Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 2° turno della seconda fase

2^ GIORNATA SECONDA FASE

CONFERENCE NORD OVEST

PLAY IN GOLD

Empoli sale da sola al comando della classifica grazie al successo ottenuto sul campo della Junior Casale Monferrato (Matteo Formenti 20), con 48 punti della coppia Luca Giannone-Guido Rosselli, in una gara sempre condotta dai toscani i quali hanno toccato anche le ventidue lunghezze di vantaggio ridotte nel finale dai padroni di casa che ci hanno provato senza però mai realmente impensierire gli avversari. In seconda posizione si porta ora anche Pavia che supera Cecina (Lorenzo Turini 19) rompendo l’equilibrio negli ultimi cinque minuti, con un parziale di 15-7 ed andando ad imporsi con 15 punti di Alessandro Spatti. Cade invece un po’ a sorpresa Saronno (Pietro Nasini 17), fermata da una splendida San Miniato che prova a rientrare in corsa per un posto nei playoff grazie ai 23 punti di Igor Jovanovic ed alla doppia doppia da 16 punti e 16 rimbalzi di Benjamin Ndour. Infine, secondo successo su due in questa fase del campionato per la Virtus Siena che espugna il parquet di Gazzada (Federico Vai 22-Salvatore Genovese 20-Marcello Piccoli 12+10r) con 18 punti a testa di Matteo Calvellini e Mise Diminic.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Empoli 12

Saronno 10

Pavia 10

Cecina 10

Junior Casale Monferrato 8

Virtus Siena 8

San Miniato 4

Gazzada 2

PLAY IN SILVER

Lucca resta da sola al comando della classifica andando a vincere in maniera più semplice di quanto non racconti il +6 finale sul parquet del Campus Varese (Joseph Blair 19), ancora privo di Wei Zhao, con 20 punti di Francesco Burgalassi e 17 di Tommaso Tempestini. Gran colpo di La Spezia che rimonta nell’ultimo periodo e, con un canestro di Filippo Paoli (17), espugna il campo di Derthona (Stefano Conte 20-Lamine Tandia 19) con in evidenza anche Giedrius Sakalas (22) e Tommaso Tintori (13+16r) raggiungendo così in seconda posizione Quarrata (Federico Regoli 18-Amedeo Tiberti 11+12r) che viene invece sconfitta sul campo di una Gallarate trascinata da Mattia Molteni (17) e Matteo Fioravanti (13+12r). Nell’altra gara, successo esterno con grande autorità di Arezzo che vince contro Borgomanero (Francesco Ferrari 28-Daniele Benzoni 24) con 19 punti di Daniele Rossi e 18 di Cosimo Pelucchini.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Lucca 12

Quarrata 10

La Spezia 10

Derthona Lab 8

Gallarate 8

Arezzo 6

Borgomanero 6

Campus Varese 4

PLAY OUT

Altra vittoria e altro passo verso la salvezza per Oleggio che si impone sul campo di Sestri (Obinna Anaekwe 20-Rimantas Daunys 19) con 20 punti di Guglielmo Borsani dopo essere stata sotto anche di quindici lunghezze nel primo tempo e stacca in classifica una Serravalle Scrivia (Matteo Rossi 22) che crolla nell’ultimo quarto e mezzo e cede in casa contro una Collegno che manda in doppia cifra sei giocatori con Dominic Borgialli (14) miglior realizzatore. Torna al successo ma non senza faticare l’Olimpia Legnaia Firenze (Eraldo Nikoci 18-Lorenzo Merlo 18-Daniele Del Secco 16+14r) alla quale occorre un ultimo quarto da ben 32 punti segnati per superare un Campus Piemonte (Matteo Rinaldin 20-Dennis Erhaghewu 19) che si arrende solo nel minuto finale nel quale subisce un parziale di 9-1 per i padroni di casa. Chiudiamo con il fondamentale successo di Castelfiorentino che, con un parziale di 36-16 nei quattordici minuti conclusivi del match, batte Savigliano (Andrea Danna 14-Andrea Tuminetto 14-Stefano Gioda 14) con 27 punti di Alessandro Pucci e 17 a testa di Andrea Scali e Andrea Belli e si rilancia prepotentemente in chiave salvezza.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Oleggio 12

Serravalle Scrivia 10

Olimpia Legnaia Firenze 10

Collegno 10

Sestri 8

Castelfiorentino 6

Savigliano 6

Campus Piemonte 2

CONFERENCE NORD EST



PLAY IN GOLD

La Sangiorgese si conferma da sola in vetta alla classifica battendo nettamente Oderzo (Alberto Razzi 14) con 22 punti di Tommaso Carnovali. Alle spalle della capolista si compone un coppia formata dal Bergamo BK 2014, che espugna il parquet di Pizzighettone (Gionata Zampolli 26-Lucio Reinaudi 19) con 15 punti di Alexander Simoncelli ma con la firma nel finale di Ezio Gallizzi che segna i due canestri della staffa per i suoi e da Fidenza la quale, con 43 punti della coppia Levi Tsafack-Milo Galli, passa nei due minuti finali sul campo di Pordenone (marco Cagnoni 19) con un parziale di 2-10. Nell’altra gara disputata travolgente prestazione di Gardone che supera facilmente una deludente e troppo poco intensa Ferrara (Riccardo Ballabio 16-Mathias Drigo 16) con 28 punti di Ignacio Davico e 17 di Matteo Motta.



Classifica (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 12

Bergamo BK 2014 10

Fidenza 10

Ferrara 8

Pordenone 8

Gardone 8

Pizzighettone 6

Oderzo 2



PLAY IN SILVER



La capolista Montebelluna (Alex Cazzolato 22) viene fermata anche piuttosto nettamente in casa da un ottimo Bologna Basket 2016 che si impone con 16 punti di Riccardo Azzano e viene raggiunta in vetta alla classifica dall’Unica Bergamo che si impone con autorità contro la Sansebasket Cremona (Davide Belloni 19) con 18 punti di Martin Gandoy. San Bonifacio travolge senza problemi nel secondo tempo, con un parziale di 55-39, Castel S. Pietro (Jacopo Gianninoni 20-Omar Dieng 20-Vyacheslav Zhytaryuk 10+10r) con 26 punti di Piergiacomo Rigon e 13, 11 rimbalzi e 9 assist di Samuel Trentini e sale nel gruppetto di squadre al terzo posto mentre Monfalcone batte senza alcun problema Piadena (Stefano Mascadri 21) con 20 punti di Massimo Rezzano e Tim Skerbec, 18 di Giorgio Romanin e la doppia doppia di Michele Antonutti (11+14r).



Classifica (le prime 2 ai playoff):

Unica Bergamo 10

Montebelluna 10

Castel S.Pietro 8

Sansebasket 8

Bologna Basket 2016 8

San Bonifacio 8

Monfalcone 6

Piadena 6



PLAY OUT

Si accende ancora di più se possibile la lotta per non retrocedere con le nette affermazioni interne di Cernusco contro il Guerriero Padova (Eros Chinellato 16) con 20 punti di Matteo Franco e 10, con 12 rimbalzi, di Matteo Mora e di Nerviano su Murano (Josip Mikulic 13) con 41 punti della coppia Andrea Filippi-Lorenzo Segala. A riposo la capolista Iseo, nell’altra gara disputata, grande equilibrio e successo esterno, grazie ad un parziale di 2-14 a metà dell’ultima frazione, della Gostol Trieste che si impone sul campo della Social O.S.A. Milano (Mattia Malberti 19) con 23 punti e 11 rimbalzi di Marko Milisavljevic 11 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di Borut Ban.



Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Iseo 12 *

Gostol Trieste 8

Guerriero Padova 6 *

Murano 6

Nerviano 6

Cernusco 6

Social O.S.A. Milano 4

CONFERENCE CENTRO



PLAY IN GOLD

Il Bramante Pesaro si prende la vetta in solitaria della classifica vincendo abbastanza facilmente in casa contro il fanalino di coda Val di Ceppo (Federico Bischetti 18-Tomas Rimsa 15+11r) con 17 punti di Matteo Ricci ed approfittando dei pesanti ko esterni della Virtus Roma e di Fiumicino. La prima (Gaston Whelan 23) cade sul campo di una Senigallia la quale, trascinata dai 36 punti, equamente distribuiti, della coppia Kevin Brigato-Marco Giacomini, dà la svolta al match nel terzo quarto con un parziale di 29-18 e tira nel complesso con un ottimo 70% da due mentre la seconda (Giovanni Allodi 13-Levan Babiladze 13-Andrea Martino 11+11r) perde nettamente a Pesaro contro il Loreto di un eccellente Federico Casoni (28+13r) che conquista la seconda vittoria su due in questa fase del campionato. Sale così nel gruppetto di squadre al secondo posto anche Matelica che si impone con autorità su Palestrina (Gianmarco Rossi 27) con 20 punti a testa messi a segno da Federico Mariani e da Ivan Morgillo.



Classifica (le prime 6 ai playoff):

Bramante Pesaro 12

Virtus Roma 10

Fiumicino 10

Senigallia 10

Matelica 10

Palestrina 6

Loreto Pesaro 6

Val di Ceppo 0



PLAY IN SILVER

Continua la marcia inarrestabile di Porto Recanati che si aggiudica anche lo scontro diretto al vertice sul campo della Carver Roma (Leonardo Galli 14) allungando negli ultimi quattro minuti con un parziale di 4-11, pur tirando con appena il 12% di squadra dalla grande distanza (4/33) con la doppia doppia di un ottimo Emilio Gamazo (20+19r). Si porta in seconda posizione Viterbo che batte abbastanza agevolmente Teramo (Stefano Moretti 25) con 15 punti di Leonardo Casanova mentre fallisce questo obiettivo la Amatori Pescara (Gianluca Pierucci 20) che cade nettamente sul campo di una Cagliari trascinata dai 18 punti di Ivan Kucan. Infine, Ferentino supera in scioltezza il Pisaurum Pesaro (Tommaso Maiolatesi 16-Filippo Rossi 16) con 20 punti di Miguel Gerlero e Roberto Rullo e 17 di Luca Bisconti e si porta a -2 dalle seconde in classifica.



Classifica (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 12

Carver Roma 10

Viterbo 10

Amatori Pescara 8

Ferentino 8

Pisaurum Pesaro 6

Teramo 6

Cagliari 4



PLAY OUT

Passo avanti importante verso la salvezza sia per Civitanova, che piega in trasferta, dopo un tempo supplementare, Isernia (Daniele Seguenti Monacelli 18-Abdoul Karim Idrissou 17+15r-Hlib Batalskyi 14+12r) con 24 punti di Riccardo Arienti e 16, con 14 rimbalzi, di Filippo Cicconi Massi che per L’Aquila la quale allunga piuttosto nettamente nell’ultimo periodo e supera il Pescara Bk 2.0 (Dusan Ranitovic 18) con 21 punti di Leandro Cecchi. Nelle altre gare, Mondragone batte ed inguaia il Roseto 20.20 (Federico Lestini 15-Enrico Gobbato 14+10r) con 44 punti della coppia Joseph Miaffo Tonfack-Tarik Hajrovic al termine di un match molto equilibrato mentre Grottaferrata si fa rimontare anche diciotto lunghezze di vantaggio avute nel primo tempo ma alla fine la spunta contro Ancona (Matias Zanotto 17) con 26 punti, 13 rimbalzi e 9 assist di Pierfrancesco Oliva, 20 punti di Pietro Permon, 17 di Marco Reali e la doppia doppia anche di Daniele Brenda (10+10r).



Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

L’Aquila 12

Civitanova 12

Pescara Bk 2.0 8

Ancona 8

Mondragone 8

Roseto 20.20 6

Grottaferrata 6

Isernia 4

CONFERENCE SUD



PLAY IN GOLD

Bagarre totale in vetta alla classifica con ben quattro squadre adesso al comando vista la nettissima sconfitta rimediata dalla ex capolista solitaria Molfetta (Andrea Calisi 12-Jon Lamy 11+10r) che cade rovinosamente sul campo di una devastante Sala Consilina la quale si impone con 21 punti di Juozas Balciunas e 17, con 12 rimbalzi, di Ygor Biordi. Salgono al primo posto anche le due squadre siciliane con l’Orlandina che, grazie ad un canestro nel finale di Patrick Gatti, piega Monopoli (Giovanni Laquintana 25) con 17 punti di Matteo Palermo e 17, con 13 rimbalzi, di Simas Jasaitis mentre Ragusa rimonta dal -11 nel terzo quarto e batte la Power Salerno (Uchenna Ani 18+13r) con 25 punti di Marcus Brown e 20, con 14 rimbalzi, di Franco Gaetano. Nell’altra sfida giocata, pur sbagliando la bellezza di sedici tiri liberi, Reggio Calabria si impone anche nettamente contro Angri (Vincenzo Taddeo 22) con 26 punti e 11 rimbalzi di Illia Tyrtyshnyk e rientra in corsa per un posto nei playoff.



Classifica (le prime 6 ai playoff):

Molfetta 10

Orlandina 10

Ragusa 10

Sala Consilina 10

Angri 8

Power Salerno 6

Reggio Calabria 6

Monopoli 4



PLAY IN SILVER

Da sola al comando della classifica troviamo adesso una Itecna Avellino che batte senza alcun problema Barcellona (Umberto Indelicato 13) con 22 punti di Jacopo Soliani e 17 di Fabrizio Trapani ed approfitta del contemporaneo ko del Basket School Messina (Leonardo Di Dio 27-Bozidar Labovic 17), superato nettamente in trasferta da una Lucera trascinata dai 46 punti della coppia Umberto Gramazio-Arturs Dusels. Falliscono l’aggancio alla seconda posizione, sia Milazzo (Pasquale Battaglia 16), che crolla sul parquet della Corato di Santiago Vaulet (32+12r) e Dorde Tomcic (21), che Piazza Armerina (Marco Laganà 26+14r) la quale si arrende dopo un tempo supplementare in trasferta contro una Marigliano che, pur sbagliando la bellezza di diciassette tiri liberi, riesce a venire a capo della contesa grazie ad uno strepitoso Simas Raupys (32+10r).



Classifica (le prime 2 ai playoff):

Itecna Avellino 12

Basket School Messina 10

Piazza Armerina 8

Milazzo 8

Corato 8

Marigliano 8

Barcellona 6

Lucera 4



PLAY OUT

Altro successo per Benevento che soffre molto per battere in trasferta il fanalino di coda Fortitudo Messina (Leonardo Marinelli 28) con 18 punti di Taylo Bustamante e 14, con 11 rimbalzi, di Renè Ndour ma conquista alla fine una affermazione che la avvicina sempre più alla salvezza così come Rende che supera in volata, con due tiri liberi di Gabriele Bisceglie (19), la Dinamo Brindisi (Mantvydas Staselis 25+10r-Musa Janha 21-Francisco Fernandez Lang 14+10r) al termine di una sfida sempre in equilibrio sino alla sirena conclusiva. Nelle altre gare, doppio successo interno con Bari che prevale contro Catania (Davide Frizzarin 20-Albert Ruiz 20-Timon Petrovic 19) con 29 punti di Riccardo Callara, 27 di Santiago Rodriguez Duhalde e 15, con 13 rimbalzi, di Maurizio Vorzillo e con il Castanea Messina che supera nettamente Mola (Alessandro Guido 17) mandando in doppia cifra sei giocatori con Giordano Chakir (20) e Roberto Bellomo (14+10r) in evidenza.



Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 14

Rende 12

Dinamo Brindisi 10

Castanea Messina 10

Bari 8

Catania 4

Mola 4

Fortitudo Messina 2