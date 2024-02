Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 20° turno

IL PUNTO SULLA SERIE B INTERREGIONALE

20^ GIORNATA

GIRONE A

Torna al successo la capolista Saronno e lo fa battendo fra le mura amiche Oleggio (Guglielmo Borsani 20-Petar Jovanovic 14+15r) con 23 punti di Gabriele Pellegrini e la doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi di Giovanni Romanò. Pur essendo già certa di un posto fra le prime quattro, potrebbe rivelarsi pesante la battuta di arresto della seconda della classe, Pavia (Alessandro Spatti 15), che cede negli ultimi minuti sul parquet di una scatenata Gallarate (Federico Passerini 16) la quale ottiene la sesta vittoria consecutiva e vola in solitudine al momento in quarta posizione in attesa della sfida, posticipata a domani, fra Gazzada e Derthona. La Junior Casale Monferrato fa un ulteriore passo importante verso la conquista del play in gold superando in volata e con enorme fatica in trasferta il fanalino di coda Campus Piemonte (Ivan Mobio 17) con 18 punti di Erik Dimitrov. Nelle altre due gare, Borgomanero supera in scioltezza, con 19 punti di Daniele Benzoni, una Collegno alla quale non basta una prova da 31 punti e 12 rimbalzi con un eccellente 40 di valutazione di Tiagande Tio mentre Savigliano, grazie ad un canestro nel finale di Stefano Gioda (25), batte un Campus Varese (Wei Zhao 26-N’Guessan Assui 18) che dice definitivamente addio alle assai già residue speranze di agganciare una delle prime quattro posizioni.

Classifica:

Saronno 36, Pavia 30, Junior Casale Monferrato 26, Gallarate 24,

Derthona 22*, Gazzada 20*, Borgomanero 20, Campus Varese 18,

Oleggio 14, Collegno 14, Savigliano 8, Campus Piemonte 6.

* una partita in meno

GIRONE B

Successi importanti per le prime tre della classe che si garantiscono così un posto per il play in gold. La capolista Virtus Siena passa senza strafare sul campo di Sestri Levante (Rimantas Daunys 22-Moustapha Lo 18) con 25 punti di Alessio Bolis e continua a tenersi dietro la coppia formata da Empoli e da Cecina. L’Use Computer Gross si aggiudica comodamente il sentito derby contro Castelfiorentino (Alessandro Pucci 19) con 21 punti di Simone Cerchiaro e la nota positiva del rientro in campo, dopo uno stop di quasi tre mesi, di Matteo De Leone mentre la Swag, impegnata in uno scontro diretto fondamentale sul parquet di Quarrata (Alessandro Antonini 16), si impone in una gara molto equilibrata decisa da un parziale di 4-11 in favore degli ospiti nei quattro minuti conclusivi con in grande evidenza Giovanni Bruni (17+9a). Della sconfitta del Consorzio Leonardo ne approfitta San Miniato che, non senza faticare, piega Serravalle Scrivia (Eric Ruiu 15-Tommaso Corino 15), con 15 punti di Igor Jovanovic e torna in solitudine al quarto posto precedendo una Lucca che continua a farsi minacciosa e che supera agevolmente Arezzo (Cosimo Pelucchini 16-Facundo Toia 15+10r) con 16 punti di Carlo Trentin. Infine, nello scontro diretto dal doppio valore in chiave play in silver, La Spezia espugna il campo dell’Olimpia Legnaia Firenze (Lorenzo Scampone 24-Lorenzo Cherubini 17+14r) con 22 punti di Manuel Carpani e 18 di Filippo Paoli.

Classifica:

Virtus Siena 30, Empoli 28, Cecina 28, San Miniato 26,

Quarrata 24, Lucca 24, La Spezia 20, Olimpia Legnaia Firenze 18,

Arezzo 16, Serravalle Scrivia 12, Castelfiorentino 8, Sestri Levante 6.

GIRONE C

La capolista Sangiorgese (Sebastiano Bianchi 13+15r), già certa di un posto nel play in gold, cade sul campo di una finalmente convincente Ferrara che si impone con 19 punti di Alessandro Cecchetti ma che resta distante quattro lunghezze in classifica dalle prime quattro. Nel big match di giornata, la Sansebasket Cremona supera con grandissima autorità Fidenza (Edoardo Cortese 17) grazie alle ottime prove di Marco Bona (26), Tommaso Vecchiola (20) e Davide Belloni (12+10r) ed ottiene una affermazione molto importante anche in ottica seconda fase. Pizzighettone, senza troppe difficoltà e con un super Daniele Ciaramella (27), passa sul campo di Piadena (Salvatore Forte 11) e consolida la propria posizione in zona play in gold della quale non faranno certamente più parte, nonostante i successi, sia Bologna che Castel S. Pietro. I felsinei comunque piegano in volata Nerviano (Lorenzo Segala 13) con 17 punti di Stefano Rubinetti mentre la Vifermeca manda in doppia cifra ben sei elementi, con Jacopo Gianninoni (20) e Riccardo Galletti (15+10r) in evidenze e supera comodamente Cesena (Claudio Tommasini 24). Infine, in ottica girone playout, colpo esterno di Cernusco che passa sul parquet della Social O.S.A. Milano (Luca Albique 14+14r) allungando nell’ultimo periodo con uno strepitoso Matteo Franco che chiude il match con 33 punti.

Classifica:

Sangiorgese 30, Fidenza 28, Pizzighettone 26, Sansebasket Cremona 26,

Ferrara 22, Castel S. Pietro 18, Bologna Basket 2016 20, Piadena 18,

Social O.S.A. Milano 16, Nerviano 14, Cesena 10, Cernusco 10.

GIRONE D

Il successo nettissimo in casa di Iseo (Filip Vranjes 16), maturato nel secondo tempo con un parziale di 29-52, vale per la capolista Bergamo Bk 2014 (Ezio Gallizzi 18), oltre al mantenimento del primo posto in classifica, anche la certezza di un posto per il play in gold in un girone ancora assai equilibrato e combattuto. Lo scontro diretto per la seconda posizione, premia i padroni di casa di Gardone che rimontano dal -13 nel secondo quarto e allungano nel finale battendo così Pordenone (Simone Farina 20), con 25 punti di un eccellente Ignacio Davico, agganciando proprio gli avversari odierni al posto d’onore. Sconfitte pesanti invece, in ottica raggiungimento di uno slot fra le prime quattro, sia per Monfalcone (Michele Antonutti 24-Sami Sanad 20), che viene fermata (dopo sei vittorie consecutive) in casa da una Oderzo (Daniele D’Andrea 17) che passa col minimo scarto ribaltando il punteggio nel finale con una tripla di Denis Dal Pos ed un 1/2 dalla lunetta di Agustin Ambrosino, sia per Montebelluna (Pietro Elia Cecchinato 17) che cade nettamente sul campo di una Gostol Trieste trascinata dai 27 punti e 10 rimbalzi di Marko Milisavljevic. Nelle altre due gare, l’Unica Bergamo travolge il Guerriero Padova (Eros Chinellato 30) con 25 punti di Riccardo Rota e 14, con 15 assist, di Martin Miguel Gandoy e S. Bonifacio passa con autorità sul campo di Murano (Federico Sambucco 21) con 26 punti di Piergiacomo Rigon e 17 di Pietro Poiesi.

Classifica:

Bergamo Bk 2014 28, Pordenone 24, Gardone 24, Montebelluna 22*,

Monfalcone 22, Unica Bergamo 22, Oderzo 22*, Iseo 16,

Guerriero Padova 16, S. Bonifacio 16, Gostol Trieste 14, Murano 12.

* una partita in meno

GIRONE E

Già decise le quattro squadre che faranno parte del play in gold con Matelica che continua a comandare la classifica grazie al nettissimo successo ottenuto contro il Pisaurum Pesaro (Niccolò Buzzone 14) con 23 punti di Alessio Mazzotti, 23 e 10 assist di Gianpaolo Riccio e 17 di Ivan Morgillo. In seconda posizione troviamo ancora il terzetto formato dal Loreto Pesaro, che travolge a domicilio Ancona (Andrea Paoletti 23) con 26 punti di Matteo Maruca, dal Bramante Pesaro, che senza alcuna difficoltà prevale contro il Roseto 20.20 (Adriano Maretto 11) con 15 punti di Lucio Delfino e da Senigallia la quale, soltanto nei secondi finali, con un 2/2 dalla lunetta di Gustavo Imsandt (21) piega una mai doma Teramo (Bruno Duranti 20) che sfiora il colpaccio rimontando anche sedici lunghezze di svantaggio. Nelle altre due sfide, sorprendente, in particolare nelle dimensioni nette, il successo interno di Civitanova che batte l’Amatori Pescara (Gianluca Pierucci 17-Daniele Cocco 16+13r) con 23 punti di Riccardo Arienti e 17 di Alessandro Bini mentre Porto Recanati prosegue nel proprio ottimo periodo di forma (sesta vittoria nelle ultime sette gare giocate) e supera, con un ultimo quarto da 25-10, il Pescara BK 2.0 (Rubin Stefanov 17-Dusan Ranitovic 11+11r) con 21 punti di Gianmarco Gulini, 20 e 13 rimbalzi di Emilio Gamazo e 17 di Matteo Redolf.

Classifica:

Matelica 30, Bramante Pesaro 28, Senigallia 28, Loreto Pesaro 28,

Amatori Pescara 22, Porto Recanati 22, Pisaurum Pesaro 18, Civitanova 16,

Teramo 16, Roseto 20.20 16, Pescara BK 2.0 8, Ancona 8.

GIRONE F

Undicesima vittoria consecutiva per una scatenata Virtus Roma che travolge senza appello Viterbo (Uladzislau Bantsevich 15) con 18 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di una ancora una volta fantastico Gaston Whelan e mantiene comodamente il primo posto in classifica davanti a Fiumicino che passeggia in casa contro Grottaferrata (Pierfrancesco Oliva 19+12r) con le doppie doppie di Giovanni Allodi (15+12r) e Andrea Martino (14+10r). Palestrina (Dario Molinari 14) si schianta in casa di una lanciatissima Ferentino che ottiene la quinta vittoria consecutiva grazie ai 19 punti di Miguel Gerlero e ad un primo quarto da 32-13 ma mantiene la terza posizione. Nella lotta per conquistare l’ultimo slot che appare disponibile per il play in gold (e che sembrano voler evitare in tanti), Val di Ceppo (Tomas Rimsa 22) crolla nell’ultimo periodo (31-14) sul campo de L’Aquila di Leandro Cecchi (27) e Michele D’Ambrosio Angelillo ma la Carver Roma (Francesco Rapini 16-Edoardo Lucarelli 16) non ne approfitta e cade inopinatamente in casa contro Mondragone (Tarik Hajrovic 16) dopo essere stata avanti anche di sedici lunghezze nel corso della prima frazione. Infine, dopo un tempo supplementare, Isernia piega Cagliari (Ivan Kucan 31+10r-Alessandro Potì 20) con 23 punti di Nicolò Doglio e torna al successo interrompendo una pesantissima striscia di undici sconfitte.

Classifica:

Virtus Roma 36, Fiumicino 30, Palestrina 28, Val di Ceppo 22,

Viterbo 22, Carver Roma 20, Ferentino 20, Cagliari 18,

Grottaferrata 14, L’Aquila 14, Isernia 8, Mondragone 8.

GIRONE G

Potrebbe rivelarsi molto pesante in ottica play in gold la netta sconfitta interna della capolista Molfetta (Jon Lamy 19+12r-Georgi Sirakov 19) che deve arrendersi senza opporre grossa resistenza ad una eccellente Power Salerno la quale, trascinata dai 23 punti di Lucas Chaves e dalla doppia doppia di Uchenna Ani (14+14r), ottiene d’altra parte un successo che le consente di conservare la quarta piazza sempre in compagnia, ma davanti in virtù del 2-0 negli scontri diretti, di una Corato che supera Angri (Alessio Izzo 20) con un superlativo Dorde Tomcic (37) ed un ottimo Giovanni Bellato (14+10r). Ottava vittoria consecutiva per Monopoli che batte con autorità l’Itecna Avellino (Andrea Bianco 27) con un Giovanni Laquintana da 33 punti e si mantiene così terza in classifica. Colpo esterno di Marigliano che passa a Lucera e torna in corsa per evitare il playout così come Benevento che passa comodamente sul campo di Mola (Alessandro Guido 25) con 25 punti di Simone Quarta e 24, con 18 rimbalzi di Rene Ndour. Infine, in uno scontro diretto di bassa graduatoria, la Dinamo Brindisi supera Bari (Santiago Ezequiel Rodriguez Duhalde 22) con 23 punti di Mantvydas Staselis, 19 di Musa Janha e 18 di Luigi Brunetti.

Classifica:

Molfetta 32, Angri 28, Monopoli 26, Power Salerno 24,

Corato 24, Itecna Avellino 22, Lucera 20, Marigliano 18,

Benevento 18, Dinamo Brindisi 14, Bari 10, Mola 4.

GIRONE H

Ormai definito il futuro di tutte le squadre per quanto riguarda la seconda fase del campionato, la capolista Orlandina continua comunque a vincere e lo fa in maniera nettissima sul campo del fanalino di coda Fortitudo Messina (Matteo Mollica 16) con 29 punti di Simas Jasaitis e 23 di Leonardo Marini. Reggio Calabria passa sul parquet di Rende (Stefan Malkic 24-Luka Markovic 10+12r) con 19 punti di Illia Tyrtyshnyk e 12, con 12 rimbalzi, di Thomas Binelli e raggiunge in seconda posizione una Ragusa (Andrea Sorrentino 16-Franco Gaetano 16+12r), distratta e senza il proprio leader indiscusso Marcus Brown, che cade in casa contro il Castanea Messina di Sebastian Ferenc (19+12r) e Lorenzo Incitti (17). Sala Consilina blinda un posto per il play in gold battendo comodamente a domicilio Catania (Albert Prior Ruiz 21) con 23 punti di Ygor Biordi e 17 di Edoardo Ronca. Infine, i due scontri diretti molto importanti in chiave play in silver, vengono entrambi vinti dalle squadre di casa con Piazza Armerina che, dopo un tempo supplementare, piega Barcellona (Emanuel Pena 24+12r) grazie a due tiri liberi nel finale di Fabio Giampieri (14+14r) e alle ottime prove di Paolo Rotondo (21), Giovanni Occhipinti (19) e Luka Lalic (18) mentre il Basket School Messina con molte meno difficoltà prevale contro Milazzo (Sedin Karavdic 16+10r) con 40 punti della coppia Bozidar Labovic-Mario Tartaglia.

Classifica:

Orlandina 34, Ragusa 30, Reggio Calabria 30, Sala Consilina 28,

Piazza Armerina 24, Basket School Messina 24, Barcellona 20, Milazzo 20,

Rende 12, Castanea Messina 12, Catania 4, Fortitudo Messina 2.