La Pallacanestro Cantù organizzerà la Final Four di LNP. Busto Arsizio la sede del campo di gioco

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto di aver identificato nella proposta pervenuta dalla Pallacanestro Cantù la migliore per l’assegnazione e l’organizzazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2023.

ALLIEVI – «Innanzitutto, ringrazio la LNP e la FIP per la fiducia che ci hanno accordato – spiega il presidente della Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi -. Siamo entusiasti di poter ospitare le finali di Coppa Italia di Serie A2 e Serie B. Sono sicuro che il nostro staff darà vita a una manifestazione di alto livello, coinvolgendo al massimo anche il nostro territorio. Grazie alla Cassa Rurale e Artigiana di Cantù BCC, in modo particolare al presidente Angelo Porro e al direttore generale Massimo Dozio per aver deciso di sostenere il progetto di questa ambiziosa manifestazione. Sarà un grande evento per tutta la pallacanestro».

BASCIANO – “A nome di LNP e del Direttivo che ha valutato le candidature, ringrazio la Pallacanestro Cantù per la qualità della proposta organizzativa della prossima Final Four di Coppa Italia. Meritandosi l’assegnazione dell’evento – dichiara il presidente Pietro Basciano – Siamo certi che la storia, la tradizione ed il supporto che il Club, assieme ai suoi partner, saprà offrire nell’occasione alla migliori squadre di Serie A2 e Serie B, pronte a giocarsi un trofeo ambito come la Coppa Italia, rappresenterà un valore aggiunto per la piena riuscita della Final Four LNP 2023”

L’EVENTO – La Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West, riservata alle migliori squadre del girone di andata della Serie A2 e Serie B, poi qualificatesi attraverso i quarti di finale, si svolgerà nei giorni di sabato 11 marzo, per le semifinali, e domenica 12 marzo, per le finali. Ospitata dal Pala E-Work di Busto Arsizio (4500 posti). Nei prossimi giorni saranno resi noti calendario, ordine di gioco, ed orari dei due tornei.

SERIE A2 – Già definite le semifinali:

– ACQUA S.BERNARDO CANTU’-TRAMEC CENTO

– VANOLI CREMONA-REALE MUTUA TORINO

SERIE B – Eleggerà le partecipanti tra le vincitrici dei quarti che si svolgeranno la prossima settimana con questo calendario.

Mercoledì 25 gennaio

– ELACHEM VIGEVANO 1955-RUCKER SAN VENDEMIANO

Ore 21.00 – PalaBasletta, Vigevano (Pv)

– TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA–BLACKS FAENZA

Ore 21.00 – PalaColombo, Ruvo di Puglia (Ba)

Giovedì 26 gennaio

– AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – MAURELLI GROUP LIBERTAS LIVORNO

Ore 20.30 – PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

– REAL SEBASTIANI RIETI–LUISS ROMA

Ore 20.30 – PalaSojourner, Rieti

TV – Tutte le partite dei quarti di Serie B saranno proposte in diretta e on-demand su LNP PASS

INFO – Sul sito LNP sarà attivata la tradizionale sezione dedicata alla Coppa Italia, con indicazioni utili, ed in aggiornamento costante, sulla competizione, la biglietteria, l’accreditamento media, la copertura televisiva, gli eventi collaterali e le informazioni turistiche per gli appassionati che volessero seguire la Final Four.

Da LNP un ringraziamento va anche alle altre realtà che, a seguire la pubblicazione del Bando, hanno espresso interesse fattivo per ospitare la Final Four 2023.

Bologna 20 gennaio 2023

