Il Taliercio concesso al Basket Mestre per i playoff di Serie B

Umana Reyer Venezia e la Gemini Basket Mestre sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo sull’utilizzo del Palasport Taliercio da parte della società biancorossa per la disputa delle partite casalinghe dei playoff di Serie B. Data l’imminente necessità, la società orogranata si è attivata per addivenire ad un accordo che consenta al Basket Mestre di disputare le partite più importanti della stagione in sicurezza e col maggior numero di sostenitori possibili.

Federico Casarin, Presidente Umana Reyer Venezia: “Siamo contenti di aver trovato un accordo per permettere al Basket Mestre di disputare i playoff al Taliercio. Da parte nostra c’è sempre stata disponibilità nei confronti della società mestrina e siamo convinti che questo accordo possa essere un passo importante per la condivisione della promozione del basket locale. Facciamo il nostro in bocca al lupo al Basket Mestre per i playoff e ci auguriamo che questa collaborazione possa dare reciproche soddisfazioni”.

Guglielmo Feliziani, Presidente Gemini Basket Mestre: “Siamo felici di aver riscontrato grande disponibilità da parte della Reyer, gestore esclusivo dell’impianto, e del Comune di Venezia, per cui ringrazio tutti coloro che si sono attivati per arrivare a questo accordo, in particolare il Presidente Casarin, il Sindaco Brugnaro e gli avvocati dei due club Antonio Morelli e Francesco Iaderosa. Siamo felici di aver trovato questa soluzione che ci consente di giocare i playoff al Taliercio e mi auguro che sarà un bello spettacolo per tutti. Possiamo solo ringraziare”.

Uff stampa Basket Mestre 1958