Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 19° turno

19^ GIORNATA

GIRONE A

Seconda sconfitta stagionale per la capolista Saronno (Gabriele Pellegrini 19) che cade sul parquet di una Junior Casale Monferrato, sempre al terzo posto, che si impone con un parziale di 11-0 negli ultimi quattro minuti e le eccellenti prestazioni di Guglielmo De Ros (26) e Erik Dimitrov (25). Pavia consolida la propria seconda posizione travolgendo una incerottata Derthona (Andrija Josovic 15) con 19 punti di Alessandro Ferri mentre, nella lotta per gli ultimi due posti disponibili per il play in gold, quinta affermazione consecutiva e bel passo in avanti di Gallarate che vince sul campo di Oleggio (Daniel Perez 26) con 17 punti di Mattia Molteni. Nonostante un mostruoso Giacomo Bloise (40+10r) ed un eccellente Marcello Piccoli (20+12r), Gazzada perde sul parquet di un Campus Varese trascinato dai 23 punti di Wei Zhao, dai 21 di Edoardo Bottelli e dai 16, con 12 rimbalzi di N’Guessan Assui in una partita ad alto punteggio e comunque molto equilibrata. Nelle altre gare, Borgomanero passa senza troppe difficoltà in trasferta contro il Campus Piemonte (Ivan Mobio 29) con 25 punti di Francesco Ferrari, 20 di Daniele Benzoni, 19 di Stefano Trucchetti e 16, con 10 rimbalzi di Giacomo Zanetti mentre Collegno, con un clamoroso secondo tempo da 56-16, manda nettamente al tappeto Savigliano (Andrea Tuminetto 13-Stefano Gioda 13) con 24 punti e 22 rimbalzi del solito ottimo Tiagande Tio e 20 punti di Davide Fracasso per un successo di fondamentale importanza in ottica playout.

Classifica:

Saronno 34, Pavia 30, Junior Casale Monferrato 24, Derthona 22,

Gallarate 22, Gazzada 20, Campus Varese 18, Borgomanero 18,

Oleggio 14, Collegno 14, Savigliano 6, Campus Piemonte 6.

GIRONE B

La Virtus Siena si riprende in solitudine la vetta della classifica superando con grande autorità l’Olimpia Legnaia Firenze (Lorenzo Cherubini 20-Lorenzo Scampone 19) con 21 punti di Mise Diminic ed approfittando così del contemporaneo clamoroso ko interno di Cecina (Giovanni Bruni 11) che viene nettamente battuta dal fanalino di coda Sestri Levante trascinato dalle doppie doppie di Rimantas Daunys (28+12r) e di Obinna Anaekwe (14+15r). Questa sconfitta cosa alla Swag anche il secondo posto visto che viene raggiunta, ma superata in virtù della differenza canestri negli scontri diretti, da Empoli che dilapida venti lunghezze di vantaggio e si fa raggiungere a La Spezia (Giedrius Sakalas 23) da una tripla di Matteo Paoli (24) prima che Luca Giannone (23) trovi con caparbietà il fallo a due decimi dalla sirena conclusiva andando a segnare il tiro libero del successo per l’Use Computer Gross (Daniele Sesoldi 13+10r-Guido Rosselli 11+10r). Nella lotta per la quarta posizione, successo netto e fondamentale di Quarrata nella sfida diretta contro San Miniato (Igor Jovanovic 16-Marco Menconi 11+10a) con 28 punti di Alessandro Antonini e 14, con 15 rimbalzi di Federico Regoli ma la La Patrie mantiene almeno la differenza canestri e al momento resta dentro al play in gold. Nelle altre gare, pesante battuta d’arresto per Lucca (Andrea Del Debbio 21-Andrea Simonetti 15+10r) che viene fermata sul campo di Castelfiorentino (Andrea Belli 22-Leonardo Nannipieri 18) e si allontana dalle prime quattro mentre Arezzo ottiene un successo molto importante in ottica playout superando nettamente fra le mura amiche Serravalle Scrivia (Nicolò Ragazzini 11) con 12 punti di Facundo Toia.

Classifica:

Virtus Siena 28, Empoli 26, Cecina 26, San Miniato 24,

Quarrata 24, Lucca 22, La Spezia 18, Olimpia Legnaia Firenze 18,

Arezzo 16, Serravalle Scrivia 12, Castelfiorentino 8, Sestri Levante 4.

GIRONE C

La Sangiorgese supera anche l’ostacolo non semplice rappresentato dal Bologna Basket 2016 (Stefano Rubinetti 19) con grande autorità e 15 punti di Filippo Testa e conserva la vetta in solitaria della classifica restando due lunghezze avanti a Fidenza la quale passa senza difficoltà sul campo di Cesena (Matteo Tonello 16) con 19 punti di Milo Galli e 17, con 11 rimbalzi di Levi Tsafack. Vittorie di enorme importanza per consolidare la propria posizione in zona play in gold sia per la Sansebasket Cremona, che passa a Cernusco (Mattia Meier 14) al termine di un match molto equilibrato e deciso dai 26 punti e 11 rimbalzi di Tommaso Vecchiola e dai 22 punti di Elvis Vacchelli per gli ospiti, sia per Pizzighettone che impiega anche un tempo supplementare prima di avere la meglio sulla Social O.S.A. Milano (Mattia Maberti 17-Marco Passera 11+10a) con 68 punti del trio Dominik Samija-Luca Rinaldi-Ababacar Ndiaye. Chi invece si allontana dalle prime quattro è Ferrara (Mathias Drigo 13-Riccardo Ballabio 13-Davide Marchini 13) che crolla nell’ultimo quarto sotto i colpi di una Castel S. Pietro letteralmente trascinata da un monumentale Omar Dieng che chiude con 36 punti, 10 rimbalzi e 49 di valutazione. Infine, colpo esterno di Piadena che espugna il parquet di Nerviano (Davide Peri 13) con un parziale di 3-12 negli ultimi cinque minuti, 20 punti di Stefano Mascadri, 19 di Cesare Zugno e 11, con 14 rimbalzi, di Francisco Barbotti e si allontana dalla zona playout.

Classifica:

Sangiorgese 30, Fidenza 28, Pizzighettone 24, Sansebasket Cremona 24,

Ferrara 20, Bologna Basket 2016 18, Piadena 18, Castel S. Pietro 18,

Social O.S.A. Milano 16, Nerviano 14, Cesena 10, Cernusco 8.

GIRONE D

In un girone nel quale ancora nessuna squadra è certa di partecipare al play in gold, a conferma del grandissimo equilibrio, perdono le prime due della classifica con la capolista Bergamo Bk 2014 (William Clementi 25-Alessandro Gianoli 20) che viene fermata in casa da una lanciatissima Monfalcone la quale ottiene da par suo la sesta vittoria di fila grazie al terzetto formato da Michele Antonutti (23), Sami Sanad (22) e da Massimo Rezzano (20) mentre la seconda in graduatoria, Pordenone (Aco Mandic 23+10r), cade anch’essa tra le mura amiche contro l’Unica Bergamo di Riccardo Rota (18) in un match molto equilibrato. Montebelluna sale al terzo posto, con anche una partita da recuperare, infliggendo la quinta sconfitta consecutiva a San Bonifacio (Piergiacomo Rigon 23) con 22 punti di Carlo Deganello mentre resta al momento tra le prime quattro anche Gardone che espugna il parquet di Oderzo (Denis Dal Pos 17) in uno scontro diretto deciso da un pesantissimo parziale di 0-12 negli ultimi centoquaranta secondi di gioco con Ignacio Davico (20) top scorer per la compagine ospite. Nelle altre gare, Iseo allunga nel finale e batte la Gostol Trieste (Marko Milisavljevic 18) con 21 punti di Filip Vranjes e 19 di Alessandro Procacci e il fanalino di coda Murano fa il colpaccio in casa del Guerriero Padova (Matteo Coppo 14+11r) rimontando nel finale con 17 punti di Federico Sambucco.

Classifica:

Bergamo Bk 2014 26, Pordenone 24, Montebelluna 22*, Gardone 22,

Monfalcone 22, Unica Bergamo 20, Oderzo 18*, Iseo 16,

Guerriero Padova 16, S. Bonifacio 14, Gostol Trieste 12, Murano 12.

* una partita in meno

GIRONE E

Matelica resta nuovamente da sola in testa alla classifica e mette un piede e tre quarti nel play in gold travolgendo Porto Recanati (Gianmarco Gulini 20) con sei giocatori in doppia cifra e Emanuele Musci (16) miglior realizzatore. Si ferma a sei la striscia di successi consecutivi di Senigallia che cade in un match equilibratissimo fino alla fine sul campo di una Amatori Pescara la quale, trascinata dalla coppia Gianluca Pierucci (16)-Daniele Cocco (15+15r), resta così in corsa per una delle prime quattro posizioni. Successi che valgono oro in ottica raggiungimento del play in gold per il Loreto Pesaro che vince nettamente in casa contro Civitanova (Filippo Cicconi Massi 17) con 16 punti e 12 rimbalzi di Federico Casoni e per il Bramante Pesaro che espugna in volata il campo di Teramo (Matteo Zanetti 20-Gediminas Zalalis 13+11r) con 18 punti di Gabriele Crescenzi e 12, con 14 rimbalzi, di Lucio Delfino dopo aver dilapidato anche diciassette lunghezze di vantaggio avute nel terzo periodo. Nelle restanti due sfide, doppio successo casalingo con il Pisaurum Pesaro che piega, con un canestro di Francesco Benevelli nelle battute conclusive, Ancona (Andrea Paoletti 20) con 16 punti di Ludovico Chiorri e 12, con 13 rimbalzi, di Vincenzo Pipitone mentre il Roseto Basket 20.20 non ha problemi a superare, con 16 punti a testa di Adrian Maretto (+10a) e Riccardo Bartolozzi una Pescara (Dusan Ranitovic 20+12r) che tocca quota sette sconfitte consecutive.

Classifica:

Matelica 28, Bramante Pesaro 26, Senigallia 26, Loreto Pesaro 26,

Amatori Pescara 22, Porto Recanati 20, Pisaurum Pesaro 18, Teramo 16,

Roseto 20.20 16, Civitanova 14, Pescara BK 2.0 8, Ancona 8.

GIRONE F

La capolista Virtus Roma conquista la diciassettesima vittoria stagionale travolgendo Val di Ceppo con 19 punti di Simone Rocchi, 17 di Robert Banach e 14, con 11 rimbalzi, di Gaston Whelan in una gara che potrebbe rivelarsi molto importante in ottica seconda fase per i capitolini qualora la compagine umbra riuscisse a conservare la quarta posizione attuale. Lo scontro diretto per la seconda piazza e questo sì già certamente utilissimo per il play in gold, lo vince anche nettamente in trasferta Fiumicino che svolta la gara nel terzo quarto con un parziale di 12-28 e si impone sul campo di Palestrina (Juan Ignacio Baquero 17) con 15 punti e 12 rimbalzi di Eugenio Fanti, 15 di Valerio Staffieri e 10, con 10 rimbalzi, di Giovanni Allodi. Pur soffrendo Viterbo piega Mondragone (Tarik Hajrovic 20) con 12 punti a testa di Filippo Giannini e Alessandro Cittadini e resta pienamente in corsa per la quarta posizione staccando di due lunghezze una Carver Roma (Pierclaudio Di Bello 13) che subisce nel secondo tempo la strepitosa difesa di una Ferentino che si guadagna così la quarta affermazione di fila concedendo appena 19 punti nei venti minuti conclusivi agli avversari con Francesco Ciarpella (16) miglior realizzatore. Nelle altre due partite, vincono fra le mura amiche sia Cagliari che batte L’Aquila (Michele D’Ambrosio Angelillo 16) con 23 punti di Alessandro Potì, che Grottaferrata la quale supera in scioltezza il fanalino di coda Isernia (Danilo Raicevic 15) con 19 punti di Pietro Permon e 10, con 14 rimbalzi e 8 assist, di Pierfrancesco Oliva in una gara dal valore doppio in vista del playout.

Classifica:

Virtus Roma 34, Fiumicino 28, Palestrina 28, Val di Ceppo 22,

Viterbo 22, Carver Roma 20, Cagliari 18, Ferentino 18,

Grottaferrata 14, L’Aquila 12, Isernia 6, Mondragone 6.

GIRONE G

Colpo esterno di strettissima misura in volata per la capolista Molfetta che espugna il campo della Itecna Avellino (Andrea Bianco 13-Luigi Cianci 13) con 15 punti di Georgi Sirakov e 14, con 10 rimbalzi di Andrea Calisi in un match molto equilibrato sino alla sirena finale. Vince di giustezza nelle battute conclusive anche la seconda della classe, Angri, la quale passa sul parquet della Power Salerno (Lucas Chaves 28-Uchenna Ani 12+12r) con 20 punti di Alessio Izzo e ipoteca un posto per il play in gold per la conquista del quale fa un bel passo avanti anche Monopoli che allunga a sette la striscia di successi consecutivi andando a vincere in casa di Marigliano (Simas Raupys 19) con 25 punti di Giovanni Laquintana. Passo falso pesante e poco prevedibile per Corato che, dopo un tempo supplementare, nonostante le doppie doppie di Dorde Tomcic (29+10r) e Santiago Vaulet (20+14r), cade sul campo di una Dinamo Brindisi trascinata da uno strepitoso Mantvydas Staselis (38) e dagli ottimi Jovan Filipovic (26) e Musa Janha (18+14r). Nelle altre gare, Lucera vince facile a Benevento (Taylo Garcia Bustamante 28) con 19 punti di Umberto Gramazio e 18 di Efe Idiaru e resta in corsa per una delle prime quattro posizioni mentre, per la parte bassa della classifica, nettissima affermazione interna di Bari che travolge Mola (Giacomo Barnaba 21+12r) con 33 punti di Elio Preite e 25, con 11 rimbalzi, di Santiago Rodriguez Duhalde.

Classifica:

Molfetta 32, Angri 28, Monopoli 24, Corato 22,

Itecna Avellino 22, Power Salerno 22, Lucera 20, Marigliano 16,

Benevento 16, Brindisi 12, Bari 10, Mola 4.

GIRONE H

Nessun problema per la capolista Orlandina che travolge Catania (Davide Frizzarin 19) con 21 punti di Vittorio Moltrasio in un match dal valore praticamente amichevole vista la diversa situazione di classifica delle due squadre. Di tutt’altro tenore il big match fra le due seconde della classe che ha visto l’affermazione meritata in trasferta, al termine di una sfida equilibrata, di Ragusa che passa sul campo di Reggio Calabria (Illia Tyrtyshnyk 27-Thomas Aguzzoli 23) con 20 punti di Franco Gaetano e 17 di Antonio Cioppa e resta dunque da sola al posto d’onore in classifica ottenendo un successo di valore importantissimo anche in ottica seconda fase. Passo probabilmente fondamentale per la conquista del play in gold per Sala Consilina che travolge, con un secondo tempo da 62-28, una Piazza Armerina (Lorenzo Genovese 19-Paolo Rotondo 13+13r) ridotta a soli sei uomini e travolta dalle prestazioni di Juozas Balciunas (28), Gioele Moretti (21) e Edoardo Ronca (17). Il Basket School Messina si conferma in grandissima forma ottenendo la sesta vittoria nelle ultime sette gare giocate andando ad espugnare il parquet di Barcellona (Emanuel Carlos Fernandez Pena 23) con 28 punti di Leonardo Di Dio. Nelle altre due sfide disputate, Milazzo annienta Rende (Stefan Malkic 16-Luka Markovic 16) con 22 punti di Pasquale Battaglia, 19 di Gift Odigie e 19, con 10 rimbalzi, di Sedin Karavdic e il Castanea Messina si aggiudica con autorità il derby contro la Fortitudo (Danilo Tagliano 22) con 32 punti di Lorenzo Incitti e 24 di Sebastian Ferenc.

Classifica:

Orlandina 32, Ragusa 30, Reggio Calabria 28, Sala Consilina 26,

Piazza Armerina 22, Basket School Messina 22, Barcellona 20, Milazzo 20,

Rende 12, Castanea Messina 10, Catania 4, Fortitudo Messina 2.