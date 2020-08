La Fortitudo Scauri giocherà la C Silver

Fortitudo Scauri è CSilver!

La Società di pallacanestro scaurese, dopo l’annuncio dello scorso 12 luglio, nel corso di una serata organizzata presso la storica “Arena Mallozzi” nel corso della quale si annunciava di voler dare continuità alla pallacanestro a Scauri con un nuovo progetto, ha proseguito nelle proprie attività. Con il passaggio delle quote e la formalizzazione dell’iscrizione alla stagione agonistica 2020/21, ha ottenuto dalla FIP l’ammissione al secondo campionato regionale, la CSilver, con una delibera del Presidente.

“E’ un grande successo per noi, per il lavoro che abbiamo profuso in questi mesi e per il progetto che la Federazione ha riconosciuto essere molto valido per rilanciare la pallacanestro. Tutto questo ci è di stimolo per proseguire nel lavoro avviato, con ancora maggiore impegno”, queste le parole di un emozionato Presidente Massimo Ranieri, appena appresa la notizia.

Non si parla solo di CSilver, ma anche di di tutto quello che c’è dietro, con un progetto che vedrà almeno undici gruppi giovanili impegnati, tra settore giovanile e minibasket, oltre al ritorno della pallacanestro femminile.

“Per questo (prosegue il Presidente Ranieri) stiamo lavorando per individuare un allenatore motivato, che oltre la prima squadra possa seguire il settore giovanile. Una prima squadra che sarà competitiva, fatta da quasi tutti giocatori locali (che avrà in Dante Richotti il suo capitano n.d.r.) e faccia appassionare il pubblico scaurese“.