Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 21° turno

IL PUNTO SULLA SERIE B INTERREGIONALE

21^ GIORNATA

GIRONE A

La capolista Saronno (Andrea Quinti 23+12r-Andrea Negri 21), già certa della prima posizione, cade sul campo di un Campus Varese trascinato dal solito Wei Zhao (22). La Junior Casale Monferrato (Erik Dimitrov 17-Emanuele Rosso 11+13r) supera con il minimo scarto, grazie ad un canestro di Alessandro Sirchia (22), Borgomanero (Daniele Benzoni 16) e si garantisce la presenza nel play in gold. Invece, nella ancora intricata lotta per conquistare la quarta posizione, vincono tutte e tre le squadre coinvolte con Gallarate che ottiene la settima vittoria consecutiva in casa di Collegno (Davide Fracasso 18) rimontando dal -11 con 18 punti di Mattia Molteni e mantiene due lunghezze di vantaggio in classifica su Derthona, che batte il Campus Piemonte (Erik Makke 16-Lamine Tandia Mahamed 11+11r) con un ultimo quarto da 22-11 e un Andrija Josovic da 26 punti e 15 rimbalzi e su Gazzada (Salvatore Genovese 29) la quale, soltanto dopo un tempo supplementare, piega Savigliano (Stefano Baruzzo 17) con i due tiri liberi decisivi per la parità al termine dei quaranta minuti messi a segno nel finale da Giacomo Bloise (18+17a). Chiudiamo con l’ininfluente e facilissimo successo esterno di Pavia che travolge Oleggio (Petar Jovanovic 13) con 42 punti della coppia Alessandro Ferri-Darius Stonkus.

Classifica:

Saronno 36, Pavia 32, Junior Casale Monferrato 28, Gallarate 26,

Derthona 24, Gazzada 24, Borgomanero 20, Campus Varese 20,

Oleggio 14, Collegno 14, Savigliano 8, Campus Piemonte 6.

GIRONE B

La sfida decisamente più importante è andata di scena a San Miniato dove i padroni di casa sono stati battuti da una Cecina travolgente nel secondo tempo e che ha ribaltato la gara con un parziale di 18-40 nei secondi venti minuti con Lorenzo Turini (24+11r) grandissimo protagonista. Questa sconfitta non pregiudica però la possibilità per la La Patrie di arrivare al play in gold, tutto si deciderà infatti nell’ultima gara in casa di una Lucca che batte in volata in trasferta Serravalle Scrivia (Sava Razic 18-Eduardo Perez De La Blanca 16+19r) con 16 punti di Tommaso Tempestini e conquista il sesto successo nelle ultime sette gare disputate. Finisce invece fuori dai giochi per le prime quattro posizioni una Quarrata (Riccardo Balducci 18-Amedeo Tiberti 18+11r) che lotta fino alla fine ma deve arrendersi sul parquet della capolista Virtus Siena trascinata dai 19 punti di Giulio Bartoletti. La Spezia si garantisce un posto nel play in silver battendo in rimonta, con un ultimo quarto da 31-12, Sestri Levante (Obinna Anaekwe 24+12r) con 45 punti della coppia Giedrius Sakalas-Matteo Paoli mentre Arezzo stende nettamente una Empoli (Luca Giannone 15) molto sottotono, ma che visti gli altri risultati era già certa di uno dei primi quattro posti, con 20 punti a testa di Andrea Zocca e Daniele Rossi ed aggancia al quartultimo posto una Olimpia Legnaia Firenze (Daniele Del Secco 23) che cade in casa di Castelfiorentino (Alessandro Nepi 31) e che si giocherà all’ultima giornata proprio contro la Amen la possibilità di evitare il playout.

Classifica:

Virtus Siena 32, Cecina 30, Empoli 28, San Miniato 26,

Lucca 26, Quarrata 24, La Spezia 22, Olimpia Legnaia Firenze 18,

Arezzo 18, Serravalle Scrivia 12, Castelfiorentino 10, Sestri Levante 6.

GIRONE C

L’esclusione dal campionato di Cesena ha clamorosamente riaperto i giochi in chiave play in gold al quale sono certe di partecipare la Sangiorgese, che non ha disputato la propria gara per appunto la mancanza dell’avversario, Fidenza che supera in volata, allungando nel finale, Nerviano (Lorenzo Segala 15) con 26 punti di Levi Guimdo Tsafack e Pizzighettone che travolge Castel S. Pietro (Vyacheslav Zhytaryuk 15) con la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di Ababacar Sadikh Ndiaye. Si giocheranno invece l’ultima posizione disponibile per il play in gold, nello scontro diretto della prossima settimana, la Sansebasket Cremona, vincitrice dopo un tempo supplementare sul campo di Piadena (Stefano Mascadri 21-Francisco Barbotti 14+13r-Cesare Zugno 11+11r) con 22 punti di Marco Bona e Ferrara che supera in scioltezza tra le mura amiche la Social O.S.A. Milano (Davide Toffali 22) con 21 punti e 12 rimbalzi di Alessandro Cecchetti. Infine, Cernusco supera dopo un overtime il Bologna Basket 2016 (Andrea Graziani 12-Stefano Rubinetti 13) con 11 punti di Andrea Marra e Tommaso Franco.

Classifica:

Sangiorgese 28, Fidenza 26, Pizzighettone 26, Sansebasket Cremona 24,

Ferrara 24, Castel S. Pietro 18, Bologna Basket 2016 18, Piadena 16,

Social O.S.A. Milano 12, Nerviano 10, Cernusco 8.

GIRONE D

Caduta indolore per la capolista Bergamo Bk 2014 (Matteo Neri 13-Alessandro Gianoli 10+12r) la quale, già certa di un posto nel play in gold, perde in maniera anche netta sul campo della Gostol Trieste di Marko Milisavljevic (21). Ancora molto complicata la situazione per quanto concerne le altre tre che finiranno nelle prime quattro con al momento Oderzo, Pordenone e Gardone con un minimo vantaggio su una Montebelluna ancora in corsa grazie al netto successo interno contro Murano (Andrea Segato 10) con 13 punti a testa di Enrico Vanin, Marco Borsetto e Carlo Deganello. Oderzo batte Iseo (Milo Balogun 23) con 16 punti e 11 rimbalzi di Agustin Ambrosino ed un parziale decisivo di 10-0 negli ultimi due minuti, Pordenone piega con il minimo scarto, ma restando praticamente sempre avanti per tutta la gara, Monfalcone (Michele Antonutti 22), con 15 punti di Matteo Varuzza e 12, con 12 rimbalzi, di Aco Mandic e Gardone espugna, dopo un tempo supplementare, il campo del Guerriero Padova (Nicola Bombardieri 21-Mario Bevilacqua 13+12r) con le strepitose prove di Matteo Motta (35) e Ignacio Davico (24). Infine, l’Unica Bergamo (Martin Miguel Gandoy 13) cade nettamente e dice addio alle residue speranze di centrare una delle prime quattro posizioni, sul parquet di una S. Bonifacio (Matteo Tomasetto 20-Matteo Accardi 13+10r) che da par suo esce dalla zona playout.

Classifica:

Bergamo Bk 2014 28, Pordenone 26, Gardone 26, Oderzo 26,

Montebelluna 24, Monfalcone 22, Unica Bergamo 22, S.Bonifacio 18,

Iseo 16, Guerriero Padova 16, Gostol Trieste 16, Murano 12.

GIRONE E

L’atteso match di altissima classifica con importante valore anche in ottica seconda fase, lo vince, confermandosi in vetta alla graduatoria, una Matelica (Alberto Provvidenza 17-Gianpaolo Riccio 17) che riesce a passare sul campo del Loreto Pesaro (Marco Rupil 19) grazie ad un mini parziale di 0-4 nel finale firmato da Emanuele Musci e da Federico Mariani (24+9a). Invece, nella ancora intricata lotta per evitare i playout, fanno un bel passo avanti sia il Roseto 20.20, che batte una spenta e demotivata Senigallia (Andres Landoni 15) con 16 punti a testa di Vincenzo Provenzani e di Federico Lestini che una Teramo la quale supera senza alcuna difficoltà Civitanova (Riccardo Arienti 10) con la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Matteo Zanetti. Con un incredibile ultimo periodo da 2-19, Porto Recanati conquista, sul parquet del Pisaurum Pesaro (Ludovico Chiorri 11), la settima vittoria nelle ultime otto partite con 20 punti e 12 rimbalzi di Emilio Gamazo e si aggiudica una sfida che potrebbe rivelarsi importante in ottiva play in silver. Nelle altre due partite, insignificanti a livello di classifica, il Bramante Pesaro passa agevolmente sul campo del Pescara BK 2.0 (Alberto Del Prete 17) con 18 punti di Elia Sgarzini e 12, con 10 rimbalzi, di Lucio Delfino mentre l’altra squadra di Pescara, l’Amatori, supera, con un parziale di 15-2 negli ultimi due minuti, Ancona (Niccolò Piccionne 23), con 35 punti della coppia Gianluca Pierucci-Emidio Di Donato.

Classifica:

Matelica 32, Bramante Pesaro 30, Senigallia 28, Loreto Pesaro 28,

Amatori Pescara 24, Porto Recanati 24, Pisaurum Pesaro 18, Teramo 18,

Roseto 20.20 18, Civitanova 18, Pescara BK 2.0 8, Ancona 8.

GIRONE F

L’unica casella da assegnare in questo girone resta quella della quarta squadra che andrà a giocare il play in gold e che per il momento continua a vedere prevalere Val di Ceppo che piega Isernia (Abdoul Karim Idrissou 22) con 16 punti di Francesco Buscaroli e 15, con 10 rimbalzi, di Tomas Rimsa e mantiene il vantaggio, derivato dalla differenza canestri nello scontro diretto, su una Viterbo che batte L’Aquila (Andrea Caridi 31+15r) con 12 punti a testa di Filippo Giannini e Alessandro Vigori. Le altre gare non avevano alcun valore a testimonianza di un regolamento che lascia molto a desiderare e comunque non si ferma la corsa di una Virtus Roma che tocca quota dodici vittorie consecutive grazie alla netta affermazione in casa di Mondragone (Roberto Verazzo 10) con 11 punti di Gaston Whelan e di Joel Fokou Ngnoundie. Palestrina si impone con il minimo scarto sul campo della Carver Roma (Francesco Rapini 15) con 20 punti di Mihajlo Veljkovic mentre Fiumicino (Giovanni Allodi 14) cade sul campo di una Cagliari trascinata dai 22 punti di Ivan Kucan ed infine Grottaferrata si sbarazza agevolmente di Ferentino (Miguel Gerlero 18) con un superlativo Pietro Permon (26).

Classifica:

Virtus Roma 38, Fiumicino 30, Palestrina 30, Val di Ceppo 24,

Viterbo 24, Carver Roma 20, Ferentino 20, Cagliari 20,

Grottaferrata 16, L’Aquila 14, Isernia 8, Mondragone 8.

GIRONE G

La bellissima affermazione, con importante allungo nel finale, della Power Salerno contro Monopoli (Giovanni Laquintana 29) con 21 punti di Lucas Chaves riapre completamente i giochi che erano già molto incerti per le due posizioni vacanti per il play in gold e da questo punto di vista sono fondamentali anche i successi interni di Corato, dopo un tempo supplementare ed una incredibile rimonta da -21 a fine terzo quarto, contro Bari (Santiago Ezequiel Rodriguez Duhalde 39+10r-Nicola Lupo 21) con 35 punti di Santiago Vaulet, 21 di Valentin Allier e 17 di Dorde Tomcic e della Itecna Avellino che supera facilmente Lucera (Arturs Dusels 20-Umberto Gramazio 19) con 27 punti e 12 rimbalzi di Luigi Cianci e 18 di Jacopo Soliani. In ottica seconda fase spiccava il big match fra Angri e Molfetta (Jon Lamy 17+12r), vinto anche abbastanza agevolmente dalla squadra di casa con 39 punti della coppia Stipe Jelic-Pio Ruggiero. Benevento (Taylo Douglas Garcia Bustamante 26) perde in casa contro la Dinamo Brindisi ed è una sconfitta ancor più pesante se si pensa che varrà doppio in quanto i campani finiscono certamente nel playout. I pugliesi passano con il minimo scarto con 24 punti di Jovan Filipovic e 21 di Mantvydas Staselis. Chiudiamo con la facile affermazione, che vale la certezza della permanenza nella categoria e di giocare il play in silver, di Marigliano contro Mola (Simone Fiusco 19) con il solito eccellente Simas Raupys protagonista chiudendo la gara con 30 punti e 11 rimbalzi.

Classifica:

Molfetta 32, Angri 30, Monopoli 26, Power Salerno 26,

Corato 26, Itecna Avellino 24, Lucera 20, Marigliano 20,

Benevento 18, Dinamo Brindisi 16, Bari 10, Mola 4.

GIRONE H

Già definito da un paio di gare il destino di tutte le squadre per la seconda fase, si sono disputati nell’ultimo turno tre scontri diretti dal grandissimo valore. Iniziamo con quello riguardante il play in gold fra Sala Consilina e Orlandina (Simas Jasaitis 19+11r) che ha visto il meritato successo, dopo quaranta minuti molto equilibrati, dei padroni di casa trascinati da Ygor Biordi (17). Per i siciliani si tratta della prima sconfitta dopo una serie di sette successi. In chiave play in silver, Milazzo si aggiudica la gara contro Piazza Armerina (Fabio Giampieri 21+10r-Paolo Rotondo 17) con 17 punti di Federico Manfrè mentre, per quanto concerne il playout, successo esterno, dopo un tempo supplementare, di Rende sul campo del Castanea Messina (Kabir Omar Yousif Husam 24-Sebastian Ferenc 19) con 27 punti e 12 rimbalzi di Luka Markovic e 26 di Stefan Malkic. Nelle altre inutili partite, il Basket School Messina espugna Reggio Calabria (Illia Tyrtyshnyk 27) con 46 punti della coppia Bozidar Labovic-Leonardo Di Dio, Barcellona si sbarazza senza difficoltà di Catania (Davide Frizzarin 31) con 14 punti a testa di Emanuel Carlos Fernandez Pena, Federico Caroè e Matteo Cerruti e infine Ragusa travolge la Fortitudo Messina (Simone Cavalieri 13) con 22 punti di Marcus Borwn, 20 di Ugochukwu Simon, 20 di Davide Vavoli e 16, con 13 rimbalzi, di Franco Gaetano.

Classifica:

Orlandina 34, Ragusa 32, Reggio Calabria 30, Sala Consilina 30,

Basket School Messina 26, Basket School Messina 26, Barcellona 22, Milazzo 22,

Rende 14, Castanea Messina 12, Catania 4, Fortitudo Messina 2.