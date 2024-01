Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 18° turno

18^ GIORNATA

GIRONE A

Altro capolavoro della capolista Saronno che si aggiudica nettamente lo scontro diretto con Pavia (Alberto Apuzzo 15) allungando in maniera importante nella seconda parte del match, trascinata dai 18 punti di Andrea Quinti e dai 17 di Francesco De Capitani. In terza posizione continuano a restare a braccetto Derthona, che batte in casa Collegno (Tiagande Tio 31+17r) con 28 punti di Stefano Conte e 21 di Lorenzo Baldi e la Junior Casale Monferrato che passa comodamente sul campo di Savigliano (Andrea Tuminetto 20-Stefano Baruzzo 13+11r) con 13 punti di Davide Boeri e la doppia doppia di Emanuele Rosso (11+15r). Gallarate piega il Campus Varese (N’Guessan Assui 21) con cinque tiri liberi realizzati negli ultimi trenta secondi, 29 punti di Mattia Molteni e 17 di Jacopo Mercante e resta agganciata al treno che porta al play in gold così come Gazzada che travolge senza problemi il Campus Piemonte (Erik Makke 11) con 21 punti e 11 rimbalzi di Salvatore Genovese e 18 punti di Marcello Piccoli. Infine, nettissima vittoria interna di Borgomanero che supera Oleggio (Pietro Sablich 18) con 50 punti della coppia Francesco Ferrari-Daniele Benzoni e si allontana dalla zona playout.

Classifica:

Saronno 34, Pavia 28, Junior Casale Monferrato 22, Derthona 22,

Gazzada 20, Gallarate 20, Campus Varese 16, Borgomanero 16,

Oleggio 12*, Collegno 12*, Savigliano 6, Campus Piemonte 6.

* una partita in meno

GIRONE B

Non delude le attese il big match fra Empoli e la capolista Virtus Siena che alla fine deve arrendersi fallendo con Matteo Calvellini il canestro del possibile pareggio a fil di sirena dopo essere stata sotto di cinque lunghezze e praticamente al tappeto a dieci secondi dal termine. Decisive, per il successo di una Use Computer Gross sempre al terzo posto, le prestazioni di Luca Giannone (21) e Guido Rosselli (12+9r+9a) mentre, per gli ospiti, top scorer Mise Diminic (14). Ne approfitta così Cecina che, con uno splendido ultimo quarto da 12-26, rimonta e batte a domicilio l’Olimpia Legnaia Firenze (Lorenzo Cherubini 17) con 21 punti e 11 rimbalzi di Bogdan Milojevic e balza di nuovo in vetta alla classifica assieme alla Virtus Siena. Quinta vittoria consecutiva per San Miniato che allunga nella frazione conclusiva, batte Arezzo (Dimitrije Jankovic 15) con 21 punti di Marco Menconi e 18 di Lorenzo Bellachioma e resta pienamente in zona play in gold riuscendo a tenere a distanza una Quarrata che passa facilmente sul campo di Sestri Levante (Rimantas Daunys 19) con 52 punti della coppia Federico Regoli-Amedeo Tiberti. La Spezia (Filippo Paoli 25-Giedrius Sakalas 23-Tommaso Tintori 11+11r) fallisce una incredibile rimonta e cade nonostante un incredibile ultimo quarto da ben 41 punti realizzati (!) sul parquet di una Lucca trascinata dai 25 punti di Andrea Del Debbio e dai 18 di Andrea Barsanti. Infine, nel delicato scontro diretto per la parte bassa della graduatoria, successo interno molto importante di Serravalle Scrivia su Castelfiorentino (Andrea Belli 19+12r) con 14 punti a testa di Maurizio Pavone (+12r) e Dario Gay.

Classifica:

Virtus Siena 26, Cecina 26, Empoli 24, San Miniato 24,

Quarrata 22, Lucca 20*, La Spezia 18, Olimpia Legnaia Firenze 18,

Arezzo 14, Serravalle Scrivia 12, Castelfiorentino 6, Sestri Levante 4*.

* una partita in meno

GIRONE C

Allungando in maniera evidente nell’ultimo periodo, la capolista Sangiorgese passa sul parquet di Piadena (Stefano Mascadri 12-Patrick Avanzini 11+10r) con 13 punti di Loris Aman Gozo e mantiene la vetta della classifica con due lunghezze di vantaggio su una Fidenza la quale, dopo tre quarti di match molto equilibrati, sfodera un incredibile parziale di 23-2 nei dieci minuti conclusivi contro Pizzighettone (Dominik Samija 19) e si impone con le doppie doppie di Levi Valdo Tsafack (30+13r) e Ljubisa Markovic (13+15r). Decisiva l’ultima frazione anche per il successo della Sansebasket Cremona contro Bologna Basket 2016 (Andrea Graziani 15) con 23 punti di Tommaso Vecchiola in uno scontro diretto importante per catturare un posto per il play in gold, un obiettivo che resta vivo anche per Ferrara che passa senza troppi problemi sul parquet di Cernusco (Mattia Meier 16) con 40 punti della coppia Riccardo Ballabio-Alessandro Cecchetti. Nella ancora incerta lotta per evitare i playout, successi di enorme valore sia per Social O.S.A. Milano che supera Cesena (Giovanni Volpe 17-Claudio Tommasini 12+10r) con 16 punti di Davide Bossola e 12, con 10 rimbalzi, di Marco Passera sia per Nerviano che si sbarazza agevolmente di Castel S. Pietro (Omar Dieng 14-Adekunle Adeola 14) con 21 punti di Stefano Ceppi e 17 di Davide Peri.

Classifica:

Sangiorgese 28, Fidenza 26, Pizzighettone 22, Sansebasket Cremona 22,

Ferrara 20, Bologna Basket 2016 18*, Piadena 16, Social O.S.A. Milano 16,

Castel S. Pietro 14*, Nerviano 14, Cesena 10, Cernusco 8.

* una partita in meno

GIRONE D

Il big match tra Gardone (Matteo Airaghi 13) e Bergamo BK 2014 si conclude con il successo, al termine di quaranta minuti molto equilibrati, della compagine ospite che resta da sola in testa alla classifica grazie anche ai 12 punti di Samuel Sackey. In seconda posizione si conferma Pordenone che dà la svolta alla sfida in quel di Murano (Edoardo Musco 15) nel terzo periodo con un parziale di 19-33 e si impone alla fine comodamente con 16 punti a testa messi a segno da Marco Cagnoni e da Aco Mandic. Grande bagarre nella incertissima lotta per conquistare gli altri due posti al momento disponibili per arrivare al play in gold con Montebelluna (Enrico Vanin 13) che cade in casa contro il Guerriero Padova di Eros Chinellato (19) e viene raggiunta a quota 20 da Oderzo e da Monfalcone. La Calorflex si aggiudica lo scontro diretto in trasferta sul parquet dell’Unica Bergamo (Carlo Cane 23-Martin Miguel Gandoy 18) con 21 punti di Denis Dal Pos e 17 di Daniele D’Andrea mentre la Pontoni conquista la quinta vittoria di fila battendo nettamente Iseo (Mirko Gentili 17) con 17 punti di Sami Samad. Infine, nel delicato match per la parte medio bassa della graduatoria tra Gostol Trieste e S.Bonifacio (Matteo Tomasetto 16-Samuel Trentini 13+12r), successo in volata dei padroni di casa con 19 punti e 11 rimbalzi di Duje Rada e 18 punti di Marko Milisavljevic.

Classifica:

Bergamo Bk 2014 26, Pordenone 24, Montebelluna 20*, Gardone 20,

Monfalcone 20, Unica Bergamo 18, Oderzo 18*, Guerriero Padova 16,

S. Bonifacio 14, Iseo 14, Gostol Trieste 12, Murano 10.

* una partita in meno

GIRONE E

Delle quattro squadre al comando prima di questo turno, ne rimangono adesso solo due, Senigallia e Matelica. La Goldengas si aggiudica infatti uno scontro diretto molto equilibrato con il Loreto Pesaro (Matteo Maruca 12-Matias Martinez 12) dopo un tempo supplementare con 36 punti, equamente distribuiti, della coppia Kevin Brigato-Gustavo Imsandt per la sesta vittoria consecutiva mentre la Halley Informatica allunga nel finale e passa sul campo di Ancona (Niccolò Piccionne 17) con 22 punti di Federico Mariani e 20 di Gianpaolo Riccio. Subendo un parziale di 0-9 negli ultimi tre minuti, il Bramante Pesaro (Andrea Giampaoli 23-Michele Ferri 22) cade a sorpresa in casa contro una Amatori Pescara trascinata da Daniele Cocco (19) e da un Emidio Di Donato che segna 7 dei nove punti decisivi per il successo dei suoi. Quinta affermazione di fila per Porto Recanati che piega il Roseto Basket 20.20 (Federico Lestini 17) con 40 punti della coppia Gianmarco Gulini-Luca Montanari e prova a restare in corsa per una delle prime quattro posizioni mentre, nella lotta per evitare il playout, successi esterni importanti per Teramo sul campo del Pescara BK 2.0 (Rubin Stefanov 23-Dusan Ranitovic 20+11r) con 28 punti di Gediminas Zalalis e 18 di Bruno Duranti e per il Pisaurum Pesaro a Civitanova (Filippo Cicconi Massi 14-Franco Bazani 14) con 17 di Ludovico Chiorri e 11, con 12 rimbalzi, di Vincenzo Pipitone.

Classifica:

Matelica 26, Senigallia 26, Bramante Pesaro 24, Loreto Pesaro 24,

Amatori Pescara 20, Porto Recanati 20, Pisaurum Pesaro 16, Teramo 16,

Civitanova 14, Roseto 20.20 14, Pescara BK 2.0 8, Ancona 8.

GIRONE F

Prosegue senza sosta la marcia in vetta alla classifica della Virtus Roma che supera anche l’ostacolo Cagliari (Ivan Kucan 14) con un parziale di 25-10 nel primo quarto, 22 punti di Simone Rocchi e la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi di Andrea Valentini. Al secondo posto resta in solitudine Palestrina che passa comodamente sul campo di Isernia (Danilo Raicevic 22-Daniele Seguenti Monacelli 19) con 24 punti del solito Gianmarco Rossi e stacca una Fiumicino (Eugenio Fanti 24-Andrea Martino 24) che viene sorpresa in casa in volata da una Ferentino che si conferma in grandissima forma e trascinata nella circostanza da Luca Bisconti (23). Val Di Ceppo vince, dopo un tempo supplementare, in casa di Mondragone (Roberto Verazzo 23-Joseph Franck Miaffo Tonfack 20+12r-Tarik Hajrovic 14+10r) con un eccellente prova da 25 punti e 17 rimbalzi di Tomas Rimsa e si conferma al quarto posto mantenendo a distanza di due lunghezze una Carver Roma che si aggiudica in volata la sfida diretta contro Viterbo (Alessandro Vigori 13) con 16 punti di Leonardo Galli. Infine, L’Aquila batte comodamente Grottaferrata (Pietro Permon 16-Pierfrancesco Oliva 14+11r) con 24 punti di Leandro Cecchi e 17, con 11 rimbalzi, di Michele D’Ambrosio Angelillo.

Classifica:

Virtus Roma 32, Palestrina 28, Fiumicino 26, Val di Ceppo 22,

Carver Roma 20, Viterbo 18*, Cagliari 16, Ferentino 16,

Grottaferrata 12*, L’Aquila 12, Isernia 6, Mondragone 6.

* una partita in meno

GIRONE G

Quindicesima vittoria stagionale per la capolista Molfetta che però riesce, solo dopo un tempo supplementare e grazie ad un parziale di 11-3 negli ultimi tre minuti dello stesso, a battere Marigliano (Andrea Spera 20-Federico Ingrosso 18) con 23 punti di Davide Paglia e 22 di Jon Aramburu Lamy. Al secondo posto, ma ora a -4 dalla vetta, resta Angri (Vincenzo Taddeo 32) che cede però il passo tra le mura amiche ad una Itecna Avellino trascinata dai 23 punti di Jacopo Soliani e dal canestro del decisivo sorpasso messo a segno a fil di sirena da Giusppe Scolpini. Insieme agli irpini, nella accesa lotta per un posto al play in gold, vittoria di enorme importanza per Salerno che si aggiudica in trasferta lo scontro diretto con Corato (Valentin Allier 19-Dorde Tomcic 18) con 23 punti di Lucas Chaves e 13, con 10 rimbalzi, di Uchenna Ani e netta affermazione interna, nel complesso la sesta consecutiva, per Monopoli che batte comodamente Benevento (Rene Maurice Ndour 19+17r) con 19 punti di Giovanni Laquintana. Nelle restanti due gare, Lucera piega Bari (Maurizio Vorzillo 24+10r) con 21 punti di Umberto Gramazio e 12, con 11 rimbalzi, di Alfonso Di Ianni e Mola conquista la seconda affermazione superando Brindisi (Musa Janha 24+11r-Sheriff Drammeh 19+10r-Luigi Brunetti 16+12r) con 43 punti della coppia Alessandro Guido-Jorge Magarinos.

Classifica:

Molfetta 30, Angri 26, Corato 22, Itecna Avellino 22,

Monopoli 22, Power Salerno 22, Lucera 18, Marigliano 16,

Benevento 16, Brindisi 10, Bari 8, Mola 4.

GIRONE H

Vittorie nette e molto convincenti sia dal punto di vista del punteggio che della qualità del gioco espressa per le prime tre in classifica e non possiamo però non iniziare con la capolista Orlandina che annienta a domicilio una squadra in ascesa e ancora in lotta per un posto per il play in gold come Piazza Armerina (Paolo Rotondo 18) con 30 punti di uno strepitoso Simas Jasaitis. In seconda posizione si confermano sia Barcellona, che vince a Messina contro il Castanea (Giordano Chakir (27+10r) con 23 punti di Illia Tyrtyshnyk e 17 di Thomas Aguzzoli, che Ragusa la quale allunga negli ultimi sei minuti e si sbarazza facilmente di Milazzo (Federico Manfrè 19) con 42 punti della coppia Marcus Brown-Franco Gaetano. Sconfitta indolore, visti i contemporanei ko delle compagini che la seguono in graduatoria, per Sala Consilina (Gioele Moretti 17) che resta al quarto posto ma viene battuta da un Basket School Messina sempre più in forma (cinque affermazioni nelle ultime sei) e trascinato dai 14 punti di Bozidar Labovic. Pesante e rumorosa è invece la battuta d’arresto alla quale è costretta una Barcellona (Federico Caroè 18) che fallisce così l’aggancio alla quarta posizione venendo fermata in trasferta da una ottima Rende che si impone con autorità e con 20 punti di Gabriele Bisceglie e 18 di Stefan Malkic. Infine, arriva la prima affermazione stagionale per la Fortitudo Messina che supera Catania (Davide Frizzarin 27) con 42 punti della coppia Dario Scozzaro-Leonardo Marinelli.

Classifica:

Orlandina 30, Ragusa 28, Reggio Calabria 28, Sala Consilina 24,

Piazza Armerina 22, Barcellona 20, Basket School Messina 20, Milazzo 18,

Rende 12, Castanea Messina 8, Catania 4, Fortitudo Messina 2.