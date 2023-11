Intitolato a Samuel Dilas il premio di “Mvp del mese” di Serie B Nazionale

Lega Nazionale Pallacanestro comunica che a partire da questa stagione, il premio di “Mvp del mese” per la Serie B Nazionale Old Wild West, assegnato attraverso votazione sui canali social di LNP, viene intitolato a Samuel Dilas.

Scomparso prematuramente nelle scorse settimane all’età di 24 anni, mentre proseguiva la sua carriera indossando la maglia della Luxarm Lumezzane.

Un modo per ricordare un ragazzo che da due stagioni si stava mettendo in ottima evidenza nel torneo di Serie B, abbinandone le doti di atleta ad un riconoscimento che va a premiare i migliori giocatori del campionato, per ogni mese di svolgimento.

Saranno intitolati a Samuel anche i premi per i migliori giocatori della Final Four di Coppa Italia e dei diversi turni di playoff di Serie B Nazionale.

Sarà possibile votare per l’Mvp “Samuel Dilas” del mese di ottobre di Serie B Nazionale a partire dalle ore 19.30 di stasera, giovedì 2 novembre, sui canali social di Lega Nazionale Pallacanestro, per 24 ore.

Eleggibili tra giocatori selezionati da LNP tra quelli che si sono messi maggiormente in evidenza, assieme alle loro squadre, nel primo mese di campionato.

AREA COMUNICAZIONE LNP