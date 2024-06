Serie B Finale G4 – La DelFes è cuore e grinta: Montecatini cade ancora, si va a Gara 5!

La DelFes Avellino, trascinata da grande pubblico, si prende anche Gara 4 di queste Finali di Serie B Nazionale, superando la Herons Montecatini col punteggio finale di 75-73. Eppure la partita era cominciata con una Fabo in grande spolvero, che ha chiuso il primo periodo avanti addirittura di 15 lunghezze, trascinata da ottime percentuali da oltre l’arco; la DelFes, spalle al muro nel punteggio e nella serie, ha tirato fuori l’orgoglio e ha ribaltato il parziale nel secondo quarto, tornando prepotentemente in partita prima dell’intervallo lungo. Dopo un terzo quarto equilibrato e, a tratti, molto nervoso, la DelFes ha piazzato la zampata decisiva nell’ultimo periodo, in cui è salito in cattedra ache il fattore PalaDelMauro, che ha spinto i ragazzi coach Crotti al successo. A livello individuale, l’MVP della gara è senza dubbio Aleksa Nikolic, che ha chiuso con 26 punti, conditi da tanti canestri decisivi negli ultimi 5′; dall’altra parte, invece, non sono bastati tre uomini in doppia cifra, capitanati da Arrigoni, che ha messo su 16 punti e 8 rimbalzi. Serie che, dunque, torna in parità e, così come le semifinali, si concluderà nella Gara 5 di mercoledì al PalaTerme di Montecatini, dove verrà decretata la squadra che verrà promossa in Serie A2.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

Fabo: Benites, Chiera, Natali, Arrigoni, Radunic

PRIMO TEMPO – Avvio di gara equilibrato, con protagonisti Verazzo e Vasl per Avellino e Natali e Radunic per Montecatini (5-7 al 3’). I lunghi della formazione toscana cominciano a fare la voce grossa sotto le plance e la Herons piazza un break di 0-8 con cui prova un primo allungo di gara al 5’ (5-14). Dell’Uomo trova la sua prima tripla di serata, la DelFes non riesce a trovare quasi mai la via del canestro, trovando punti soltanto dalla lunetta con Verazzo e Burini: all’8’ la Fabo vola a +11 (13-24). Continua ad avere le polveri bagnate la truppa di Crotti, complice anche una grande fase difensiva di Montecatini, che, grazie a Lorenzetti e Carpanzano, chiude il primo quarto a +15 (13-28). Dell’Uomo continua a far male alla difesa irpina, dall’altra parte la DelFes risponde con le sortite efficaci di Chinellato e Fresno, per il -10 del 13’ (23-33). La Fabo, anche grazie ad un’ottima tenuta fisica, riesce a gestire senza patemi di troppo le folate offensive dei biancoverdi, che al 16’ sono sotto di 11 lunghezze, dopo un 2/2 dalla lunetta di Verazzo (28-39). Sale di tono l’attacco della DelFes, che grazie alla dinamicità di Nikolic torna a -5, ma un 2+1 di Giancarli riporta gli ospiti a +8 al 18’ (34-42). La Herons perde un po’ di lucidità in difesa, ci pensano quindi Chinellato e Nikolic, con una conclusione pesante, a firmare il consenso arzillo di 7-0 con cui Avellino riequilibra l’incontro: all’intervallo è 41-42.

SECONDO TEMPO – Dopo due minuti abbondanti privi di canestri, torna a segnare Natali, dall’altra parte Avellino risponde con Nikolic per il 43-44 del 23’. L’ala forte biancoverde si carica sulle spalle la DelFes, che, con i suoi canestri, si porta in vantaggio al 26’, contro una Montecatini un po’ confusionaria (51-50). Ancora a segno Nikolic, ma la Fabo, nel suo momento peggiore, trova nuove risorse da Sgobba, che la riporta davanti al 28’ (53-55). Nei minuti finali si alza l’intensità ambientale, ma ne esce comunque indenne Montecatini, che, grazie a due liberi segnati da Carpanzano, si mantiene in vantaggio alla terza sirena (55-57). Lorenzetti apre le danze dell’ultimo quarto, ma un gioco da tre punti realizzato da Verazzo riporta Avellino a -1 al 32’ (58-59). La formazione toscana prova a gestire il match, ma la difesa diventa troppo fallosa e la DelFes ne approfitta, pareggiando i conti al 34’ con altri due liberi di Verazzo (61-61). Gli uomini in canotta biancoverde impiegano il massimo delle energie, mentre quelli in canotta blu sprecano diversi possessi, anche a causa della difesa arcigna avversaria: timeout Barsotti al 37’, con la DelFes che conduce di quattro lunghezze (67-63). La Herons prova disperatamente a tornare a contatto, contrastando i tentativi di fuga irpini, arrivando, così a soli 12’’ dal termine con sole due lunghezze di svantaggio (73-71); Burini viene mandato in lunetta e, nonostante un 1/2, riesce a tenere davanti Avellino, che contiene Montecatini nell’ultima azione e può festeggiare il successo: 75-73 il finale di Gara 4, si deciderà tutto mercoledì nella bella.

DelFes Avellino – Fabo Herons Montecatini 75-73

Parziali: 13-28; 41-42; 55-57

AVELLINO: Agosto n.e., Spagnuolo n.e., Burini 6, Giunta 2, Vasl 4, Verazzo 13, Carenza, Bortolin 10, Nikolic 26, Chinellato 8, Fresno 6. Coach: Crotti.

MONTECATINI: Benites Vicente 2, Carpanzano 6, Chiera 2, Natali 10, Arrigoni 16, Magrini n.e., Lorenzetti 6, Giancarli 5, Dell’Uomo 11, Lorenzi n.e., Sgobba 9, Radunic 6. Coach: Barsotti.