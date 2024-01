Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 17° turno

17^ GIORNATA

GIRONE A

Travolgente sedicesima affermazione stagionale per una Saronno che mette le cose in chiaro sin dal primo quarto, concluso sul 37-19 e domina la sfida interna contro la non sprovveduta Gazzada (Marcello Piccoli 18) con 28 punti di un superlativo Andrea Quinti e 18 di Pietro Nasini. In seconda posizione, a -4 dalla vetta, resta una ottima Pavia che supera senza alcuna difficoltà Collegno (Dominic Maria Borgialli 12-Tiagande Tio 12+10r) con 18 punti di Daniele Pesenato e praticamente si assicura un posto per il play in gold. Derthona piega in volata in trasferta Oleggio (Daniel Perez 22) con 17 punti di Nicholas Errica e 14, con 11 rimbalzi, di Gloris Tambwe ed aggancia in quarta posizione una Junior Casale Monferrato (Alessandro Sirchia 21) che si fa sorprendere, di fronte al proprio pubblico, da Varese in una sfida equilibrata che ha visto quali grandi protagonisti del successo ospite, propiziato da un parziale di 2-10 negli ultimi sei minuti scarsi di partita, Leonardo Okeke (18) e N’Guessan Assui (15+11r). Gallarate allunga nel finale e batte Borgomanero (Giacomo Zanetti 21-Francesco Ferrari 18) con 44 punti della coppia Federico De Bettin-Jacopo Mercante e resta in corsa per provare ad entrare tra le prime quattro. Affermazione infine molto importante, per quanto concerne la parte bassa della classifica, del Campus Piemonte che si impone su Savigliano (Stefano Gioda 19) con 19 punti di Dennis Erhaghewu e 17 di Carmine Caporaso.

CLASSIFICA:

Saronno 32, Pavia 28, Casale Monferrato 20, Derthona 20,

Gazzada 18, Gallarate 18, Campus Varese 16, Borgomanero 14,

Oleggio 12*, Collegno 12*, Savigliano 6, Campus Piemonte 6.

* una partita in meno

GIRONE B

Crolla negli ultimi dieci minuti la capolista Virtus Siena (Alessio Bolis 16) che resta comunque al comando della classifica nonostante la sconfitta interna contro una Lucca trascinata da Carlo Trentin (18) e capace di allungare proprio nei giri di lancetta conclusivi. Nell’atteso scontro diretto per la seconda posizione fra Cecina e Empoli, successo meritato dei padroni di casa i quali, con un super Lorenzo Turini (26), comandano per tutta la gara ma devono resistere sino alla sirena conclusiva per respingere il tentativo di rimonta (anche da -17) dell’Use Computer Gross di Luca Giannone (23). San Miniato vince agevolmente in casa di Sestri Levante (Obinna Anaekwe 17+21r) con 20 punti di Lorenzo Lovato ed aggancia in graduatoria in terza posizione Empoli staccando invece una Quarrata (Tommaso Molteni 11) la quale, dopo cinque vittorie consecutive, cade, cedendo piuttosto nettamente ma solo nel finale, in casa contro l’Olimpia Legnaia Firenze di Lorenzo Scampone (22) che in virtù di questa affermazione torna ad ambire ad un posto per il play in gold. La stessa cosa vale per La Spezia che supera agevolmente Serravalle Scrivia (Eric Ruiu 13) con 21 punti di Vladimir Rajacic e 17 di Giedrius Sakalas. Infine, Castelfiorentino conferma la propria crescita già notata nelle ultime gare, batte con grande autorità Arezzo (Andrea Zocca 15-Facundo Toia 15) con 20 punti e 11 rimbalzi di Andrea Scali e 19 punti di Alessandro Nepi e lascia per la prima volta l’ultima posizione conquistando un successo che potrebbe rivelarsi molto importante in ottica playout.

CLASSIFICA:

Virtus Siena 26, Cecina 24, Empoli 22, San Miniato 22,

Quarrata 20, La Spezia 18, Lucca 18*, Olimpia Legnaia Firenze 18,

Arezzo 14, Serravalle Scrivia 10, Castelfiorentino 6, Sestri Levante 4*.

* una partita in meno

GIRONE C

La Sangiorgese si aggiudica nettamente lo scontro diretto di alta classifica con la Sansebasket Cremona (Tommaso Vecchiola 19) con 17 punti di Filippo Testa e resta da sola al comando della graduatoria vista la contemporanea sconfitta di Fidenza la quale, nonostante un eccellente Tommaso Bellini (34), cade sul parquet di una Ferrara trascinata dai 20 punti di Alessandro Cecchetti e dai 18 di Davide Marchini. Pizzighettone supera senza alcuna difficoltà Cernusco (Matteo Franco 19-Emanuele Sirtori 13+11r) con 37 punti della coppia Dominik Samija-Gionata Zampolli e resta da sola in terza posizione. Nelle altre due gare giocate, visto il rinvio al prossimo mercoledì di quella fra Bologna Basket 2016 e Castel S. Pietro, la Social O.S.A. Milano, con un parziale di 21-6 negli ultimi sei minuti scarsi di gioco, batte alla fine con largo margine Nerviano (Lorenzo Segala 9) con 15 punti di Marco Passera e ribaltando anche la differenza canestri nello scontro diretto, la stessa cosa che riesce a Piadena che passa sul campo di Cesena.

CLASSIFICA:

Sangiorgese 26, Fidenza 24, Pizzighettone 22, Sansebasket Cremona 20,

Bologna 2016 18* Ferrara 18, Piadena 16, Castel S. Pietro 14*,

Social O.S.A. Milano 14, Nerviano 12, Cesena 10, Cernusco 8.

* una partita in meno

GIRONE D

Il derby orobico fra il Bergamo BK 2014 e l’Unica (Carlo Maria Cane 34) se lo aggiudicano i padroni di casa da calendario i quali restano sempre avanti per tutti e quaranta i minuti con Alexander Simoncelli (16) miglior realizzatore dei suoi e tornano da soli al comando della classifica in virtù della netta sconfitta interna di Pordenone (Aco Mandic 16) che viene travolta nel secondo tempo da una ottima Montebelluna trascinata dai 25 punti di Enrico Vanin. Pesante ed inaspettato ko interno per Gardone (Ignacio Martin Davico 20) che cade in volata contro una Iseo (Mirko Gentili 22) la quale mette a segno il canestro del colpaccio con Simone Lucarelli. Tornano prepotentemente il lizza per un posto per il play in gold, sia Monfalcone, che ottiene la quarta vittoria di fila, questa a scapito della Gostol Trieste (Iacopo Demarchi 19) con 23 punti di Michele Antonutti e 19 di Sami Samad, sia Oderzo che supera comodamente, allungando nell’ultimo periodo, Murano (Edoardo Musco 16), con 17 di Daniele Masocco e 14, con 10 rimbalzi, di Agustin Ambrosino. Infine, il Guerriero Padova nell’ultimo periodo si sbarazza di S. Bonifacio (Samuel Trentini 15) grazie alle ottime prove di Javier Valeiras Creus (17) e Mario Bevilacqua (13+13r).

CLASSIFICA:

Bergamo Bk 2014 24, Pordenone 22, Gardone 20, Montebelluna 20*,

Unica Bergamo 18, Oderzo 18*, Monfalcone 18, S. Bonifacio 14

Iseo 14, Guerriero Padova 14, Gostol Trieste 10, Murano 10.

* una partita in meno

GIRONE E

Cadono entrambe le due capolista per una classifica che cambia forma nella parte altissima con adesso ben quattro squadre al comando. Terza sconfitta consecutiva per Matelica (Federico Mariani 16-Emanuele Musci 16) che cede in maniera alquanto inaspettata in casa contro una Civitanova Marche che si aggiudica anche piuttosto facilmente il match con 15 punti di Franco Bazani. Arriva lo stop anche per il Bramante Pesaro che perde il derby giocato in trasferta contro il Loreto di Isacco Lovisotto (17+10r) in una gara praticamente mai in discussione. Sale in vetta alla graduatoria anche Senigallia che passa senza alcuna difficoltà sul campo del Pisaurum Pesaro (Vincenzo Pipitone 20) con 19 punti di Kevin Brigato e allunga a cinque la striscia di successi consecutivi. L ‘Amatori Pescara vince un altro derby, quello contro il Pescara BK 2.0 (Dusan Ranitovic 16) con 17 punti di Alessandro Origlia e resta ancora agganciata alla flebile speranza di raggiungere il play in gold così come Porto Recanati che travolge a domicilio Ancona (Niccolò Piccionne 12) con 18 punti a testa di Gianmarco Gulini e Edoardo Anibaldi. Infine, nella incertissima lotta per evitare i playout, colpo esterno importantissimo del Roseto Basket 20.20 che passa sul parquet di Teramo (Gediminas Zalalis 20) con 40 punti della coppia Enrico Gobbato-Adriano Maretto.

CLASSIFICA:

Matelica 24, Bramante Pesaro 24, Senigallia 24, Loreto Pesaro 24,

Amatori Pescara 18, Porto Recanati 18, Pisaurum Pesaro 14, Teramo 14,

Civitanova 14, Roseto 20.20 14, Pescara BK 2.0 8, Ancona 8.

GIRONE F

Nessun cambiamento nella parte altissima della classifica con le prime tre tutte vittoriose. La capolista Virtus Roma allunga nel terzo quarto, con un parziale di 15-26 e batte a domicilio Grottaferrata (Federico Ridolfi 18-Daniele Brenda 11+11r) con 23 punti del solito immenso Gaston Whelan e 13, con 11 rimbalzi, di Robert Banach e conserva quattro lunghezze di vantaggio sia su Palestrina, che supera agevolmente L’Aquila (Leandro Cecchi 22) con 23 punti di Gianmarco Rossi, che su Fiumicino la quale deve impegnarsi parecchio per piegare una mai doma Carver Roma (Andrea Benincasa 17) con 19 punti di Andrea Martino e la doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi di Giovanni Allodi. Nel molto importante scontro diretto per la quarta posizione fra Val di Ceppo e Viterbo (Filippo Giannini 19), prevalgono nettamente i padroni di casa i quali segnano addirittura ben 62 punti nel primo tempo e mettono già in ghiaccio un successo che arriverà facilmente, con annesso dunque ribaltamento del -8 subito all’andata, con 21 punti e 11 rimbalzi di Tomas Rimsa. Infine, successi interni di valore per evitare i playout per Cagliari, che batte Mondragone (Tarik Hajrovic 19+10r) con 36 punti della coppia Ivan Kucan-Ludovico Sanna ed interrompe anche una striscia di quattro sconfitte e per Ferentino la quale allunga nel secondo tempo e supera Isernia (Daniele Seguenti Monacelli 16) con 25 punti di Miguel Gerlero.

CLASSIFICA:

Virtus Roma 30, Palestrina 26, Fiumicino 26, Val di Ceppo 20,

Carver Roma 18, Viterbo 18*, Cagliari 16, Ferentino 14,

Grottaferrata 12*, L’Aquila 10, Isernia 6, Mondragone 6

* una partita in meno

GIRONE G

Arriva la terza sconfitta stagionale per la capolista Molfetta (Jon Aramburu Lamy 26) che viene nettamente surclassata in trasferta da una rediviva Benevento che ferma la propria striscia di cinque ko consecutivi grazie alle ottime prove di Rene Maurice Ndour (23+13r), Emanuele Puca (19) e Simone Quarta (17). Angri ne approfitta per riportarsi a -2 dalla vetta in virtù del bel successo, maturato nel terzo periodo con un parziale di 16-31, sul campo di Marigliano (Simas Raupys 32-Federico Ingrosso 18) con la tripla doppia sfiorata da Vincenzo Taddeo (23+10r+9a), i 21 punti di Stipe Jelic e i 18 di Andrea Iannicelli. In terza posizione si isola Corato che passa sul parquet di Mola (Giacomo Barnaba 30+15r-Jorge Magarinos 22) con 29 punti di Santiago Vaulet e stacca Avellino che viene fermata, in un delicato scontro diretto nonchè derby campano, dalla Power Salerno di Lucas Chaves (21) e Uchenna Ani (14+11r) la quale rientra a sua volta nettamente in corsa per il play in gold così come Monopoli che travolge a domicilio Bari (Vytautas Meistas 14) con 31 punti di Giovanni Laquintana, 21 di Alvaro Merlo e 18 di Matteo Bini. Infine, Lucera espugna la casa della Dinamo Brindisi (Musa Janha 20+13r) con 32 punti, equamente distribuiti, della coppia Efe Idiaru-Umberto Gramazio e resta in gioco per evitare il girone playout.

CLASSIFICA:

Molfetta 28, Angri 26, Corato 22, Itecna Avellino 20,

Monopoli 20, Power Salerno 20, Marigliano 16, Benevento 16,

Lucera 16, Brindisi 10, Bari 8, Mola 2.

GIRONE H

Non senza le prevedibili difficoltà per la sfida contro una squadra in ottima forma come il Basket School Messina (Leonardo Di Dio 32), la capolista Orlandina riesce comunque a superare anche questo ostacolo rimontando dal -13 con un Simas Jasaitis da 18 punti e resta dunque sempre in vetta alla classifica davanti alla coppia formata da Ragusa la quale, con un parziale di 2-8 nell’ultimo minuto di gioco, recupera e si aggiudica il big match in casa di Barcellona (Luka Lalic 17) con 23 punti di Marcus Brown, 18, con 15 rimbalzi, di Franco Gaetano e 12, con 10 rimbalzi, di Ugochukwu Simon e da Barcellona che si sbarazza senza difficoltà del fanalino di coda Fortitudo Messina (Danilo Tagliano 29-Mohamat Kader Mama 17+11r) con 25 di illia Tyrtyshnyk e 17 di Thomas Aguzzoli. In quarta posizione si conferma Sala Consilina che travolge nettamente Rende (Vincenzo Festinese 19) con 19 punti all’esordio casalingo con la nuova maglia di Juozas Balciunas e 15, con 10 rimbalzi di Ygor Biordi e resta davanti in graduatoria ad una Piazza Armerina costretta a cinque minuti supplementari per superare in trasferta Catania (Davide Frizzarin 33-Luca Valle 29) rimontando dal -8 a tre minuti dal termine dei tempi regolamentari con in evidenza per gli ospiti Marco Laganà (25+10r), Giovanni Occhipinti (19) e Paolo Rotondo (17). Infine, Milazzo supera il Castanea Messina (Sebastian Ferenc 22-Giordano Chakir 10+10r) con 20 punti di Federico Manfrè.

CLASSIFICA:

Orlandina 28, Ragusa 26, Reggio Calabria 26, Sala Consilina 24,

Piazza Armerina 22, Barcellona 20, Milazzo 18, Basket School Messina 18,

Rende 10, Castanea Messina 8, Catania 4, Fortitudo Messina 0