Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 3° turno della seconda fase

CONFERENCE NORD OVEST

3^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Si forma un terzetto al comando di questo girone con Saronno che si aggiudica in volata, grazie a due canestri di Francesco De Capitani nel finale di match e ai 14 punti di Andrea Quinti, lo scontro al vertice sul campo di Empoli (Guido Rosselli 14+14r) e la raggiunge in vetta alla classifica assieme a Cecina che travolge, con un secondo tempo da ben 66 punti segnati, Gazzada (Giacomo Bloise 20) con 23 punti di Lorenzo Turini. Colpaccio esterno della Junior Casale Monferrato che, grazie ai 25 punti di Matteo Formenti e ai 23 di Guglielmo De Ros, tocca anche il +17 e alla fine, pur subendo la veemente rimonta degli avversari, la porta a casa sul parquet di una Virtus Siena (Giulio Bartoletti 28) che si mangia le unghie per i ben dieci tiri liberi sbagliati. Seconda vittoria consecutiva infine, per San Miniato che comanda per tutti e quaranta i minuti la sfida interna contro Pavia (Darius Stonkus 18-Alessandro Spatti 16+17r) e si impone con 17 punti di Lorenzo Lovato, nonostante un pessimo 5/14 di squadra dalla linea della carità.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Saronno 12

Empoli 12

Cecina 12

Pavia 10

Junior Casale Monferrato 10

Virtus Siena 8

San Miniato 6

Gazzada 2

PLAY IN SILVER

Cade un po’ a sorpresa, subendo un parziale di 4-12 negli ultimi tre minuti, la capolista Lucca (Carlo Trentin 17) che si arrende fra le mura amiche ad una ottima Derthona Lab trascinata dai 35 punti di Stefano Conte e dai 21 di Andrija Josovic. Ne approfitta per ritornare in vetta alla classifica, Quarrata (Federico Regoli 10+12r), che trova in Vladyslav Mustiatsa, il quale ne mette addirittura 42, un clamoroso protagonista del nettissimo successo contro il Campus Varese (N’Guessan Assui 19). Gallarate rimonta anche dal -15 nel secondo quarto e passa in volata sul parquet di Arezzo (Facundo Toia 23) alimentando le proprie speranze di agganciare un posto per i playoff grazie in particolare ai 18 punti di Mattia Molteni. Infine, colpo esterno di Borgomanero che allunga negli ultimi minuti e supera La Spezia (Matteo Paoli 30-Manuel Carpani 21) con 14 punti di Andrea Pettinaroli.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Lucca 12

Quarrata 12

La Spezia 10

Derthona Lab 10

Gallarate 10

Borgomanero 8

Arezzo 6

Campus Varese 4

PLAY OUT

Grazie ad un parziale di 13-4 negli ultimi sette minuti di gioco, Oleggio rimonta e batte con il minimo scarto Castelfiorentino (Alessandro Nepi 18) con 17 punti di Daniel Perez e 10, con 11 rimbalzi, di Petar Jovanovic e fa un ulteriore bel passo verso una salvezza vicinissima e sempre più probabile anche per l’Olimpia Legnaia Firenze, che passa in volata sul campo di Collegno (Tiagande Tio 23+14r) con 15 punti di Daniele Del Secco e per Serravalle Scrivia che si impone anch’essa in trasferta, a Savigliano (Andrea Tuminetto 14), con 16 punti di Massimo Taverna. Infine, il Campus Piemonte batte un colpo e rilancia le proprie quotazioni, per evitare quantomeno la retrocessione diretta, battendo nettamente Sestri (Rimantas Daunys 29-Obinna Anaekwe 14+12r) con 20 punti di Erik Makke e 19 di Dennis Erhaghewu.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Oleggio 14

Serravalle Scrivia 12

Olimpia Legnaia Firenze 12

Collegno 10

Sestri 8

Castelfiorentino 6

Savigliano 6

Campus Piemonte 4

CONFERENCE NORD EST

PLAY IN GOLD

La Sangiorgese si conferma al comando superando senza alcuna difficoltà anche l’ostacolo Pordenone (Andrea Cardazzo 11-Aco Mandic 11) con 14 punti di Tommaso Carnovali e 13, con 12 rimbalzi, di Sebastiano Bianchi. In seconda posizione non muta niente con ancora a braccetto la coppia formata dal Bergamo BK 2014, che manda in doppia cifra ben sei giocatori con Alexander Simoncelli (15) e Samuel Sackey (15) migliori realizzatori e travolge una ancora una volta irriconoscibile Ferrara (Borko Kuvekalovic 14) e da Fidenza che batte in scioltezza Gardone (Matteo Motta 15) con 19 punti di Levi Tsafack, 18 di Milo Galli e 17 di Tommaso Bellini. Infine, Pizzighettone, con un parziale di 4-19 nei sei minuti finali, allunga e supera a domicilio Oderzo (Agustin Ambrosino 14+13r) e resta in corsa per un posto per i playoff grazie ai 20 punti di Dominik Samija e ai 16, con 10 rimbalzi, di Daniele Ciaramella.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Sangiorgese 14

Bergamo BK 2014 12

Fidenza 12

Ferrara 8

Pordenone 8

Gardone 8

Pizzighettone 8

Oderzo 2

PLAY IN SILVER

Ancora grandissima bagarre con ben cinque squadre adesso al comando. Partiamo da due successi interni netti nelle due sfide più importanti con il Bologna Basket 2016 che travolge l’Unica Bergamo (Martin Gandoy 15) con 18 punti di Lucio Reinaudi, 17 di Thomas Tinsley e 14, con 13 rimbalzi, di Andrea Graziani mentre la Sansebasket Cremona, con un eloquente parziale di 49-16 nel primo tempo, si sbarazza agevolmente di Montebelluna (Tommaso Milani 11) con 24 punti di Tommaso Vecchiola, 23 di Marco Bona e 20 di Filippo Galli. Con un parziale di 5-0 nell’ultimo minuto di gioco, Castel S.Pietro piega Monfalcone (Michele Antonutti 34) con 22 punti di Vyacheslav Zhytaryuk e 17, con 15 rimbalzi, di Omar Dieng. Infine, Piadena (Salvatore Forte 17) si fa rimontare anche ventiquattro lunghezze di vantaggio in casa contro S.Bonifacio (Luigi Ferrazza 19) ma alla fine la spunta con un superlativo Stefano Mascadri, autore di 41 punti.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Unica Bergamo 10

Montebelluna 10

Castel S.Pietro 10

Sansebasket 10

Bologna Basket 2016 10

San Bonifacio 8

Piadena 8

Monfalcone 6

PLAY OUT

Nelle tre partite giocate si registrano altrettanti successi esterni e non possiamo non iniziare con la debacle interna di Iseo (Mirko Gentili 16) che cade nettamente contro una ottima Cernusco trascinata dal trio Emanuele Sirtori (24)-Matteo Mora (20+15r)-Tommaso Franco (19). Allungando nell’ultimo quarto e mezzo di gioco, Nerviano passa sul campo del Guerriero Padova (Eros Chinellato 19-Emanuele Cravedi 18-Mario Bevilacqua 16+10r) con 28 punti di Riccardo Tannoia mentre, nell’altro match, la Social O.S.A. Milano espugna in scioltezza Murano (Alvise Minincleri 11) con 22 punti di Davide Bossola e la doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi di Luca Albique.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Iseo 12 *

Gostol Trieste 8 *

Nerviano 8

Cernusco 8

Guerriero Padova 6 *

Murano 6

Social O.S.A. Milano 6

CONFERENCE CENTRO

PLAY IN GOLD

Si forma un terzetto in vetta alla classifica con la Virtus Roma che si aggiudica lo scontro al vertice con il Bramante Pesaro (Lucio Delfino 20+12r), ex capolista solitario, con 14 punti di Gaston Whelan e 13, con 10 rimbalzi, di Gianluca Giorgi in un match equilibrato per tre quarti e ben gestito dai padroni di casa nell’ultimo. Balza al comando assieme alle due squadre già citate, Matelica, che, con un parziale di 3-14 negli ultimi quattro minuti, supera a domicilio Fiumicino (Bozhidar Avramov 15-Giovanni Allodi 15) con 25 punti e 12 rimbalzi di Gianpaolo Riccio e 19 punti di Federico Mariani. Prosegue lo straordinario periodo di forma del Loreto Pesaro che passeggia in maniera strepitosa sul campo di Palestrina (Vittorio Visentin 19) imponendosi con un eloquente +40 ed un eccellente prestazione da 28 punti e 19 rimbalzi di Federico Casoni. Infine inaspettata battuta d’arresto per Senigallia (Andres Landoni 17-Kevin Brigato 17-Marco Giacomini 16+11a) che cade sul parquet del fanalino di coda Val di Ceppo (Tomas Rimsa 32+12r) che la risolve con un canestro a pochi secondi dal termine di Federico Bischetti (21).

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Bramante Pesaro 12

Virtus Roma 12

Matelica 12

Fiumicino 10

Senigallia 10

Loreto Pesaro 8

Palestrina 6

Val di Ceppo 2

PLAY IN SILVER

Fuga in vetta alla classifica di Porto Recanati che non si ferma più e, pur soffrendo e solo nelle battute finali, con un parziale di 14-7, piega una coriacea Ferentino (Luca Bisconti 20) con 19 punti di Gianmarco Gulini e 16, con ben 22 rimbalzi, di Emilio Gamazo allungando così a +4 su un terzetto di squadre che si forma al secondo posto con l’Amatori Pescara che travolge Viterbo (Marcus Price 16) con 19 punti di Alessandro Origlia e raggiunge così, oltre agli avversari di questo turno, anche la Carver Roma (Leonardo Galli 19) che crolla nell’ultimo periodo sul parquet del Pisaurum Pesaro di Niccolò Buzzone (20). Nell’altra gara giocata, occorre un periodo conclusivo da 25-9 a Teramo per superare Cagliari (Ivan Kucan 15-Alessandro Potì 15) con la doppia doppia di Gediminas Zalalis (19+10r).

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Porto Recanati 14

Carver Roma 10

Viterbo 10

Amatori Pescara 10

Ferentino 8

Pisaurum Pesaro 8

Teramo 8

Cagliari 4

PLAY OUT

Civitanova rimonta anche quattrodici lunghezze di svantaggio nel match interno contro Grottaferrata (Pietro Permon 19-Pierfrancesco Oliva 11+17r) e si impone alla fine di strettissima misura con 22 punti di Riccardo Arienti, avvicinandosi parecchio alla salvezza e restando da sola al comando della classifica vista la sconfitta de L’Aquila (Leandro Cecchi 20) che cede nell’ultimo quarto sul campo del Roseto 20.20 di Adriano Maretto (24). Nelle altre due gare, altrettanti importantissimi successi esterni con Mondragone che passa sul parquet del Pescara Bk 2.0 (Rubin Stefanov 19) con 16 punti di Luigi Pagliaro mentre Isernia allunga nel finale e vince ad Ancona (Niccolò Piccionne 20) con 42 punti della coppia Daniele Seguenti Monacelli-Abdoul Karim Idrissou.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Civitanova 14

L’Aquila 12

Mondragone 10

Pescara Bk 2.0 8

Ancona 8

Roseto 20.20 8

Grottaferrata 6

Isernia 6

CONFERENCE SUD

2^ GIORNATA SECONDA FASE

PLAY IN GOLD

Restano solo in due squadre al comando della classifica con l’Orlandina che si impone facilmente contro Angri (Alessio Izzo 14-Pio Ruggiero 14+10r-Vincenzo Taddeo 12+10r) con 16 punti di Simas Jasaitis mentre Ragusa si aggiudica il big match contro Molfetta (Fabio Stefanini 18) rompendo l’equilibrio nei tre minuti conclusivi con un eccellente prova di Franco Gaetano (21+13r). Pesantissimo ko interno di Sala Consilina (Alberto Triassi 17) che viene travolta da una Power Salerno ai limiti della perfezione, trascinata dalla doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Uchenna Ani. Infine, grande prova di Monopoli che, con un ultimo quarto da 13-31, espugna il campo di una Reggio Calabria (Thomas Aguzzoli 20) troppo leggera in difesa, con 30 punti di Giovanni Laquintana e 18 di Matteo Bini.

Classifica (le prime 6 ai playoff):

Orlandina 12

Ragusa 12

Molfetta 10

Sala Consilina 10

Angri 8

Power Salerno 8

Reggio Calabria 6

Monopoli 6

PLAY IN SILVER

La Itecna Avellino prova la fuga in vetta alla classifica battendo Piazza Armerina (Fabio Giampieri 16) con 15 punti e 11 rimbalzi di Tommaso Pichi e allungando a +4 su Corato e Basket School Messina (Leonardo Di Dio 22-Bozidar Labovic 21-Mario Tartaglia 18) con i pugliesi che si aggiudicano anche in maniera netta lo scontro diretto con 28 punti di Dorde Tomcic, 17 di Valentin Allier e 16, con 12 rimbalzi, di Santiago Vaulet. Lucera, sotto anche di diciotto lunghezze nel corso del secondo periodo, rimonta e batte Milazzo (Pasquale Battaglia 20) con 36 punti della coppia Sreten Coralic-Arturs Dusels. Infine, Barcellona rilancia le proprie ambizioni playoff passando sul campo di Marigliano (Simas Raupys 24+11r-Federico Ingrosso 21) con 17 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di Emanuel Fernandez Pena.

Classifica (le prime 2 ai playoff):

Itecna Avellino 14

Corato 10

Basket School Messina 10

Piazza Armerina 8

Milazzo 8

Marigliano 8

Barcellona 8

Lucera 6

PLAY OUT

La prima squadra di tutti i gironi di playout ad ottenere già dopo questo turno la salvezza matematica è Benevento che si sbarazza agevolmente di Rende (Aldo Gatta 21) con 26 punti di Stefan Spasojevc e 21, con 14 rimbalzi, di Rene Ndour e può già festeggiare il traguardo raggiunto con cinque giornate di anticipo. La Dinamo Brindisi batte facilmente il Castanea Messina (Sebastian Ferenc 23) con 22 punti di Jovan Filipovic, 19 di Mantvydas Staselis e 11, con 11 rimbalzi, di Luigi Brunetti e si avvicina alla salvezza. Nelle altre gare, Bari travolge il fanalino di coda Fortitudo Messina (Leonardo Marinelli 14) con le doppie doppie di Santiago Rodriguez Duhalde (26+10r) e Maurizio Vorzillo (19+13r) mentre colpaccio esterno di Mola che passa sul campo di Catania (Albert Ruiz 19) con 21 punti e 18 rimbalzi di Giacomo Barnaba e 19 punti di Alessandro Guido.

Classifica (le ultime 2 retrocedono direttamente, la terzultima va agli spareggi):

Benevento 16

Rende 12

Dinamo Brindisi 12

Castanea Messina 10

Bari 10

Mola 6

Catania 4

Fortitudo Messina 2