie ad una tripla nel finale di Fabio Stefanini, la capolista Molfetta passa sul campo della Dinamo Brindisi (Sheriff Drammeh 19-Musa Junha 19) con 18 punti di Georgi Sirakov e 15, con 14 rimbalzi, di Jon Lamy e allunga a +4 in classifica su Angri (Alessio Izzo 18-Andrius Globys 11+16r) che viene inaspettatamente sconfitta in casa di una Bari che si impone anch’essa nelle battute conclusive con il canestro decisivo dalla grande distanza messo a segno dall’ottimo Riccardo Callara (22+10r). Successo esterno molto importante per Corato che piega, dopo un tempo supplementare, Lucera (Shaquille Hidalgo 27-Alfonso Di Ianni 19) con 34 punti e 12 rimbalzi di Santiago Vaulet e 20 punti di Valentin Allier e resta da sola in terza posizione vista la sconfitta della Itecna Avellino (Tommaso Pichi 22) che cade sul campo di una lanciatissima Marigliano (quinta vittoria consecutiva) che si impone comodamente con 40 punti della coppia Simas Raupys-Andrea Spera. Nelle restanti due sfide, doppio successo in trasferta con la Power Salerno che si aggiudica in rimonta il derby campano contro Benevento (Rene Ndour 22+19r) grazie ad un parziale di 0-12 negli ultimi tre minuti ed alla stupenda prestazione da 30 punti di Lucas Chaves mentre Monopoli si impone sul parquet del fanalino di coda Mola (Giacomo Barnaba 24+10r-Simone Fiusco 21) con 37 di Giovanni Laquintana e 21 di Matteo Bini.

CLASSIFICA:

Molfetta 26, Angri 22, Corato 20, Itecna Avellino 18,

Marigliano 16, Monopoli 16, Power Salerno 16, Benevento 14,

Lucera 12, Brindisi 10, Bari 8, Mola 2

GIRONE H

Grande equilibrio nel big match di altissima classifica tra due delle capolista con il successo che alla fine è andato meritatamente ad una Orlandina restata sempre avanti nel punteggio nel secondo tempo e che si è imposta grazie in particolare ai 21 punti di Leonardo Marini mentre a Ragusa non sono bastati i 28 di Marcus Brown e i 19 di Franco Gaetano. Nell’altra gara molto attesa, bellissima seconda parte di Barcellona che rimonta e, con un parziale di 9-2 negli ultimi cinque minuti, batte Reggio calabria (Thomas Aguzzoli 15+11r-Illia Tyrtyshnyk 15) con 42 punti, equamente distribuiti, della coppia Lorenzo Tartamella-Luka Lalic. Dell’esito di questi due scontri diretti approfitta Sala Consilina che piega soltanto nel finale il Castanea Messina (Sebastian Ferenc 25) con 17 punti di Gioele Moretti e si porta nel terzetto di squadre al secondo posto in classifica. Grazie ad un terzo quarto da 18-34, il Basket School Messina, trascinato da Leonardo Di Dio (33), Bozidar Labovic (22), Mario Tartaglia (19) e Giorgio Busco (10+10r), ottiene la terza vittoria consecutiva e fa il colpaccio sul campo di una deludente Piazza Armerina alla quale non bastano i 37 punti del solito Marco Laganà. Nelle altre gare, Milazzo batte facilmente la Fortitudo Messina (Simone Cavalieri 19+12r) con 23 punti di Sedin Karavdic e 12, con 11 rimbalzi di Luca Bolletta e si allontana dalla zona playout mentre Catania conquista ai danni di Rende (Stefan Malkic 19) la seconda vittoria stagionale con un superlativo Davide Frizzarin che ne mette 38 con 8/12 da due e 6/10 da tre.

CLASSIFICA:

Orlandina 24, Sala Consilina 22, Ragusa 22, Reggio Calabria 22,

Piazza Armerina 18, Barcellona 18, Milazzo 16, Basket School Messina 16,

Rende 10, Castanea Messina 8, Catania 4, Fortitudo Messina 0